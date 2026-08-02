English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thu Minh xuất hiện bất ngờ, song ca cùng Hương Tràm trong concert Phao cứu sinh

Chủ Nhật, 09:51, 02/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sự xuất hiện bất ngờ của Thu Minh tại “Phao cứu sinh concert” trở thành một trong những khoảnh khắc đáng chú ý trong đêm diễn cá nhân lớn nhất sự nghiệp Hương Tràm.

Tối 1/8 tại Hà Nội, Hương Tràm tổ chức “Phao cứu sinh concert”, chương trình được xây dựng thành bốn chương gồm “Trở về”, “Đối diện”, “Buông” và “Trở lại”. Thay vì chỉ nối tiếp những ca khúc quen thuộc, nữ ca sĩ cùng ê-kíp sắp xếp đêm diễn như một câu chuyện về quá trình nhìn lại quá khứ, đối diện tổn thương và tìm cách bắt đầu lại.

thu minh xuat hien bat ngo, song ca cung huong tram trong concert phao cuu sinh hinh anh 1
Thu Minh - Hương Tràm lần đầu đứng chung sân khấu sau hơn một thập kỷ

Thu Minh xuất hiện trong chương cuối, sau khi Hương Tràm trình diễn “Ngại ngùng” và “Anh”. Đây cũng là vị khách bí mật được giữ kín đến phút cuối. Hai nghệ sĩ cùng hòa giọng trong bản mashup “Yêu mình anh” và “Với em là mãi mãi”, kết nối những ca khúc quen thuộc thành cuộc đối thoại bằng âm nhạc giữa người thầy và học trò.

Thu Minh là huấn luyện viên từng dẫn dắt Hương Tràm đến ngôi vị quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên. Khi ấy, Hương Tràm mới 17 tuổi. Sau hơn một thập kỷ với nhiều thay đổi trong sự nghiệp và cuộc sống, cuộc hội ngộ tại concert cá nhân lớn nhất của học trò mang ý nghĩa đặc biệt với nữ ca sĩ.

Trên sân khấu, Thu Minh nhắn gửi: “14 năm từ 2012 đến nay, một chặng đường không ngắn. Cuộc sống luôn có vui buồn, thăng trầm, nhưng tất cả đều là hành trang để mỗi người trưởng thành hơn. Suốt từng ấy năm, chị chưa từng nhìn em khác đi - you are always my baby.

Điều chị nhận ra hôm nay, thành công lớn nhất không chỉ là của riêng mình, mà là được đồng hành, dẫn dắt và chứng kiến các em trưởng thành. Nhìn học trò của mình được khán giả yêu thương, đó là niềm tự hào lớn nhất. Cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương và ở bên Hương Tràm để em có thể đứng vững trên sân khấu hôm nay”.

thu minh xuat hien bat ngo, song ca cung huong tram trong concert phao cuu sinh hinh anh 2
Người thầy từng dẫn dắt Hương Tràm tại Giọng hát Việt xúc động khi chứng kiến học trò trưởng thành trong concert cá nhân lớn nhất sự nghiệp.

Đáp lại lời chia sẻ của người thầy, Hương Tràm không giấu được sự xúc động khi nhắc về chặng đường sau cuộc thi. Nữ ca sĩ nói: “Sau Giọng hát Việt, em đã đi qua nhiều chặng đường, có thành công, có vấp ngã, nhưng chưa bao giờ đi một mình. Mỗi lần em cần, chị đều ở đó - lắng nghe, trả lời và động viên em. Được chị gọi là ‘baby của chị’ đến hôm nay vẫn là một điều rất đặc biệt và quý giá với em. Em biết ơn chị vì đã luôn tin tưởng, yêu thương và dõi theo em suốt hành trình vừa qua”.

