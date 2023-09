Những lời tâm sự tiếng Việt xuất hiện trên sàn diễn Tuần lễ thời trang New York

Giao điểm của người nghệ sĩ chịu ảnh hưởng của những nền văn hoá khác biệt

Lấy cảm hứng từ chiến dịch cực kỳ nổi tiếng giữa những năm 90 khi ​​Helmut Lang hợp tác với nghệ sĩ Jenny Holzer, Peter Do, Giám đốc sáng tạo mới được bổ nhiệm của thương hiệu thời trang nổi tiếng Helmut Lang, đã mời người bạn thân thiết Ocean Vương (nhà thơ, nhà tiểu luận và tiểu thuyết gia người Mỹ gốc Việt, và là một người đồng tính công khai) tham gia vào bộ sưu tập đầu tay của mình.

NTK Peter Do đánh dấu sự ra mắt của mình với tư cách Giám đốc sáng tạo của thương hiệu di sản Helmut Lang khi mang tiếng Việt xuất hiện trên sàn diễn Tuần lễ thời trang New York.

Nhà thiết kế gốc Việt Peter Do được biết đến là một người kín tiếng và hầu như luôn giấu mặt mỗi khi xuất hiện, nhưng nỗi lòng được diễn tả bằng ngôn ngữ của Ocean Vương dành cho đứa con đầu lòng của anh tại Helmut Lang có lẽ là tất cả những gì mà anh muốn cho thế giới thấy.

Peter Do và Ocean Vương đều là những người Mỹ gốc Việt nhập cư, đều là những thiên tài trong lĩnh vực của họ. Con đường của hai người có nhiều điểm tương đồng: họ đến Mỹ chỉ cách nhau vài năm; Vương nhận được giải thưởng của Học viện Nhà thơ Hoa Kỳ tại Đại học Brooklyn, trong khi Do được trao Giải thưởng Sau đại học LVMH khi tốt nghiệp Học viện Công nghệ Thời trang (Fashion Institute of Technology) New York; cả hai dấn thân vào lĩnh vực của mình và đạt được nhiều thành tựu.

Năm 2018, Peter Do thành lập thương hiệu thời trang mang tên mình cùng bạn bè. Năm 2019, Ocean Vương ra mắt “On Earth We’re Briefly Gorgeous” (Một Thoáng Ta Rực Rỡ Ở Nhân Gian) và được vinh dự nhận "Giải Thiên tài" - Genius Grant của Quỹ MacArthur.

Giờ đây, chỉ sau 4 năm, Peter Do được bổ nhiệm làm Giám đốc sáng tạo của thương hiệu di sản Helmut Lang, và những con chữ của Ocean Vương phủ kín sàn diễn ra mắt bộ sưu tập đầu tay của Peter Do tại tòa nhà Skylight Essex Crossing, thành phố New York ngày 8/9 vừa qua.

Những câu chuyện, suy ngẫm đầy chất thơ của Ocean Vương bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh được in trên nền sàn diễn, đồng thời xuất hiện trên chiếc áo sơ mi trong khuôn khổ bộ sưu tập.

Văn hóa, văn học và thời trang

Tác giả nổi tiếng của 3 cuốn sách, trong đó có “Time Is a Mother” (2022), cũng đã tận dụng sự kiện này để ra mắt với tư cách là một nhiếp ảnh gia. Ocean Vương tiết lộ qua một bài đăng trên Instagram rằng anh thích chụp ảnh từ trước khi bắt đầu làm thơ. Một số bức ảnh do anh chụp đã được in trên những chiếc khăn quàng cổ tặng cho những người tham dự buổi ra mắt bộ sưu tập cũng như được sử dụng trên các ấn phẩm quảng cáo.

Ocean Vương chia sẻ: “Tôi không thể nghĩ ra thời điểm nào tốt hơn để “ra mắt” với tư cách là một nhiếp ảnh gia hơn là thời điểm lịch sử này, khi lần đầu tiên một người Mỹ gốc Việt “cầm trịch” một thương hiệu thời trang lớn cấp tiến và đột phá - một con người có trí tuệ và trái tim vô cùng đẹp đẽ như Peter Do. Khi làm việc ở đây, tôi được đối xử bằng tất cả sự tôn trọng, trân quý và quan tâm. Tôi thật sự tự hào về những gì chúng tôi đã làm được và rất nóng lòng được chia sẻ điều đó với các bạn”.

Ocean Vương cũng là người viết lời giới thiệu cho bộ sưu tập đơn sắc lấy cảm hứng từ những chiếc ô tô của Peter Do. Đính kèm là bức ảnh chụp chân dung cách đây 15 năm, Vương đề cập đến tầm quan trọng của ô tô đối với tâm lý người Mỹ cũng như cộng đồng người đồng tính.

Anh viết: “Chiếc ô tô, nếu không là gì khác, là một căn phòng của những chuyển động kỳ diệu, đó cũng là một cánh cổng cho phép chúng ta thoát khỏi thế giới này đến một thế giới khác mà không cần rời khỏi cơ thể mình. Vì chúng ta đã luôn luôn đi đến đó.

Chúng tôi vinh dự được mời bạn tham gia cùng chúng tôi trên chuyến đi hạnh phúc này. Và giống như tất cả các chuyến đi hạnh phúc khác, chúng ta không có đích đến cụ thể ngoại trừ việc cứ đi và đi. Trong tiếng Việt, chúng tôi gọi đây là đi chụp gió. Đi và đón lấy những cơn gió.”

Được biết, một trong những ý tưởng độc đáo mà Peter mang trở lại vào trong bộ sưu tập này là hình ảnh chiếc taxi vàng - một trong những biểu tượng tự do của thanh niên đồng tính Mỹ.

Đồng thời đây cũng là một trong những điểm kết nối với nhà sáng lập của thương hiệu - khi Helmut Lang đưa từng chiếc xe này vào chiến dịch quảng bá bộ sưu tập kinh điển của mình, bất chấp ý kiến trái chiều cho rằng hình ảnh xe taxi bình dân không phù hợp với đẳng cấp của thời trang xa xỉ.

Ảnh qua Instagram của Ocean Vương.

Peter Do sinh ra ở Biên Hòa và di cư đến ngoại ô Philadelphia năm 14 tuổi. Anh hiện 32 tuổi, được tạp chí Vogue ca ngợi là một "thần đồng", tốt nghiệp FIT (New York) và đảm nhận nhiều vị trí khác nhau ở các thương hiệu thời trang cao cấp.

Sự xuất hiện và tiềm năng của Peter Do mang lại nguồn năng lượng mới cho thương hiệu nổi tiếng với chủ nghĩa tối giản đơn sắc với quần jeans, áo phông, trang phục thường ngày như Helmut Lang.

Sự kiện thu hút đáng kể sự chú ý từ giới thời trang, phủ sóng rộng rãi trên các phương tiện truyền thông lớn và được tờ New York Times ưu ái ca ngợi là "buổi trình diễn được mong đợi nhất của Tuần lễ thời trang New York".