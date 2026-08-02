Thu Minh xuất hiện bất ngờ, song ca cùng Hương Tràm trong concert Phao cứu sinh

Tối 1/8 tại Hà Nội, Hương Tràm tổ chức “Phao cứu sinh concert”, chương trình được xây dựng thành bốn chương gồm “Trở về”, “Đối diện”, “Buông” và “Trở lại”. Thay vì chỉ nối tiếp những ca khúc quen thuộc, nữ ca sĩ cùng ê-kíp sắp xếp đêm diễn như một câu chuyện về quá trình nhìn lại quá khứ, đối diện tổn thương và tìm cách bắt đầu lại.

Thu Minh - Hương Tràm lần đầu đứng chung sân khấu sau hơn một thập kỷ

Thu Minh xuất hiện trong chương cuối, sau khi Hương Tràm trình diễn “Ngại ngùng” và “Anh”. Đây cũng là vị khách bí mật được giữ kín đến phút cuối. Hai nghệ sĩ cùng hòa giọng trong bản mashup “Yêu mình anh” và “Với em là mãi mãi”, kết nối những ca khúc quen thuộc thành cuộc đối thoại bằng âm nhạc giữa người thầy và học trò.

Thu Minh là huấn luyện viên từng dẫn dắt Hương Tràm đến ngôi vị quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên. Khi ấy, Hương Tràm mới 17 tuổi. Sau hơn một thập kỷ với nhiều thay đổi trong sự nghiệp và cuộc sống, cuộc hội ngộ tại concert cá nhân lớn nhất của học trò mang ý nghĩa đặc biệt với nữ ca sĩ.

Trên sân khấu, Thu Minh nhắn gửi: “14 năm từ 2012 đến nay, một chặng đường không ngắn. Cuộc sống luôn có vui buồn, thăng trầm, nhưng tất cả đều là hành trang để mỗi người trưởng thành hơn. Suốt từng ấy năm, chị chưa từng nhìn em khác đi - you are always my baby.

Điều chị nhận ra hôm nay, thành công lớn nhất không chỉ là của riêng mình, mà là được đồng hành, dẫn dắt và chứng kiến các em trưởng thành. Nhìn học trò của mình được khán giả yêu thương, đó là niềm tự hào lớn nhất. Cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương và ở bên Hương Tràm để em có thể đứng vững trên sân khấu hôm nay”.

Người thầy từng dẫn dắt Hương Tràm tại Giọng hát Việt xúc động khi chứng kiến học trò trưởng thành trong concert cá nhân lớn nhất sự nghiệp.

Đáp lại lời chia sẻ của người thầy, Hương Tràm không giấu được sự xúc động khi nhắc về chặng đường sau cuộc thi. Nữ ca sĩ nói: “Sau Giọng hát Việt, em đã đi qua nhiều chặng đường, có thành công, có vấp ngã, nhưng chưa bao giờ đi một mình. Mỗi lần em cần, chị đều ở đó - lắng nghe, trả lời và động viên em. Được chị gọi là ‘baby của chị’ đến hôm nay vẫn là một điều rất đặc biệt và quý giá với em. Em biết ơn chị vì đã luôn tin tưởng, yêu thương và dõi theo em suốt hành trình vừa qua”.

Màn hội ngộ của Thu Minh và Hương Tràm được đặt ở chương “Trở lại”, sau khi nhân vật trung tâm đã đi qua những khoảng tối, sự chông chênh và quá trình buông bỏ. Cách sắp xếp này giúp sự xuất hiện của Thu Minh không chỉ dừng ở một tiết mục kết hợp khách mời, mà trở thành điểm nối giữa Hương Tràm của tuổi 17 và nữ ca sĩ ở hiện tại.

Sự xuất hiện của bố giúp hành trình trở về của Hương Tràm được nối dài từ âm nhạc đến gia đình và nguồn cội

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý của đêm diễn là sự xuất hiện của NSND Tiến Dũng - bố Hương Tràm - trong tiết mục “Gái Nghệ”. Hai bố con cùng kể câu chuyện về xứ Nghệ bằng chất liệu hò, ví giặm kết hợp với ngôn ngữ trình diễn hiện đại.

Tiết mục có sự tham gia của 60 vũ công, sử dụng hàng loạt hình ảnh gắn với quê hương Nghệ An như áo bóng đá Sông Lam Nghệ An, cá gỗ, hoa sen, tre, sông Lam, mái đình và những địa danh quen thuộc. Những yếu tố văn hóa truyền thống được sắp đặt trong một không gian sân khấu nhiều lớp, tạo nên phần trình diễn mang đậm dấu ấn cá nhân của Hương Tràm.