Màn hội ngộ của Thu Minh và Hương Tràm được đặt ở chương “Trở lại”, sau khi nhân vật trung tâm đã đi qua những khoảng tối, sự chông chênh và quá trình buông bỏ. Cách sắp xếp này giúp sự xuất hiện của Thu Minh không chỉ dừng ở một tiết mục kết hợp khách mời, mà trở thành điểm nối giữa Hương Tràm của tuổi 17 và nữ ca sĩ ở hiện tại.

thu minh xuat hien bat ngo, song ca cung huong tram trong concert phao cuu sinh hinh anh 3
Sự xuất hiện của bố giúp hành trình trở về của Hương Tràm được nối dài từ âm nhạc đến gia đình và nguồn cội

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý của đêm diễn là sự xuất hiện của NSND Tiến Dũng - bố Hương Tràm - trong tiết mục “Gái Nghệ”. Hai bố con cùng kể câu chuyện về xứ Nghệ bằng chất liệu hò, ví giặm kết hợp với ngôn ngữ trình diễn hiện đại.

Tiết mục có sự tham gia của 60 vũ công, sử dụng hàng loạt hình ảnh gắn với quê hương Nghệ An như áo bóng đá Sông Lam Nghệ An, cá gỗ, hoa sen, tre, sông Lam, mái đình và những địa danh quen thuộc. Những yếu tố văn hóa truyền thống được sắp đặt trong một không gian sân khấu nhiều lớp, tạo nên phần trình diễn mang đậm dấu ấn cá nhân của Hương Tràm.

thu minh xuat hien bat ngo, song ca cung huong tram trong concert phao cuu sinh hinh anh 4
Hương Tràm xúc động khi trở lại sân khấu Hà Nội sau quãng thời gian tạm dừng hoạt động nghệ thuật và sang Mỹ du học.

Sự xuất hiện của NSND Tiến Dũng cũng giúp chương cuối của concert trở thành điểm kết nối giữa nữ ca sĩ với gia đình và nguồn cội. Sau khi đi qua các bản hit, những câu chuyện tình yêu, quãng thời gian sống tại Mỹ và hành trình chữa lành, Hương Tràm trở lại bên người cha và vùng đất nơi cô sinh ra.

“Phao cứu sinh concert” mở màn với “Em gái mưa”, ca khúc tạo dấu ấn lớn trong sự nghiệp Hương Tràm. Bài hát được làm mới theo phong cách rock, với nữ ca sĩ đứng giữa 40 vũ công cầm dù bạc. Sau đó, cô lần lượt trình diễn “Duyên mình lỡ”, “Ngốc”, “Em mong” và có màn kết hợp cùng Phúc Du trong “Yêu anh đi em, Mẹ anh bán bánh mì”. Concert còn có sự góp mặt của Phan Mạnh Quỳnh, Lâm Bảo Ngọc, 52Hz và Phúc Du. 

thu minh xuat hien bat ngo, song ca cung huong tram trong concert phao cuu sinh hinh anh 5
Nữ ca sĩ kể lại hành trình trở về, đối diện, buông bỏ và bắt đầu lại qua bốn chương của concert.

Trên sân khấu, Hương Tràm xúc động chia sẻ: “Đã rất lâu rồi trái tim Tràm mới rung lên từng nhịp như ngày hôm nay. Mỗi ngày trôi qua trong sự chờ đợi đều là một niềm hạnh phúc vô bờ. Khi được đứng ở đây, nhìn thấy sân khấu, nhìn thấy mọi người và cảm nhận từng khoảnh khắc đang đến gần, Tràm thực sự rất xúc động.

Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ở bên Tràm, lớn lên cùng Tràm, đi qua những cột mốc đẹp nhất, cả những lúc Tràm vấp ngã. Chính tình yêu và sự đồng hành của mọi người là động lực để Tràm có thể trở lại và đứng trên sân khấu này ngày hôm nay”.

