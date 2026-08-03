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Mẹ con Vân Dung - Long Vũ ở hai “chiến tuyến” trong phim thanh xuân mới của VTV

Thứ Hai, 06:00, 03/08/2026
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VOV.VN - Tiếp nối dòng phim thanh xuân vườn trường từng gây chú ý trên sóng VTV, “Mùa hè năm ấy” kể hành trình của một nhóm bạn từ những rung động tuổi học trò đến cuộc gặp lại sau gần 10 năm.

Sau một số bộ phim thanh xuân vườn trường gần đây như “Phía bên kia thành phố”, “Cách em 1 milimet” gây chú ý nhờ câu chuyện tuổi trẻ cùng dàn diễn viên mới, VTV tiếp tục giới thiệu “Mùa hè năm ấy”. Bộ phim đan xen hai giai đoạn thanh xuân và trưởng thành, đồng thời đánh dấu lần đầu nghệ sĩ Vân Dung đóng chung phim truyền hình với con trai Long Vũ.

Clip: VFC

“Mùa hè năm ấy” lên sóng VTV3 từ ngày 3/8, vào 20h các tối thứ Hai, Ba và Tư hằng tuần. Phim do đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh thực hiện, kể về nhóm bạn Khánh, Hoàng, Phương, Ly và Tùng từ những năm tháng cuối cấp đến khi gặp lại sau gần một thập kỷ.

me con van dung - long vu o hai chien tuyen trong phim thanh xuan moi cua vtv hinh anh 1

Thời học sinh, họ cùng trải qua tình bạn, những rung động đầu đời và các mâu thuẫn tưởng như chỉ thuộc về tuổi trẻ. Tuy nhiên, một biến cố xảy ra trong mùa hè cuối cấp đã khiến cuộc sống của các nhân vật thay đổi. Mỗi người rẽ sang một hướng, mang theo những hiểu lầm, bí mật và day dứt chưa thể giải quyết.

Gần 10 năm sau, nhóm bạn có cơ hội gặp lại. Sự trưởng thành không khiến những chuyện cũ biến mất mà buộc họ phải đối diện với quá khứ, những lựa chọn từng đưa ra và hậu quả kéo dài đến hiện tại. Từ đây, bộ phim mở ra câu chuyện về cơ hội làm lại cuộc đời, hàn gắn các mối quan hệ và tìm cách bước tiếp sau những tổn thương.

Để thể hiện rõ sự khác biệt giữa tuổi học trò và giai đoạn trưởng thành, đoàn phim lựa chọn hai nhóm diễn viên riêng. Dàn diễn viên trẻ đảm nhận quãng đời thanh xuân của các nhân vật, trong khi những gương mặt giàu kinh nghiệm hơn thể hiện họ sau gần một thập kỷ.

me con van dung - long vu o hai chien tuyen trong phim thanh xuan moi cua vtv hinh anh 2
Long Vũ đảm nhận vai Khánh thời trẻ, một chàng trai sôi nổi, nhiệt tình và hết lòng vì bạn bè.

Đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh cho rằng dù khoảng cách tuổi tác giữa hai thế hệ diễn viên không quá lớn, sự trong trẻo của tuổi học trò vẫn cần được thể hiện qua ánh mắt, cảm xúc và nguồn năng lượng tự nhiên của các gương mặt trẻ. Vì vậy, anh dành nhiều thời gian cho khâu tuyển chọn, đồng thời để các diễn viên tương tác, vui đùa và tạo ra không khí gần gũi trên phim trường.

Long Vũ đảm nhận vai Khánh thời trẻ. Sau dấu ấn từ “Đi giữa trời rực rỡ”, nam diễn viên tiếp tục được giao vai chính trên sóng giờ vàng. Khánh là chàng trai sôi nổi, nhiệt tình và hết lòng vì bạn bè, nhưng biến cố ở năm cuối cấp đã khiến cuộc đời anh rẽ sang hướng khác.

Ở giai đoạn trưởng thành, vai Khánh được giao cho Tô Dũng. Sau những ngày tháng vướng vòng lao lý, nhân vật trở thành nhân viên của một công ty bảo vệ, sống khép kín, cộc cằn và luôn mang cảm giác tự ti. Dù vậy, Khánh vẫn giữ lòng tự trọng và tình cảm dành cho Phương, người bạn đã gắn bó với anh từ thời học sinh.

me con van dung - long vu o hai chien tuyen trong phim thanh xuan moi cua vtv hinh anh 3
Lưu Ly lần đầu đảm nhận vai chính trên sóng giờ vàng, hóa thân thành Phương thời thanh xuân.

Phương thời trẻ do Lưu Ly thể hiện. Đây là vai chính đầu tiên của nữ diễn viên trên phim truyền hình giờ vàng. Hiện là sinh viên năm cuối ngành Truyền thông, Lưu Ly từng nghĩ cuộc gọi mời thử vai từ đoàn phim là lừa đảo vì không tin mình có cơ hội góp mặt trong một dự án của VTV.

