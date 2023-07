Trình diễn thời trang trên xe lăn tại LHP Quốc tế Karlovy Vary

Liên hoan phim quốc tế Busan 2021 mở rộng cánh cửa cho phim trực tuyến từ Netflix, HBO

VOV.VN - Sự kiện "On screen" công chiếu 2 bộ phim do Netflix sản xuất là "Hellbound", "My name" và "Forbidden" của HBO trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan 2021 đã nhận nhiều được hoan nghênh.