Ở chương “Đối diện”, nữ ca sĩ bước vào những vùng tối trong nội tâm thông qua các ca khúc “Get Out of Your Game”, “Đợi”, “Vạn vật như muốn ta bên nhau” và “Set Fire to the Rain”. Cô kết hợp cùng 52Hz và Lâm Bảo Ngọc, tạo nên những màn đối thoại giữa các giọng nữ trẻ.

thu minh xuat hien bat ngo, song ca cung huong tram trong concert phao cuu sinh hinh anh 6

Đến chương “Buông”, “Phao cứu sinh” được dàn dựng với tấm vải lớn khoảng 20 x 22 m cùng 15 vũ công nam. Tấm vải được nâng, kéo thành những lớp sóng, trước khi phủ kín sân khấu và khiến Hương Tràm biến mất khỏi tầm nhìn của khán giả.

thu minh xuat hien bat ngo, song ca cung huong tram trong concert phao cuu sinh hinh anh 7
Lâm Bảo Ngọc hòa giọng cùng Hương Tràm

Trong phân đoạn này, nữ ca sĩ đi chân trần và nói: “Có những quyết định trong cuộc sống, đến tận bây giờ Tràm vẫn không biết đó có phải là lựa chọn đúng hay không. Nhưng Tràm luôn tin rằng, khi mình đã lựa chọn thì mình phải đủ can đảm để chịu trách nhiệm với lựa chọn ấy. Hôm nay, được nhìn thấy tất cả mọi người ở đây, Tràm biết mình đã thật sự trở về”.

Hương Tràm cũng gửi gắm thông điệp: “Ai trong chúng ta cũng sẽ có những lúc chông chênh, mệt mỏi hay muốn dừng lại để nghỉ ngơi. Điều đó không có gì đáng sợ cả. Chỉ cần chúng ta không buông bỏ chính mình, thì sẽ luôn có cơ hội để bắt đầu lại”.

thu minh xuat hien bat ngo, song ca cung huong tram trong concert phao cuu sinh hinh anh 8
Phan Mạnh Quỳnh góp mặt trong chương “Buông”, cùng Hương Tràm kể câu chuyện về quê hương và những người sống xa xứ.
thu minh xuat hien bat ngo, song ca cung huong tram trong concert phao cuu sinh hinh anh 9
Mỗi khách mời đảm nhận một vai trò trong hành trình âm nhạc từ quá khứ, tổn thương đến sự trở lại của Hương Tràm.

Concert khép lại với “Cho em gần anh thêm chút nữa”, khi Hương Tràm tiến gần khán giả giữa 40 vũ công và tên cô được chiếu lớn trên màn hình trung tâm. Sau đêm diễn tại Hà Nội, nữ ca sĩ dự kiến tiếp tục tổ chức một đêm diễn tại TP.HCM.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sao Việt 16/3: Hương Tràm thăng hạng nhan sắc
Sao Việt 16/3: Hương Tràm thăng hạng nhan sắc

VOV.VN - Sao Việt 16/3: Ca sĩ Hương Tràm thăng hạng nhan sắc sau khi chăm chỉ tập luyện. Cô chia sẻ dù cơ thể nhìn gọn gàng hơn rất nhiều nhờ vào luyện tập, nhưng trọng lượng cơ thể cô vẫn không thay đổi.

Sao Việt 16/3: Hương Tràm thăng hạng nhan sắc

Sao Việt 16/3: Hương Tràm thăng hạng nhan sắc

VOV.VN - Sao Việt 16/3: Ca sĩ Hương Tràm thăng hạng nhan sắc sau khi chăm chỉ tập luyện. Cô chia sẻ dù cơ thể nhìn gọn gàng hơn rất nhiều nhờ vào luyện tập, nhưng trọng lượng cơ thể cô vẫn không thay đổi.

Chuyện showbiz: Hương Tràm tiết lộ nhiều sự thật, đám cưới Midu cấm trẻ em
Chuyện showbiz: Hương Tràm tiết lộ nhiều sự thật, đám cưới Midu cấm trẻ em

VOV.VN - Trong đêm nhạc tại du thuyền giữa vịnh Hạ Long, ca sĩ Hương Tràm đã chia sẻ với khán giả nhiều bí mật được cất giấu trong lòng; Theo thiệp mời, tiệc cưới của Midu và doanh nhân Minh Đạt ngày 29/6 khuyến khích mọi người không đưa theo trẻ em; Diệu Nhi diện đồ rộng rộ nghi vấn có bầu...

