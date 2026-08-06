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Tuấn Cry tiết lộ lý do lấn sân ca hát sau thành công của Bắc Bling

Thứ Năm, 09:21, 06/08/2026
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VOV.VN - Sau gần một thập kỷ hoạt động với vai trò nhạc sĩ, nhà sản xuất đứng sau nhiều ca khúc nổi bật như Bắc Bling, Lá ngọc cành vàng, Tuấn Cry chính thức bước lên sân khấu với tư cách ca sĩ solo.

Tuấn Cry chính thức ra mắt MV Chim sa cá lặn, đồng thời giới thiệu EP đầu tay Mối duyên vàng gồm 5 ca khúc: Chim sa cá lặn, Liễu yếu đào tơ, Lấy cớ, Toàn tâm toàn ý và Mối duyên vàng. Nam nghệ sĩ cho biết thành công của Bắc Bling, Lá ngọc cành vàng cùng sự ghi nhận từ khán giả là một trong những lý do khiến anh lựa chọn năm 2026 để giới thiệu rõ nét hơn về bản sắc và con đường nghệ thuật của mình.

tuan cry tiet lo ly do lan san ca hat sau thanh cong cua bac bling hinh anh 1

Trước khi ra mắt với vai trò ca sĩ, Tuấn Cry đã có gần 10 năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Anh từng hợp tác với NSƯT Xuân Hinh, Hòa Minzy, Đan Trường, Masew, Kiều Anh, Gemini Hùng Huỳnh. Các sáng tác của anh cũng được nhiều nghệ sĩ thể hiện, trong đó có Bích Phương, Tiên Tiên, Phương Mỹ Chi, Bảo Anh, Quốc Thiên, NSND Thu Huyền, Dương Hoàng Yến, Quân A.P và Lâm Bảo Ngọc.

Tên tuổi Tuấn Cry gắn với nhiều ca khúc khai thác chất liệu văn hóa dân gian bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại như Bắc Bling, Lá ngọc cành vàng, Mời trầu, Giai điệu Việt Nam mình, Kiếp sau vẫn là người Việt Nam, Tinh hoa xứ Bắc, Đẹp mã, Cầm kỳ thi họa, Kén cá chọn canh hay King Bắc.

tuan cry tiet lo ly do lan san ca hat sau thanh cong cua bac bling hinh anh 2

Tuấn Cry cho biết anh đã cân nhắc kỹ thời điểm xuất hiện với tư cách nghệ sĩ trình diễn. Năm 2026 được lựa chọn khi những dự án trước đó giúp khán giả biết đến anh nhiều hơn và dành cho anh sự ghi nhận nhất định. Với Mối duyên vàng, nam nghệ sĩ muốn giới thiệu chính thức bản sắc âm nhạc cũng như định hướng mà mình theo đuổi trong giai đoạn mới.

Không còn chỉ là người viết nên những giai điệu để nghệ sĩ khác cất tiếng hát, Tuấn Cry muốn xây dựng một thế giới âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân. Trong đó, những trải nghiệm, góc nhìn và tình yêu dành cho văn hóa dân gian được thể hiện bằng chính giọng hát và hình ảnh của anh.

EP Mối duyên vàng được xây dựng với ý tưởng xuyên suốt, kể lại hành trình của một mối nhân duyên từ những rung động đầu tiên đến cái kết viên mãn. Năm ca khúc được sắp xếp như năm chương liên tiếp của một câu chuyện tình, đi qua quá trình tìm hiểu, ngỏ lời, đồng hành và tiến tới hạnh phúc lứa đôi.

tuan cry tiet lo ly do lan san ca hat sau thanh cong cua bac bling hinh anh 3

Ca khúc mở màn Chim sa cá lặn lấy cảm hứng từ hình ảnh người phụ nữ bước qua tuổi 30, xinh đẹp, tài giỏi, hiếu thảo nhưng chưa tìm được một nửa. Tác phẩm đề cập những áp lực quen thuộc như lời giục giã kết hôn, định kiến về tuổi tác hay câu hỏi “Bao giờ lấy chồng?”. Tuy nhiên, thay vì khai thác sự cô đơn theo hướng bi lụy, Tuấn Cry lựa chọn cách kể dí dỏm, nhẹ nhàng và giàu sự đồng cảm.

MV được ghi hình tại Ninh Bình, sử dụng nhiều hình ảnh giàu tính biểu tượng như cánh hoa rơi trên mặt nước, hạt mưa, bánh trôi nước, chiều đò, bến chờ cũ và gánh nước giữa những bậc đá. Theo đạo diễn Thóc, phân cảnh khó thực hiện nhất là cảnh nữ chính múa giữa thiên nhiên, phía sau là đàn cò bay tại Thung Nham. Ê-kíp phải chờ đúng khoảnh khắc đàn chim xuất hiện trong khung hình.

 

Tuấn Cry cho biết Chim sa cá lặn là ca khúc anh đặc biệt yêu thích vì có câu chuyện và màu sắc điện ảnh rõ nét. Việc lựa chọn Ninh Bình làm bối cảnh cũng xuất phát từ mong muốn quảng bá vẻ đẹp quê hương đến khán giả trong và ngoài nước.

Với toàn bộ EP, thách thức lớn nhất là tìm được sự cân bằng giữa nhạc cụ truyền thống, chất liệu dân gian và tư duy sản xuất hiện đại. Riêng ca khúc chủ đề Mối duyên vàng, ê-kíp đã mời các nghệ nhân Nhã nhạc Cung đình Huế tham gia thu âm phần nhạc cụ.

Thông qua dự án đầu tay, Tuấn Cry kỳ vọng khán giả sẽ nhớ đến mình như một nghệ sĩ có khả năng sáng tác, sản xuất, biểu diễn và truyền tải trọn vẹn những câu chuyện, giá trị văn hóa được gửi gắm trong từng tác phẩm.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: NVCC
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