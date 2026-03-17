Món súp gukbap Hàn Quốc bỗng nổi tiếng sau chia sẻ mừng chiến thắng Oscar của EJAE

Thứ Ba, 16:03, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - EJAE chia sẻ những khoảnh khắc sau lễ trao giải Oscar khi nhóm nhạc K-Pop trong “Kpop Demon Hunters” giành chiến thắng. Cô đã làm say lòng người hâm mộ bằng những lời nhắn nhủ chân thành và một bữa ăn với món súp gukbap ấm cúng.

Sau lễ trao giải Oscar, EJAE đã chia sẻ trên mạng xã hội những khoảnh khắc trong cuộc sống của mình sau lễ trao giải Oscar, đăng tải những bức ảnh vui vẻ cùng các cộng sự Rei Ami và Audrey Nuna. Kèm theo những hình ảnh đó là một thông điệp giản dị nhưng chân thành: “Yêu các bạn rất nhiều”.

Những bức ảnh được chụp ngay sau màn trình diễn ca khúc “Golden”, bài hát đóng vai trò quan trọng trong thành công giúp họ giành giải Oscar. Nụ cười rạng rỡ của bộ ba đã ghi lại niềm vui của khoảnh khắc đó, phản ánh cả niềm tự hào và tình đồng đội sâu sắc.

EJAE cùng Rei Ami và Audrey Nuna trình diễn một tiết mục đặc biệt tại lễ trao giải Oscar 2026. Màn trình diễn của họ nổi bật nhờ sự kết hợp giữa K-pop với các yếu tố truyền thống Hàn Quốc, sử dụng các nhạc cụ và điệu nhảy truyền thống, thu hút khán giả toàn cầu.

Tuy nhiên, điều thực sự thu hút sự chú ý của người hâm mộ là những bài đăng tiếp theo đầy cảm xúc ấm áp, gần gũi của EJAE. Một bức ảnh cho thấy cô ôm chặt chiếc cúp Oscar, trong khi bức ảnh khác là hình ảnh một bát súp gukbap giản dị, một món súp truyền thống của Hàn Quốc.

Sự tương phản giữa danh tiếng toàn cầu và một bữa ăn giản dị, ấm cúng nhanh chóng lan truyền trên mạng, với người hâm mộ hết lời khen ngợi cô vì vẫn giữ được sự khiêm tốn. Nhiều người còn nói đùa rằng “dù thành tựu có lớn đến đâu, người Hàn Quốc vẫn luôn quay trở lại với món gukbap”.

EJAE đang chinh phục trái tim khán giả toàn thế giới không chỉ bởi  âm nhạc của cô, mà còn bởi sự duyên dáng, giản dị sau chiến thắng lịch sử tại lễ trao giải Oscar.

EJAE đã tham gia vào bộ phim hoạt hình “Kpop Demon Hunters” của Netflix, bộ phim đã gây tiếng vang lớn tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 khi giành cả giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất và Ca khúc gốc hay nhất.

Trong bài phát biểu nhận giải, EJAE đã xúc động bày tỏ lòng biết ơn và niềm tự hào: “Cảm ơn Viện Hàn lâm vì vinh dự tuyệt vời này. Chúng tôi đều hát bằng tiếng Hàn, điều đó khiến tôi rất tự hào”.

Món súp gukbap Hàn Quốc bỗng nổi tiếng sau chia sẻ mừng chiến thắng Oscar của EJAE trên mạng xã hội.

Từ việc đứng trên một trong những sân khấu lớn nhất thế giới đến việc thưởng thức một bát súp gukbap ấm áp, hành trình hậu Oscar của EJAE thể hiện hoàn hảo sự cân bằng giữa thành công toàn cầu và bản sắc đích thực càng khiến câu chuyện của cô truyền cảm hứng hơn cho người hâm mộ trên toàn thế giới.

Thư Vũ/VOV.VN
Kbizoom/Nate
Tin liên quan

"KPop Demon Hunters" thắng lớn tại Oscar, khẳng định sức lan tỏa văn hóa Hàn Quốc

VOV.VN - Tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 98, phim hoạt hình “KPop Demon Hunters” của Netflix đã giành chiến thắng ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất và Ca khúc gốc xuất sắc nhất. Chiến thắng này một lần nữa khẳng định sức lan tỏa văn hóa Hàn Quốc.

Phim đoạt giải Oscar "Sentimental Value" ra mắt khán giả Việt từ ngày 20/3

VOV.VN - “Sentimental Value”, bộ phim vừa giành giải Phim quốc tế hay nhất tại Lễ trao giải Oscar 2026 sẽ ra mắt khán giả Việt Nam từ vào ngày 20/3 tới đây với tựa tiếng Việt “Căn nhà ký ức”.

Leonardo DiCaprio đưa bạn gái kém 24 tuổi đến lễ trao giải Oscar 2026

VOV.VN - Leonardo DiCaprio đưa bạn gái kém 24 tuổi - người mẫu Vittoria Ceretti - đến dự lễ trao giải Oscar lần thứ 98.