Hương Tràm xúc động khi trở lại sân khấu Hà Nội sau quãng thời gian tạm dừng hoạt động nghệ thuật và sang Mỹ du học.

Sự xuất hiện của NSND Tiến Dũng cũng giúp chương cuối của concert trở thành điểm kết nối giữa nữ ca sĩ với gia đình và nguồn cội. Sau khi đi qua các bản hit, những câu chuyện tình yêu, quãng thời gian sống tại Mỹ và hành trình chữa lành, Hương Tràm trở lại bên người cha và vùng đất nơi cô sinh ra.

“Phao cứu sinh concert” mở màn với “Em gái mưa”, ca khúc tạo dấu ấn lớn trong sự nghiệp Hương Tràm. Bài hát được làm mới theo phong cách rock, với nữ ca sĩ đứng giữa 40 vũ công cầm dù bạc. Sau đó, cô lần lượt trình diễn “Duyên mình lỡ”, “Ngốc”, “Em mong” và có màn kết hợp cùng Phúc Du trong “Yêu anh đi em, Mẹ anh bán bánh mì”. Concert còn có sự góp mặt của Phan Mạnh Quỳnh, Lâm Bảo Ngọc, 52Hz và Phúc Du.

Nữ ca sĩ kể lại hành trình trở về, đối diện, buông bỏ và bắt đầu lại qua bốn chương của concert.

Trên sân khấu, Hương Tràm xúc động chia sẻ: “Đã rất lâu rồi trái tim Tràm mới rung lên từng nhịp như ngày hôm nay. Mỗi ngày trôi qua trong sự chờ đợi đều là một niềm hạnh phúc vô bờ. Khi được đứng ở đây, nhìn thấy sân khấu, nhìn thấy mọi người và cảm nhận từng khoảnh khắc đang đến gần, Tràm thực sự rất xúc động.

Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ở bên Tràm, lớn lên cùng Tràm, đi qua những cột mốc đẹp nhất, cả những lúc Tràm vấp ngã. Chính tình yêu và sự đồng hành của mọi người là động lực để Tràm có thể trở lại và đứng trên sân khấu này ngày hôm nay”.

Ở chương “Đối diện”, nữ ca sĩ bước vào những vùng tối trong nội tâm thông qua các ca khúc “Get Out of Your Game”, “Đợi”, “Vạn vật như muốn ta bên nhau” và “Set Fire to the Rain”. Cô kết hợp cùng 52Hz và Lâm Bảo Ngọc, tạo nên những màn đối thoại giữa các giọng nữ trẻ.

Đến chương “Buông”, “Phao cứu sinh” được dàn dựng với tấm vải lớn khoảng 20 x 22 m cùng 15 vũ công nam. Tấm vải được nâng, kéo thành những lớp sóng, trước khi phủ kín sân khấu và khiến Hương Tràm biến mất khỏi tầm nhìn của khán giả.

Lâm Bảo Ngọc hòa giọng cùng Hương Tràm

Trong phân đoạn này, nữ ca sĩ đi chân trần và nói: “Có những quyết định trong cuộc sống, đến tận bây giờ Tràm vẫn không biết đó có phải là lựa chọn đúng hay không. Nhưng Tràm luôn tin rằng, khi mình đã lựa chọn thì mình phải đủ can đảm để chịu trách nhiệm với lựa chọn ấy. Hôm nay, được nhìn thấy tất cả mọi người ở đây, Tràm biết mình đã thật sự trở về”.

Hương Tràm cũng gửi gắm thông điệp: “Ai trong chúng ta cũng sẽ có những lúc chông chênh, mệt mỏi hay muốn dừng lại để nghỉ ngơi. Điều đó không có gì đáng sợ cả. Chỉ cần chúng ta không buông bỏ chính mình, thì sẽ luôn có cơ hội để bắt đầu lại”.

Phan Mạnh Quỳnh góp mặt trong chương “Buông”, cùng Hương Tràm kể câu chuyện về quê hương và những người sống xa xứ.

Mỗi khách mời đảm nhận một vai trò trong hành trình âm nhạc từ quá khứ, tổn thương đến sự trở lại của Hương Tràm.

Concert khép lại với “Cho em gần anh thêm chút nữa”, khi Hương Tràm tiến gần khán giả giữa 40 vũ công và tên cô được chiếu lớn trên màn hình trung tâm. Sau đêm diễn tại Hà Nội, nữ ca sĩ dự kiến tiếp tục tổ chức một đêm diễn tại TP.HCM.