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Tom Holland được đạo diễn Christopher Nolan khen nức nở trong "The Odyssey"

Thứ Bảy, 08:00, 11/07/2026
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VOV.VN - Sau hơn một thập kỷ gắn liền với hình ảnh Spider-Man, Tom Holland đứng trước thử thách mới khi lần đầu hợp tác với đạo diễn Christopher Nolan trong bom tấn The Odyssey. Nam diễn viên cho biết anh phải thay đổi cách diễn xuất, đặc biệt ở các cảnh hành động, để đáp ứng yêu cầu của vị đạo diễn nổi tiếng.

Nổi tiếng toàn cầu với vai Spider-Man, Tom Holland đang từng bước mở rộng sự nghiệp vượt ra ngoài hình ảnh siêu anh hùng Marvel. Trong The Odyssey – bom tấn IMAX lấy cảm hứng từ sử thi kinh điển của Homer do Christopher Nolan đạo diễn – nam diễn viên đảm nhận vai Telemachus, con trai của người anh hùng Odysseus. Đây được xem là một trong những vai diễn đáng chú ý tiếp theo của Holland trên màn ảnh rộng.

tom holland duoc dao dien christopher nolan khen nuc no trong the odyssey hinh anh 1
Tom Holland đảm nhận vai Telemachus, con trai của người anh hùng Odysseus

The Odyssey kể về hành trình kéo dài 10 năm đầy hiểm nguy của vua xứ Ithaca, Odysseus (Matt Damon), trên đường trở về quê nhà sau Chiến tranh thành Troy. Trong khi đó, ở Ithaca, Telemachus – con trai duy nhất của Odysseus và Penelope – lớn lên giữa những biến động khi hàng loạt quý tộc tìm cách cưới mẹ mình nhằm chiếm đoạt ngai vàng.

Không chấp nhận tình cảnh đó, Telemachus quyết định lên đường băng qua quần đảo Ionian để tìm kiếm tung tích của cha với hy vọng Odysseus vẫn còn sống và sẽ trở về. Hành trình ấy không chỉ là cuộc truy tìm người cha thất lạc mà còn là quá trình trưởng thành của một chàng trai trẻ buộc phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ mẹ, gìn giữ gia đình và tương lai của cả vương quốc.

Đảm nhận vai Telemachus là Tom Holland, diễn viên lần đầu gây chú ý với bộ phim thảm họa The Impossible trước khi trở thành ngôi sao toàn cầu nhờ vai Peter Parker/Spider-Man trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Sau đó, anh tiếp tục góp mặt trong các dự án như The Devil All the Time, The Lost City of Z và loạt phim The Crowded Room của Apple TV+.

tom holland duoc dao dien christopher nolan khen nuc no trong the odyssey hinh anh 2

Chia sẻ về nhân vật, Tom Holland cho biết: "Telemachus là một chàng trai mới lớn đã dần trưởng thành qua chính hành trình mà mình đi qua: một cậu con trai nỗ lực bảo vệ mẹ và kết nối lại với người cha thất lạc. Nhưng đó cũng là một chàng trai trẻ đã được chứng kiến sự điên rồ của thế giới quanh mình và tìm kiếm vị trí đích thực của mình trong đó".

Lần đầu hợp tác với Christopher Nolan, Tom Holland cũng nhận được sự đánh giá cao từ vị đạo diễn. Nolan cho biết ông đã ngưỡng mộ tài năng của nam diễn viên từ lâu và sau khi làm việc cùng càng tin rằng Holland là "một trong những diễn viên xuất sắc nhất của thế hệ mình".

Theo Christopher Nolan, Tom Holland mang đến sự tận tâm, tập trung cùng khả năng kết hợp giữa năng khiếu thiên bẩm và quy trình làm việc kỷ luật để tạo nên sự chân thật cho nhân vật. Đạo diễn nhận định câu chuyện của The Odyssey ở một khía cạnh lớn là hành trình trưởng thành của Telemachus, và Holland đã thể hiện được những lớp lang cũng như sự phức tạp trong tính cách của nhân vật này.

tom holland duoc dao dien christopher nolan khen nuc no trong the odyssey hinh anh 3

Trong nhiều năm, Tom Holland thường xuyên nghe điều phối viên đóng thế George Cottle – người từng làm việc với Christopher Nolan từ Batman Begins – kể về trải nghiệm trên phim trường của đạo diễn nổi tiếng. Tuy nhiên, chỉ đến khi trực tiếp tham gia The Odyssey, anh mới thực sự cảm nhận được sự khác biệt.

Nam diễn viên nhớ lại ngày quay đầu tiên tại Morocco: "Quy mô của mọi thứ thật sự khiến tôi choáng ngợp. Còn những chiếc máy quay IMAX gần như đưa bạn trở về vạch xuất phát với tư cách một diễn viên. Bạn phải bỏ đi nhiều kỹ thuật đã quen khi diễn trước máy quay kỹ thuật số hoặc máy quay nhỏ hơn, rồi học cách 'nhảy múa' cùng chiếc máy quay khổng lồ đó. May mắn là Chris và ê-kíp luôn cho bạn đủ thời gian để thích nghi với phong cách làm việc của họ. Đó là một trải nghiệm vô cùng đáng giá".

Không chỉ cách làm việc trên phim trường, ngay cả những cảnh hành động – vốn là sở trường của Tom Holland sau hơn một thập kỷ gắn bó với vai Spider-Man – cũng trở thành thử thách mới trong The Odyssey. Theo nam diễn viên, bộ phim yêu cầu các pha hành động không chỉ đẹp mắt mà còn phải phục vụ sự phát triển của nhân vật và câu chuyện.

Holland kể có một cảnh giao đấu mà anh đã tập luyện rất kỹ và thuộc từng động tác. Tuy nhiên, sau vài lần quay, Christopher Nolan góp ý rằng anh cần kết nối nhiều hơn với những gì nhân vật đối diện đang làm. "Điều đó trước đây tôi chưa bao giờ phải nghĩ nhiều. Tôi vốn quen đóng cảnh đánh nhau khi đeo mặt nạ, nên lần này tôi phải học cách đưa nhiều diễn xuất [trong biểu cảm] hơn vào chính sự hoành tráng của các pha giao chiến", anh chia sẻ.

Christopher Nolan cũng đánh giá cao sự chuẩn bị của Tom Holland cho các cảnh hành động. Đạo diễn cho biết nam diễn viên phải thuộc lòng từng động tác, thực hiện thật nhanh, chính xác và lặp lại nhiều lần trong suốt nhiều ngày quay. "May mắn thay, Tom là một vận động viên phi thường", Nolan nhận xét.

Đối với Tom Holland, việc được làm việc cùng Christopher Nolan, ê-kíp và dàn diễn viên của The Odyssey là một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp. Anh cho biết trải nghiệm này khiến mình nhớ lại cảm giác năm 18 tuổi, lần đầu bước lên phim trường cùng toàn bộ dàn Avengers và hoàn toàn choáng ngợp. "Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được trở thành một phần của dự án này", nam diễn viên nói.

The Odyssey dự kiến ra rạp trên toàn quốc từ ngày 17/7/2026.

Hà Phương/VOV.VN
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