Chuyện showbiz: Hương Tràm tiết lộ nhiều sự thật, đám cưới Midu cấm trẻ em

Chuyện showbiz: Hương Tràm tiết lộ nhiều sự thật, đám cưới Midu cấm trẻ em

VOV.VN - Trong đêm nhạc tại du thuyền giữa vịnh Hạ Long, ca sĩ Hương Tràm đã chia sẻ với khán giả nhiều bí mật được cất giấu trong lòng; Theo thiệp mời, tiệc cưới của Midu và doanh nhân Minh Đạt ngày 29/6 khuyến khích mọi người không đưa theo trẻ em; Diệu Nhi diện đồ rộng rộ nghi vấn có bầu...

Chuyện showbiz: Hương Tràm gửi đơn tố cáo người tung tin đồn sang Mỹ sinh con
Chuyện showbiz: Hương Tràm gửi đơn tố cáo người tung tin đồn sang Mỹ sinh con

VOV.VN - Hương Tràm cho biết đã gửi đơn tố cáo những cá nhân, tài khoản mạng xã hội... từng đưa thông tin cô sang Mỹ sinh con cho đại gia.

Chuyện showbiz: Hương Tràm gửi đơn tố cáo người tung tin đồn sang Mỹ sinh con

Chuyện showbiz: Hương Tràm gửi đơn tố cáo người tung tin đồn sang Mỹ sinh con

VOV.VN - Hương Tràm cho biết đã gửi đơn tố cáo những cá nhân, tài khoản mạng xã hội... từng đưa thông tin cô sang Mỹ sinh con cho đại gia.

Hương Tràm, Hoàng Hải sẽ hát trên du thuyền ở vịnh Hạ Long
Hương Tràm, Hoàng Hải sẽ hát trên du thuyền ở vịnh Hạ Long

VOV.VN - Sau màn tái xuất với show "Em gái mưa" ở Hà Nội, sắp tới đây, Hương Tràm sẽ biểu diễn tại sân khấu Giao lộ thời gian mùa 4 với sân khấu đặc biệt trên du thuyền ở Vịnh Hạ Long.

Hương Tràm, Hoàng Hải sẽ hát trên du thuyền ở vịnh Hạ Long

Hương Tràm, Hoàng Hải sẽ hát trên du thuyền ở vịnh Hạ Long

VOV.VN - Sau màn tái xuất với show "Em gái mưa" ở Hà Nội, sắp tới đây, Hương Tràm sẽ biểu diễn tại sân khấu Giao lộ thời gian mùa 4 với sân khấu đặc biệt trên du thuyền ở Vịnh Hạ Long.

Hương Tràm nói về tin đồn sinh con: "Nếu có niềm vui đó, tôi sẵn sàng chia sẻ"
Hương Tràm nói về tin đồn sinh con: "Nếu có niềm vui đó, tôi sẵn sàng chia sẻ"

VOV.VN - Hương Tràm trải lòng về đời tư, sự nghiệp trong suốt quãng thời gian vắng bóng. Hương Tràm đã có chia sẻ thẳng thắn về tin đồn cô bí mật sinh con gây xôn xao dư luận suốt thời gian qua.

Hương Tràm nói về tin đồn sinh con: "Nếu có niềm vui đó, tôi sẵn sàng chia sẻ"

Hương Tràm nói về tin đồn sinh con: "Nếu có niềm vui đó, tôi sẵn sàng chia sẻ"

VOV.VN - Hương Tràm trải lòng về đời tư, sự nghiệp trong suốt quãng thời gian vắng bóng. Hương Tràm đã có chia sẻ thẳng thắn về tin đồn cô bí mật sinh con gây xôn xao dư luận suốt thời gian qua.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt