Trước concert trở lại của BTS, hàng lưu niệm “cháy hàng” trong 30 phút

Thứ Tư, 10:36, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sức nóng từ màn tái xuất của BTS không chỉ lan rộng trên sân khấu mà còn bùng nổ trên thị trường hàng lưu niệm. Trước thềm concert comeback tại Seoul, loạt sản phẩm chính thức của nhóm đang rơi vào tình trạng “cháy hàng”, kéo theo giá bán lại tăng mạnh.

Theo dữ liệu thị trường, nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm liên quan đến BTS tăng đột biến trong tháng 3. Trên nền tảng mua bán đồ cũ Bunjang, các từ khóa như “BTS light stick”, “BTS concert” hay “BTS ticket” liên tục nằm trong nhóm được tìm kiếm nhiều nhất, cho thấy cơn sốt không chỉ dừng ở vé mà còn lan sang hàng lưu niệm.

Đáng chú ý, chiếc light stick chính thức của BTS, thường được người hâm mộ gọi là “ARMY Bomb” ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội. Lượng tìm kiếm sản phẩm này tăng tới 438% so với tháng trước và 1.764% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi khối lượng giao dịch cũng tăng hơn 136%.

Tình trạng khan hiếm nhanh chóng xuất hiện trên thị trường thứ cấp. Nhiều sản phẩm được đăng bán đã hết sạch chỉ trong vòng 30 phút, phản ánh mức độ săn lùng mạnh mẽ từ cộng đồng người hâm mộ.

truoc concert tro lai cua bts, hang luu niem chay hang trong 30 phut hinh anh 1
Chiếc light stick chính thức của BTS thường được người hâm mộ gọi là “ARMY Bomb”.

Không chỉ tại Hàn Quốc, nhu cầu quốc tế cũng tăng cao. Nền tảng thương mại điện tử Mercari ghi nhận số lượng giao dịch liên quan đến BTS ngày càng nhiều, cho thấy sức hút toàn cầu của nhóm vẫn duy trì ở mức rất cao.

Giá bán của các sản phẩm chính hãng cũng leo thang đáng kể. Trên nền tảng giao dịch hàng giới hạn KREAM, mức giá cao nhất của light stick trong năm nay đã chạm ngưỡng khoảng 300.000 won (tương đương 225 USD). Các giao dịch phổ biến gần đây dao động từ 100.000 đến 200.000 won, cao hơn đáng kể so với giá niêm yết ban đầu.

truoc concert tro lai cua bts, hang luu niem chay hang trong 30 phut hinh anh 2
Sức nóng comeback của BTS lan rộng từ sân khấu đến thị trường hàng lưu niệm.

Hoạt động mua bán cũng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Riêng trong giai đoạn từ 10 đến 16/3, số lượng giao dịch light stick trên KREAM tăng tới 513% so với tuần trước đó.

Diễn biến này cho thấy sức ảnh hưởng bền bỉ của BTS, đồng thời phản ánh tâm lý sẵn sàng chi tiêu mạnh tay của người hâm mộ trước sự kiện đánh dấu sự trở lại của nhóm. Không chỉ là một concert, màn comeback lần này đang trở thành “cú hích” lớn cho toàn bộ thị trường hàng lưu niệm K-pop.

blackpink_1.jpg

BLACKPINK trở lại gây bão: “Go” lập tức lọt Billboard Hot 100

VOV.VN - Ca khúc "Go" của BLACKPINK chính thức ra mắt ở vị trí 63 trên Billboard Hot 100, đánh dấu màn trở lại đáng chú ý của nhóm nhạc nữ K-pop. Thành tích này tiếp tục cho thấy sức hút của BLACKPINK và sự hiện diện mạnh mẽ của K-pop trên thị trường âm nhạc Mỹ

 

Tin liên quan

Album “The Romantic”: Khi Bruno Mars chọn sự quyến rũ quen thuộc thay vì mạo hiểm
Album “The Romantic”: Khi Bruno Mars chọn sự quyến rũ quen thuộc thay vì mạo hiểm

VOV.VN - Sau gần một thập kỷ không phát hành album solo, Bruno Mars trở lại với "The Romantic" - đĩa nhạc nhanh chóng dẫn đầu bảng xếp hạng và thu hút sự chú ý của giới yêu nhạc. Tuy nhiên, phía sau thành công ấy là câu chuyện đáng bàn: Một Bruno Mars quyến rũ, tinh tế nhưng vẫn khá an toàn trong lựa chọn âm nhạc.

Album “The Romantic”: Khi Bruno Mars chọn sự quyến rũ quen thuộc thay vì mạo hiểm

Album “The Romantic”: Khi Bruno Mars chọn sự quyến rũ quen thuộc thay vì mạo hiểm

VOV.VN - Sau gần một thập kỷ không phát hành album solo, Bruno Mars trở lại với "The Romantic" - đĩa nhạc nhanh chóng dẫn đầu bảng xếp hạng và thu hút sự chú ý của giới yêu nhạc. Tuy nhiên, phía sau thành công ấy là câu chuyện đáng bàn: Một Bruno Mars quyến rũ, tinh tế nhưng vẫn khá an toàn trong lựa chọn âm nhạc.

Harry Styles trở lại với album mới: Pop không chỉ để nghe, mà để suy ngẫm
Harry Styles trở lại với album mới: Pop không chỉ để nghe, mà để suy ngẫm

VOV.VN - Sau gần bốn năm vắng bóng, Harry Styles tái xuất với “Kiss All The Time. Disco, Occasionally” – album cho thấy một nghệ sĩ pop đang dịch chuyển khỏi vùng an toàn: giữ sự bắt tai quen thuộc nhưng mở rộng không gian âm nhạc bằng disco, synth-pop và nhiều suy tư cá nhân.

Harry Styles trở lại với album mới: Pop không chỉ để nghe, mà để suy ngẫm

Harry Styles trở lại với album mới: Pop không chỉ để nghe, mà để suy ngẫm

VOV.VN - Sau gần bốn năm vắng bóng, Harry Styles tái xuất với “Kiss All The Time. Disco, Occasionally” – album cho thấy một nghệ sĩ pop đang dịch chuyển khỏi vùng an toàn: giữ sự bắt tai quen thuộc nhưng mở rộng không gian âm nhạc bằng disco, synth-pop và nhiều suy tư cá nhân.

Món súp gukbap Hàn Quốc bỗng nổi tiếng sau chia sẻ mừng chiến thắng Oscar của EJAE
Món súp gukbap Hàn Quốc bỗng nổi tiếng sau chia sẻ mừng chiến thắng Oscar của EJAE

VOV.VN - EJAE chia sẻ những khoảnh khắc sau lễ trao giải Oscar khi nhóm nhạc K-Pop trong “Kpop Demon Hunters” giành chiến thắng. Cô đã làm say lòng người hâm mộ bằng những lời nhắn nhủ chân thành và một bữa ăn với món súp gukbap ấm cúng.

Món súp gukbap Hàn Quốc bỗng nổi tiếng sau chia sẻ mừng chiến thắng Oscar của EJAE

Món súp gukbap Hàn Quốc bỗng nổi tiếng sau chia sẻ mừng chiến thắng Oscar của EJAE

VOV.VN - EJAE chia sẻ những khoảnh khắc sau lễ trao giải Oscar khi nhóm nhạc K-Pop trong “Kpop Demon Hunters” giành chiến thắng. Cô đã làm say lòng người hâm mộ bằng những lời nhắn nhủ chân thành và một bữa ăn với món súp gukbap ấm cúng.

