Thúy Diễm diện bikini hai mảnh khoe bụng bầu 4 tháng

Diễn viên Thúy Diễm đang có chuyến nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng cùng ông xã Lương Thế Thành, con trai Bảo Bảo và mẹ chồng. Trong loạt ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên gây chú ý khi diện bikini hai mảnh màu hồng, tự tin khoe bụng bầu đã nhô rõ ở tháng thứ tư thai kỳ.

Thúy Diễm cho biết cô vừa vượt qua giai đoạn ốm nghén nên sức khỏe và tinh thần hiện đã ổn định hơn. Nữ diễn viên tận hưởng kỳ nghỉ trong tâm trạng thoải mái, vui vẻ bên gia đình.

Thúy Diễm mặc bikini khoe bụng bầu 4 tháng

Trước đó không lâu, Thúy Diễm xác nhận đang mang thai con thứ hai sau gần 10 năm kết hôn với Lương Thế Thành. Thông tin nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ khán giả và bạn bè đồng nghiệp. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, em bé đến đúng dịp hai vợ chồng kỷ niệm 10 năm ngày cưới, khiến niềm vui của gia đình thêm trọn vẹn.

Chia sẻ về tin vui, Thúy Diễm xúc động viết: “Chúc mừng gia đình chúng mình đã có thêm thành viên mới. Còn hạnh phúc nào hơn khi đúng dịp tròn 10 năm ngày cưới, ba Thành và mẹ Diễm lại nhận được món quà thiêng liêng và vô giá này”.

Nữ diễn viên cho biết khoảnh khắc cầm kết quả báo tin mang thai khiến cả hai vợ chồng xúc động đến rơi nước mắt. Cô chia sẻ: “Ngày cầm tờ giấy báo trên tay, ba mẹ đã xúc động đến rơi nước mắt khi biết rằng một em bé khỏe mạnh đang hiện diện và lớn dần từng ngày trong bụng mẹ”.

Không chỉ cặp đôi hạnh phúc, con trai đầu lòng của họ cũng rất háo hức khi sắp lên chức anh trai. Thúy Diễm kể bé Bảo Bảo vui mừng khi nghe ba mẹ thông báo về thành viên mới của gia đình.

Trong bài đăng chia sẻ tin vui, nữ diễn viên cũng nhắn nhủ đầy tình cảm đến em bé trong bụng: “Thiên thần bé nhỏ ơi, con chính là sợi dây gắn kết tuyệt vời nhất của gia đình mình. Nhờ có con mà ba mẹ thêm thấu hiểu, thêm yêu thương và mạnh mẽ trưởng thành hơn mỗi ngày”.

Hiện tại, điều mà Thúy Diễm mong muốn nhất là em bé khỏe mạnh và bình an cho đến ngày chào đời. Cô viết: “Ba mẹ chỉ mong con sẽ thật mạnh khỏe, bình an và đủ ngày đủ tháng để ba mẹ sớm được ôm con vào lòng nhé, con yêu”.

Bài đăng của nữ diễn viên nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp và khán giả. Các nghệ sĩ như Hồng Diễm, Quang Sự, Rima Thanh Vy hay Kha Ly đều để lại lời nhắn chúc mẹ và bé khỏe mạnh.

Thúy Diễm và Lương Thế Thành được xem là một trong những cặp đôi bền vững của showbiz Việt. Cả hai quen nhau khi cùng hoạt động nghệ thuật, sau đó kết hôn vào năm 2016. Sau nhiều năm chung sống, họ vẫn thường xuyên đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống gia đình.

Trước đây, Thúy Diễm từng chia sẻ bí quyết giữ gìn hôn nhân là sự tin tưởng và tôn trọng dành cho nhau, đặc biệt khi cả hai đều làm nghệ thuật. Khi Lương Thế Thành từng vướng tranh cãi vì một số cảnh quay trong phim “Bóng ma hạnh phúc”, nữ diễn viên cũng công khai lên tiếng bảo vệ chồng.