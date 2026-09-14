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2 ngày 1 đêm: HIEUTHUHAI vượt Lê Dương Bảo Lâm, trở thành “Tổng tài”

Thứ Hai, 15:36, 14/09/2026
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VOV.VN - Tập 100 của 2 ngày 1 đêm tiếp tục hành trình tại Huế với loạt thử thách dành cho dàn cast. Bên cạnh nhiệm vụ trong đêm tại công viên Hồ Thủy Tiên và chuyến khám phá Đại Nội Huế, kết quả bình chọn vị trí “Tổng tài” của mùa 5 cũng chính thức được công bố. HIEUTHUHAI là người nhận được sự tín nhiệm cao nhất.

Mở đầu tập 100 của 2 ngày 1 đêm, Kiều Minh Tuấn và Lê Dương Bảo Lâm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ “tăng ca” tại công viên Hồ Thủy Tiên ở Huế. Trong không gian tối và tĩnh mịch của địa điểm bỏ hoang, cặp đôi phải tìm đủ 4 mảnh ghép để giải mật mã, lấy chìa khóa mở cổng và hoàn thành thử thách.

Những bức tranh trên tường, tiếng động bất ngờ cùng ánh sáng mờ trong đêm khiến Kiều Minh Tuấn nhiều lần giật mình. Nam diễn viên cùng Lê Dương Bảo Lâm liên tục tự dọa nhau bởi những hình ảnh mờ ảo xung quanh. Tiếng la của cả hai trở thành một trong những tình huống đáng chú ý của nhiệm vụ đêm.

2 ngay 1 dem hieuthuhai vuot le duong bao lam, tro thanh tong tai hinh anh 1
HIEUTHUHAI trở thành “Tổng tài” của 2 ngày 1 đêm mùa 5.

Sau thử thách, sáng hôm sau, 6 thành viên tiếp tục nhận nhiệm vụ mới. HIEUTHUHAI được các thành viên giao dẫn đầu chuyến tham quan Đại Nội Huế. Đây cũng là địa điểm dàn cast từng đặt chân tới ở mùa đầu tiên của chương trình.

Trong lần trở lại sau 5 năm, các thành viên không chỉ tham quan mà còn hóa thân thành những nhân viên của một công ty du lịch, phù hợp với chủ đề của mùa 5. Theo đó, 6 thành viên phải tìm cách thuyết phục khán giả bình chọn người có độ tín nhiệm cao nhất để đảm nhận vị trí “Tổng tài”.

Để vận động bình chọn, mỗi người chuẩn bị một hồ sơ cá nhân với những thế mạnh riêng. Cris Phan giới thiệu thành tích với kênh YouTube có 11 triệu người theo dõi, tổng cộng 20 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội và 12 năm hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung.

2 ngay 1 dem hieuthuhai vuot le duong bao lam, tro thanh tong tai hinh anh 2
Các thành viên tiếp tục hành trình khám phá Huế trong tập 100.

Trong khi đó, HIEUTHUHAI trực tiếp tự đề cử mình vào vị trí cao nhất của “công ty”. Nam rapper tuyên bố: “Hãy vote cho HIEUTHUHAI để 2 ngày 1 đêm có tương lai! Tôi không phải giỏi nhất nhưng giỏi hơn 5 anh em còn lại”.

Phần bình chọn được thực hiện công khai với sự tham gia trực tiếp của khán giả. Diễn viên Huy Khánh đảm nhận vai trò MC, cố vấn và là người giữ thùng phiếu đã được niêm phong trước khi công bố kết quả.

Theo kết quả được công bố trong chương trình, Kiều Minh Tuấn nhận 4,3% tổng số phiếu, đứng ở vị trí thứ 6. Cris Phan xếp thứ 5 với 8,7% số phiếu. Lê Dương Bảo Lâm và HIEUTHUHAI là hai thành viên nhận được lượng bình chọn cao và bám sát nhau.

Cuối cùng, HIEUTHUHAI là người nhận được số phiếu tín nhiệm cao nhất, qua đó trở thành “Tân Tổng tài” của 2 ngày 1 đêm mùa 5. Từ vị trí “út cưng” của dàn cast, nam rapper chính thức đảm nhận vai trò đứng đầu “công ty du lịch” trong chủ đề mới của chương trình.

Kết quả này cũng mở ra những tình huống tiếp theo khi HIEUTHUHAI sẽ phải đưa ra các quyết định liên quan đến cách vận hành và hoạt động của “công ty” trong những tập kế tiếp của 2 ngày 1 đêm.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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