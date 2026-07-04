Trung Quốc siết chặt hoạt động phát trực tiếp giải trí theo nhóm sai trái

Chiến dịch do Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) phát động, tập trung vào các buổi phát trực tiếp theo nhóm với mục đích giải trí, nhằm giải quyết các vấn đề nổi cộm như đăng ký tài khoản không đúng quy định, quy tắc nền tảng không đầy đủ, các màn trình diễn không phù hợp, quản lý nội dung yếu kém và thiếu các biện pháp bảo vệ trẻ vị thành niên.

Theo CAC, một số tài khoản nhóm được tạo và vận hành vi phạm quy tắc, né tránh xác minh danh tính thật. Một số buổi phát trực tiếp dàn dựng các cuộc thi giữa các nhóm hoặc người biểu diễn để khuyến khích người xem tặng tiền, sau đó buộc người phát trực tiếp thực hiện các hành vi thô tục, xúc phạm hoặc nguy hiểm liên quan đến lăng mạ cá nhân đối với những người thua cuộc.

Ảnh minh họa (Nguồn: Chiết Giang nhật báo)

Một số livestream đăng tải những lời mời gọi được mã hóa như “có hình phạt” hoặc “mở khóa đặc quyền”, khuyến khích người xem tặng tiền cho người dẫn chương trình được chỉ định để đổi lấy các màn trình diễn bị cấm hoặc không phù hợp, trong khi những livestream khác lại tuyển dụng trẻ vị thành niên chưa đủ tuổi tham gia chương trình.

CAC cũng lưu ý một số công ty quản lý mạng đa kênh (MCN) đứng sau nhiều chương trình thiếu các biện pháp kiểm soát nội bộ và quản lý yếu kém. Một số sử dụng tài khoản do công ty kiểm soát để gửi quà và spam tin nhắn bằng những bình luận giả mạo để tự tặng tiền cho mình, thậm chí giả danh người tiêu dùng “siêu giàu” hoặc “hàng đầu” để tạo ra các kịch bản tiêu dùng giả mạo. CAC cho biết, sẽ ưu tiên khắc phục các vấn đề nêu trên trong chiến dịch này.

Livestream theo nhóm là hình thức nhiều người phát trực tiếp cùng trình diễn tài năng, như nhảy múa và hát, trong cùng một phòng livestream, kiếm doanh thu thông qua tiền boa của người xem. Giá trị thị trường của lĩnh vực này ở Trung Quốc đã vượt 15 tỷ nhân dân tệ (khoảng 2,1 tỷ USD) trong năm 2025, với hơn 8.000 phòng livestream nhóm hoạt động trung bình mỗi ngày.