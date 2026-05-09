Sticker Panini đã trở thành một phần văn hóa World Cup như thế nào?

World Cup luôn là nhiều hơn một giải bóng đá

Cứ mỗi bốn năm, thế giới lại bước vào một “mùa lễ hội” đặc biệt, nơi bóng đá len vào mọi ngóc ngách của đời sống: Từ những quán cà phê bật xuyên đêm các trận đấu, tiếng reo hò ngoài đường phố cho tới áo đấu, nhạc cổ động, game bóng đá và những cuốn album sticker Panini.

Trong dòng chảy văn hóa ấy, Panini có một vị trí rất đặc biệt. Không ồn ào như những chiến dịch quảng bá hàng tỷ USD, không hào nhoáng như các trận chung kết, những tấm sticker nhỏ bé của thương hiệu Italy này vẫn âm thầm trở thành một phần không thể thiếu của mỗi kỳ World Cup suốt gần 60 năm qua. Và có lẽ điều đáng nhớ nhất là Panini chưa bao giờ chỉ nói về bóng đá.

Mỗi gói sticker Panini mang lại cảm giác hồi hộp quen thuộc khi người chơi chờ đợi xem mình có mở trúng cầu thủ yêu thích hay không.

Từ trò chơi trẻ em thành biểu tượng văn hóa đại chúng

Panini bắt đầu phát hành album sticker World Cup từ năm 1970. Ban đầu, đó đơn giản chỉ là một sản phẩm dành cho trẻ em: những gói sticker nhỏ chứa hình cầu thủ, quốc kỳ và đội hình các đội tuyển tham dự World Cup. Nhưng theo thời gian, Panini dần vượt khỏi phạm vi của một món đồ chơi. Nó trở thành một “nghi thức World Cup”.

Cứ mỗi mùa giải đến gần, người hâm mộ lại bắt đầu hành trình quen thuộc: Mua những gói sticker đầu tiên, mở ra với cảm giác hồi hộp không biết mình sẽ nhận được ai, rồi kiên nhẫn lấp đầy từng ô trống trong album. Điều đặc biệt nằm ở chỗ Panini không bán cho người hâm mộ giá trị vật chất của tấm sticker. Họ bán cảm giác được tham gia vào World Cup.

Một cậu bé ở Hà Nội, một học sinh ở Buenos Aires hay một gia đình tại Rome đều có thể trải qua cùng một cảm xúc khi mở trúng sticker cầu thủ yêu thích. Chính sự đồng điệu đó khiến Panini trở thành một phần của văn hóa đại chúng toàn cầu, nơi bóng đá không chỉ được xem mà còn được chạm vào, cất giữ và chia sẻ.

Sticker World Cup 1970

Trước khi mạng xã hội tồn tại, Panini đã tạo ra một “mạng xã hội bóng đá”

Điều thú vị là Panini đã tạo ra văn hóa kết nối cộng đồng từ rất lâu trước thời đại Facebook hay Instagram.

Ở nhiều quốc gia, mỗi mùa World Cup từng đồng nghĩa với những buổi đổi sticker sôi động ngoài sân trường, quán cà phê hay các khu phố nhỏ. Người hâm mộ trò chuyện với nhau chỉ vì cùng thiếu một sticker giống nhau hoặc cùng săn tìm tấm thẻ hiếm của thần tượng. Những cuộc trao đổi ấy tạo ra một dạng “mạng xã hội vật lý” rất riêng của bóng đá.

Ở đó có sự tương tác trực tiếp, có cảm giác chờ đợi và cả những mối quan hệ được bắt đầu chỉ bằng câu hỏi quen thuộc: “Bạn có sticker này không?”. Trong thế giới hiện đại, nơi phần lớn trải nghiệm thể thao diễn ra qua màn hình điện thoại, Panini vẫn giữ được điều mà nhiều nền tảng số không thể thay thế hoàn toàn: cảm giác kết nối thật. Đó là lý do dù bóng đá ngày càng số hóa, sức hút của những cuốn album giấy vẫn chưa biến mất.

Panini đã biến việc sưu tầm sticker bóng đá từ trò chơi tuổi thơ thành “nghi thức mùa World Cup” quen thuộc trên toàn thế giới.

Những buổi trao đổi sticker Panini từng là hình ảnh quen thuộc mỗi dịp World Cup tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Khi trải nghiệm vật lý trở nên đặc biệt hơn trong thời đại số

Sự tồn tại bền bỉ của Panini phản ánh một nghịch lý thú vị của văn hóa hiện đại. Con người đang sống trong thời đại mà gần như mọi thứ đều có thể số hóa: Vé xem bóng đá điện tử, thẻ bài online, NFT hay các gói vật phẩm ảo trong game. Nhưng càng sống trong môi trường kỹ thuật số, người ta lại càng trân trọng những trải nghiệm vật lý có thật.

Người hâm mộ vẫn thích cảm giác tự tay bóc một gói sticker hơn là nhấn mở một pack online. Vẫn thích việc cầm cuốn album trên tay, lật từng trang giấy và nhìn những ô trống dần được lấp đầy bằng chính công sức của mình. Đó không đơn thuần là hành động sưu tầm. Nó là trải nghiệm cảm xúc.

World Cup vốn chỉ diễn ra trong một tháng, nhưng Panini khiến giải đấu kéo dài lâu hơn trong đời sống thường ngày. Những gói sticker xuất hiện trước ngày khai mạc nhiều tuần và tiếp tục được trao đổi ngay cả sau trận chung kết. Bằng cách đó, Panini biến World Cup từ một sự kiện thể thao thành một phần của nhịp sống văn hóa.

Trong thời đại kỹ thuật số, nhiều người hâm mộ vẫn yêu thích cảm giác tự tay bóc sticker và dán vào album truyền thống.

Sau gần 60 năm đồng hành cùng FIFA, Panini vẫn được xem là một trong những biểu tượng văn hóa đặc trưng nhất của World Cup.

Panini và ký ức của nhiều thế hệ người hâm mộ

Không phải ngẫu nhiên mà thông tin FIFA kết thúc hợp tác với Panini sau World Cup 2030 lại khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Bởi với nhiều thế hệ, Panini gắn liền với ký ức về những mùa hè World Cup hơn cả chính các trận đấu.

Người ta có thể quên một trận vòng bảng diễn ra cách đây 20 năm, nhưng vẫn nhớ cảm giác lần đầu đổi được sticker hay nhớ những trang album còn dang dở vì mãi không tìm thấy tấm cuối cùng. Panini tồn tại như một “ký ức tập thể” của người yêu bóng đá.

Nó gợi nhớ về thời kỳ World Cup còn là câu chuyện được chia sẻ trực tiếp giữa bạn bè, hàng xóm hay những người xa lạ có chung tình yêu bóng đá. Một thời mà niềm vui đôi khi chỉ đến từ việc mở trúng cầu thủ mình yêu thích trong một gói sticker nhỏ. Và có lẽ đó cũng là giá trị lớn nhất mà Panini để lại không chỉ là những tấm thẻ bài mà là cách nó giúp hàng triệu người trên khắp thế giới cảm thấy mình thực sự đang sống trong mùa World Cup.