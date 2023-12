Thu Phương nhập viện cấp cứu, MLee bị ngã đập mặt tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng

Công diễn 3 được phát sóng ở tập 9 "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" lúc 21h15 trên kênh VTV vào tối nay 23/12 sẽ mang đến màn trình diễn bất ngờ và mãn nhãn của 4 tiết mục gồm Hai đứa trẻ, Vì sao, Màu hồng chủ nhật, Mashup Ước gì & Mưa phi trường, cùng thử thách dành cho 1 đại diện của mỗi nhóm để thi đấu “Dance battle” trên bài hát Vũ điệu hoang dã.

Danh tính 4 Chị Đẹp tham gia phần đấu nhảy với 4 thể loại vũ đạo khó khăn lần lượt là Trap - Khổng Tú Quỳnh, Boomahton - MLee , Old school - Diệp Lâm Anh và Bass house - Phương Vy. Qua những thước phim hậu trường được hé lộ, khán giả có thể thấy những Chị Đẹp đã vô cùng quyết tâm cho những tiết mục đêm công diễn 2, đặc biệt là những Chị Đẹp phải tham gia 2 tiết mục.

MLee bị ngã đập mặt trên sàn sân khấu

Là nhóm trưởng cho nhóm trình diễn tiết mục Mashup Ước gì & Mưa phi trường, MLee đã cùng đồng đội là Trang Pháp, Hồng Nhung, Lệ Quyên, Uyên Linh hứa hẹn mang đến tiết mục trình diễn sôi động trên sân khấu. Không những có trách nhiệm dẫn dắt cả đội vào nhóm An toàn, MLee cũng là đại diện nhóm để thực hiện thử thách “Dance battle” với thể loại Moombahton.

Cố gắng thực hiện tốt cả hai tiết mục trên đã khiến thể lực MLee tiêu hao và đứng trước rủi ro gặp sự cố rất cao. Và điều không may mắn đã xảy ra với MLee, khi ở thời điểm rehearsal trên sân khấu cùng các Chị Đẹp, nữ đội trưởng đã không may té ngã lúc thực hiện cú nhào lộn cùng với dancer. Do không hiểu ý nhau lúc phối hợp bưng bê, cộng với thể lực đi xuống, khiến MLee đã ngã và mặt bị đập mạnh trên sàn sân khấu, tiếng động từ cú đập phát ra khá to, khiến các Chị Đẹp và nhiều người có mặt ở buổi rehearsal lo lắng .

Trong video hậu trường cũng cho thấy, MLee bị choáng và mất khoảng thời gian khá lâu để hồi phục tinh thần sau cú ngã. Hoảng vì lần đầu gặp tai nạn trước trình diễn Công 3, MLee lúc đó đã bật khóc ngay sau đó. Cú đạp mạnh xuống sàn không chỉ là đau ở vùng mặt và mũi, MLee cũng gặp chấn thương nhẹ ở ngón tay. Mặc dù vết thương không quá nặng, nhưng lại khiến Chị Đẹp này lo lắng khi ở Công diễn 3, MLee còn phải “chơi” đàn điện, khi mà các ngón tay đang có dấu hiệu “khó” cử động.

Cảm thấy may mắn không để lại thương tích hiện trên khuôn mặt, MLee cho biết bản thân chỉ rất biết ơn và cho rằng mình được “tổ thương” vì chỉ là cú đập mạnh trên sàn, thay vì da mặt cà trên mặt sàn. “Nếu mà mặt em bị cà trên sàn, chắc lúc đó là nát rồi” - MLee nhớ lại.

Trước thềm Công diễn 3 - Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023, các Chị Đẹp liều mình luyện vũ đạo, gặp nhiều thương tích.

Theo như thông tin được tiết lộ trước đó, Thu Phương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đuối sức vì tập luyện vũ đạo nặng trong tiết mục Hai đứa trẻ ở Công diễn 3. Cũng trong hậu trường được chương trình đưa ra, khán giả đã có cái nhìn cận cảnh về sự cố gắng, vượt qua khó khăn của Thu Phương và các đồng đội. Theo đó, Thu Phương đã phải tập rất nhiều động tác nhào lộn, bưng bê nặng, nên dễ dàng vắt kiệt sức lực của chị đại này.

Theo đó, trong lúc tập vũ đạo, Thu Phương đã có dấu hiệu kiệt sức, liên tục ôm đầu. Thấy thế, dancer chương trình khuyên Chị Đẹp này lui về ghế để “thở một xíu”. Ngồi được một lát, Thu Phương tiếp tục thực hiện việc nhào lộn, bưng bê cùng với đồng đội. Sợ đàn chị gặp rủi ro chấn thương cao, Diệp Lâm Anh đứng cạnh, liên tục cảnh báo Thu Phương mỗi khi cô thực hiện động tác: “Từ từ thôi chị nhá, làm chậm thôi đừng nhanh quá”.

Tiếp tục cảm thấy sức khỏe không ổn, Thu Phương lúc này mới ra hiệu và Hương Ly cùng Diệp Lâm Anh đã trực tiếp đưa cô vào viện cấp cứu. Không muốn mất quá nhiều thời gian ở bệnh viện và việc tập luyện cho Công diễn 3 còn dang dở, Thu Phương sao đó “đòi” về lại chương trình để tiếp tục “vượt giới hạn” của mình.

Thu Phương kiệt sức, nhập viện cấp cứu nhưng vẫn cố đòi về sân khấu tập Công diễn 3.

Hậu trường Công diễn 3, Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 không chỉ dự báo những màn trình diễn đẹp mắt trên sân khấu, mà còn “đẹp” ở tấm lòng mà các nữ nghệ sĩ khi san sẻ, giúp đỡ nhau trong thời điểm vượt giới hạn bản thân.