Phương khi trưởng thành do Minh Thu đảm nhận. Nhân vật lúc này đã trở thành quản lý tại một tập đoàn kinh doanh khách sạn, có tính cách mạnh mẽ, lý trí và độc lập. Dù mối tình tuổi học trò với Khánh từng dang dở, cô vẫn muốn giúp anh vượt qua mặc cảm và bắt đầu lại. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa họ tiếp tục bị thử thách khi Phương phát hiện bí mật Khánh đã che giấu suốt nhiều năm.

me con van dung - long vu o hai chien tuyen trong phim thanh xuan moi cua vtv hinh anh 4
Hà Thành vào vai Tùng, chàng trai có vẻ ngoài lịch thiệp nhưng mang nhiều toan tính trong chuyện tình cảm.

Bên cạnh Long Vũ và Lưu Ly, tuyến thanh xuân còn có Hà Thành trong vai Tùng, Nguyễn Hoàng Hải đóng Hoàng và Nguyễn Trinh đảm nhận Phương Ly. Nhiều người trong số họ lần đầu tham gia phim truyền hình hoặc lần đầu giữ vai trò quan trọng trong một dự án giờ vàng.

Việc sử dụng dàn diễn viên trẻ được xem là điểm nối với một số phim thanh xuân gần đây của VTV. “Phía bên kia thành phố”, “Cách em 1 milimet” từng thu hút sự quan tâm khi đưa những gương mặt mới lên màn ảnh, tạo cảm giác gần gũi với không khí trường lớp và đời sống của người trẻ. Với “Mùa hè năm ấy”, yếu tố này tiếp tục được khai thác, nhưng câu chuyện không dừng ở những năm tháng học trò mà kéo dài đến khi các nhân vật bước vào đời.

Điểm thú vị khác của phim là sự góp mặt của mẹ con nghệ sĩ Vân Dung và Long Vũ. Đây là lần đầu hai người đóng chung một bộ phim truyền hình, nhưng không vào vai mẹ con mà đứng ở hai phía trong câu chuyện tình cảm của Khánh và Phương.

me con van dung - long vu o hai chien tuyen trong phim thanh xuan moi cua vtv hinh anh 5
Dàn diễn viên trẻ mang đến vẻ hồn nhiên, trong trẻo cho giai đoạn học đường trong “Mùa hè năm ấy”.

Vân Dung đảm nhận vai bà Ngọc, mẹ của Phương. Ban đầu, bà từng yêu quý Khánh, nhưng sau những biến cố, bà phản đối mối quan hệ giữa anh và con gái. Vì lo cho tương lai của Phương, bà Ngọc tìm cách cấm cản và đưa ra một quyết định khiến mình phải ân hận trong nhiều năm.

Long Vũ cho biết từng thắc mắc vì sao đạo diễn không để hai mẹ con ngoài đời vào đúng vai mẹ con trên phim. Nam diễn viên cho rằng khi ấy, cả hai có thể tạo ra những màn đối đầu trực tiếp và cũng là cơ hội để anh “cạnh tranh” với mẹ về nghề nghiệp.

Tuy nhiên, sau khi được giải thích rằng việc tách hai người sang hai tuyến nhân vật khác nhau sẽ tạo bất ngờ, Long Vũ đồng ý với lựa chọn của đạo diễn. Dù ở hai “chiến tuyến” trên màn ảnh, hai mẹ con vẫn đi chung xe đến trường quay và có thêm thời gian trao đổi về công việc.

Ngoài Vân Dung, phim còn có NSƯT Anh Tuấn trong vai ông Vẻ, Hồng Hạnh vào vai bà Liên cùng các diễn viên Trọng Lân, Phan Thắng, Châu Dương, Yến Nhi và nhiều gương mặt quen thuộc khác.

me con van dung - long vu o hai chien tuyen trong phim thanh xuan moi cua vtv hinh anh 6
Trong phim, bà Ngọc do Vân Dung thủ vai tìm cách ngăn cản chuyện tình cảm giữa Khánh và con gái mình.

Với cấu trúc đan xen quá khứ và hiện tại, “Mùa hè năm ấy” không chỉ kể lại những rung động đầu đời mà còn đi sâu vào hậu quả của các lựa chọn khi còn trẻ. Từ một mùa hè tưởng như bình thường, các nhân vật phải mất gần 10 năm mới có thể trở lại, nhìn thẳng vào những điều từng bỏ lỡ và tìm kiếm cơ hội viết tiếp cuộc đời mình.

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VTV2 làm gì để giữ chân khán giả giữa “biển” nội dung số?

VOV.VN - Chiều 24/3, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo giới thiệu các chương trình mới trên kênh VTV2. Năm 2026, VTV2 có những chuyển động rõ nét trong chiến lược nội dung với các dải giờ phát sóng chuyên biệt, hướng tới thích ứng với “biển” nội dung số ngày càng cạnh tranh.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: ĐPCC
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