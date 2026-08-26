Trình Mỹ Duyên: Từ tiểu tam, mẹ đơn thân đến vai phụ cô giáo gây sốt trên VTV
VOV.VN - Từng hóa thân thành “tiểu tam”, mẹ đơn thân và nhiều kiểu nhân vật khác nhau trên màn ảnh, Trình Mỹ Duyên tiếp tục gây chú ý với vai cô giáo Sinh trong Mùa hè năm ấy. Dù chỉ là vai phụ, nhân vật vẫn tạo hiệu ứng mạnh, giúp nữ diễn viên có thêm dấu ấn với khán giả truyền hình.
Trình Mỹ Duyên sinh năm 1995, từng được biết đến qua các cuộc thi nhan sắc và hoạt động người mẫu trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Sau vai chính trong phim điện ảnh Kiều, cô tiếp tục góp mặt ở nhiều dự án truyền hình như Đừng nói khi yêu, Mình yêu nhau, bình yên thôi, Mẹ biển, Lời hứa đầu tiên... Gần đây, Mỹ Duyên gây chú ý với vai cô giáo Sinh trong Mùa hè năm ấy. Dù không có nhiều đất diễn, một phân cảnh của cô thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.