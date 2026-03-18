Trước concert trở lại của BTS, hàng lưu niệm “cháy hàng” trong 30 phút

Theo dữ liệu thị trường, nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm liên quan đến BTS tăng đột biến trong tháng 3. Trên nền tảng mua bán đồ cũ Bunjang, các từ khóa như “BTS light stick”, “BTS concert” hay “BTS ticket” liên tục nằm trong nhóm được tìm kiếm nhiều nhất, cho thấy cơn sốt không chỉ dừng ở vé mà còn lan sang hàng lưu niệm.

Đáng chú ý, chiếc light stick chính thức của BTS, thường được người hâm mộ gọi là “ARMY Bomb” ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội. Lượng tìm kiếm sản phẩm này tăng tới 438% so với tháng trước và 1.764% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi khối lượng giao dịch cũng tăng hơn 136%.

Tình trạng khan hiếm nhanh chóng xuất hiện trên thị trường thứ cấp. Nhiều sản phẩm được đăng bán đã hết sạch chỉ trong vòng 30 phút, phản ánh mức độ săn lùng mạnh mẽ từ cộng đồng người hâm mộ.

Không chỉ tại Hàn Quốc, nhu cầu quốc tế cũng tăng cao. Nền tảng thương mại điện tử Mercari ghi nhận số lượng giao dịch liên quan đến BTS ngày càng nhiều, cho thấy sức hút toàn cầu của nhóm vẫn duy trì ở mức rất cao.

Giá bán của các sản phẩm chính hãng cũng leo thang đáng kể. Trên nền tảng giao dịch hàng giới hạn KREAM, mức giá cao nhất của light stick trong năm nay đã chạm ngưỡng khoảng 300.000 won (tương đương 225 USD). Các giao dịch phổ biến gần đây dao động từ 100.000 đến 200.000 won, cao hơn đáng kể so với giá niêm yết ban đầu.

Hoạt động mua bán cũng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Riêng trong giai đoạn từ 10 đến 16/3, số lượng giao dịch light stick trên KREAM tăng tới 513% so với tuần trước đó.

Diễn biến này cho thấy sức ảnh hưởng bền bỉ của BTS, đồng thời phản ánh tâm lý sẵn sàng chi tiêu mạnh tay của người hâm mộ trước sự kiện đánh dấu sự trở lại của nhóm. Không chỉ là một concert, màn comeback lần này đang trở thành “cú hích” lớn cho toàn bộ thị trường hàng lưu niệm K-pop.