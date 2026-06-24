Tinh hà "Say Hi" và những tính toán ngoài sân khấu

Sau hai chương trình Anh trai "Say Hi" và Em xinh "Say Hi" thu hút sự quan tâm của khán giả, Tinh hà "Say Hi" chính thức ra mắt. Bên cạnh yếu tố âm nhạc, chương trình gây chú ý khi được xây dựng với nhiều hoạt động và sản phẩm mở rộng dành cho cộng đồng người hâm mộ.

Theo giới thiệu từ nhà sản xuất, Tinh hà "Say Hi" là một phần của Vũ trụ "Say Hi", thương hiệu đã được xây dựng qua hai chương trình trước đó là Anh trai "Say Hi" và Em xinh "Say Hi".

Các Anh Trai tham gia chương trình

Trong sự kiện ra mắt chương trình, khái niệm IP (Intellectual Property - tài sản trí tuệ) được nhắc đến nhiều lần. Thay vì chỉ dừng lại ở các tập phát sóng, chương trình được định hướng mở rộng sang nhiều hoạt động và sản phẩm liên quan đến người hâm mộ.

Những nội dung được công bố cho thấy chương trình không chỉ bao gồm các màn trình diễn âm nhạc mà còn có các sản phẩm như merchandise, photobook, mascot cá nhân hóa cho nghệ sĩ cùng các hoạt động tương tác dành cho cộng đồng người hâm mộ.

Một trong những điểm đáng chú ý là việc giới thiệu 24 mascot tương ứng với 24 nghệ sĩ tham gia chương trình. Bên cạnh đó, nhà sản xuất cũng công bố hoạt động đặt tên 24 ngôi sao trên bầu trời dành cho các nghệ sĩ. Đây được xem là những yếu tố nhận diện được xây dựng song song với nội dung phát sóng.

Dàn cast chính thức của chương trình gồm Quang Hùng MasterD, Wren Evans, Dương Domic, Jsol, buitruonglinh, Hurrykng, Pháp Kiều, Song Luân, CongB, Sơn.K, Captain Boy, Wean, Ali Hoàng Dương, Vương Bình, Cody Nam Võ, Jaysonlei, Dillan, Đặng Hồng Hải, Ivan, Thể Thiên, Hyo, CoolKid, Kimlong và Xuân Định Ky.

Việc mở rộng sang các sản phẩm và hoạt động ngoài chương trình phản ánh xu hướng ngày càng phổ biến trong ngành giải trí, khi giá trị của một thương hiệu không chỉ được tạo nên từ nội dung phát sóng mà còn từ cộng đồng khán giả và các trải nghiệm đi kèm.

Ngoài những thông tin liên quan đến thương hiệu, chương trình cũng hé lộ một số chi tiết về quá trình sản xuất. Theo công bố từ nhà sản xuất, dự án có sự tham gia của các music producer đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ và Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, những nghệ sĩ tham gia chương trình được cho là phải làm việc với cường độ cao. Các Anh Trai phải trải qua lịch trình kéo dài hơn 10 giờ mỗi ngày để sáng tạo, sản xuất và hoàn thiện các sản phẩm trong thời gian ngắn.

Những thông tin này cho thấy chương trình không chỉ tập trung vào các phần trình diễn trên sân khấu mà còn nhấn mạnh quá trình làm việc phía sau của nghệ sĩ trong suốt thời gian ghi hình.

Trong bối cảnh thị trường giải trí ngày càng cạnh tranh, nhiều chương trình không còn chỉ hướng tới việc tạo hiệu ứng trong thời gian phát sóng mà còn tìm cách duy trì sự kết nối với khán giả thông qua các hoạt động khác nhau. Những gì được giới thiệu tại lễ ra mắt Tinh hà "Say Hi" phần nào cho thấy chương trình cũng đang đi theo hướng này.

Dù vậy, hiệu quả của các hoạt động mở rộng thương hiệu vẫn cần được kiểm chứng sau khi chương trình chính thức lên sóng. Theo kế hoạch được công bố, Tinh hà "Say Hi" sẽ phát sóng từ ngày 4/7.

Có thể thấy trọng tâm của chương trình không chỉ nằm ở nội dung âm nhạc mà còn ở việc xây dựng các hoạt động xoay quanh nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ, qua đó kéo dài sự tương tác của khán giả ngoài thời lượng phát sóng trên truyền hình.