English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vì sao tin đồn đám cưới của Taylor Swift khiến cả thế giới chờ đợi?

Thứ Năm, 10:38, 02/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Taylor Swift và Travis Kelce vẫn chưa xác nhận sẽ tổ chức hôn lễ vào đầu tháng 7 như nhiều nguồn tin quốc tế đưa tin. Tuy nhiên, chỉ từ những hình ảnh chuẩn bị bên ngoài Madison Square Garden và hàng loạt thông tin rò rỉ, câu chuyện đã trở thành tâm điểm của truyền thông toàn cầu.

Chỉ một chiếc xe tải chở thiết bị dừng trước Madison Square Garden cũng đủ tạo nên hàng nghìn bài đăng trên mạng xã hội.

Một góc cầu thang màu trắng vô tình lộ ra trong lúc vận chuyển, vài thùng cây xanh được đưa vào bên trong hay thông tin về một tòa lâu đài đang được dựng giữa nhà thi đấu nổi tiếng của New York lập tức trở thành đề tài được truyền thông quốc tế khai thác.

Điều đáng nói là, tất cả đều xoay quanh một sự kiện mà nhân vật chính vẫn hoàn toàn im lặng.

Taylor Swift và Travis Kelce chưa xác nhận sẽ kết hôn. Song, chính sự kín tiếng ấy lại càng khiến trí tò mò của công chúng được đẩy lên cao hơn. Mỗi thông tin xuất hiện đều nhanh chóng lan truyền, tạo nên hiệu ứng hiếm thấy ngay cả với những sự kiện lớn của làng giải trí.

vi sao tin don dam cuoi cua taylor swift khien ca the gioi cho doi hinh anh 1
Xe tải chở đồ đến Madison Square Garden, nơi được đồn đoán Taylor Swift và Travis Kelce tổ chức hôn lễ. (Ảnh: Page Six)

Thực tế, sức hút của câu chuyện không chỉ nằm ở một lễ cưới. Đó là cuộc gặp gỡ giữa hai biểu tượng của văn hóa đại chúng nước Mỹ. Một bên là Taylor Swift – nữ ca sĩ có tầm ảnh hưởng hàng đầu thế giới, người vừa khép lại giai đoạn thành công rực rỡ với The Eras Tour và sở hữu cộng đồng người hâm mộ đông đảo trên toàn cầu. Bên còn lại là Travis Kelce – ngôi sao của NFL, gương mặt quen thuộc của môn thể thao được xem là "quốc hồn quốc túy" tại Mỹ. Khi âm nhạc và thể thao cùng hội tụ trong một câu chuyện tình yêu, sức lan tỏa của nó vượt xa phạm vi một đám cưới của người nổi tiếng.

vi sao tin don dam cuoi cua taylor swift khien ca the gioi cho doi hinh anh 2
Taylor Swift và Travis Kelce trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện nhiều thông tin về một hôn lễ được cho là sẽ diễn ra vào đầu tháng 7.

Một yếu tố khác khiến truyền thông đặc biệt quan tâm là quy mô được cho là rất lớn của sự kiện. Theo các nguồn tin, Madison Square Garden có thể sẽ được biến thành một khu vườn cổ tích với mô hình lâu đài ở trung tâm. Danh sách khách mời được đồn đoán lên tới hơn 1.000 người, quy tụ nhiều ngôi sao của âm nhạc, điện ảnh, thời trang và thể thao. Công tác an ninh cũng được cho là ở mức cao, từ việc hạn chế giao thông quanh khu vực đến các quy định bảo mật dành cho khách mời.

Những chi tiết ấy khiến nhiều người liên tưởng đến một lễ trao giải hoặc đại nhạc hội hơn là một hôn lễ thông thường. Song, điều khiến người hâm mộ háo hức nhất lại là ý nghĩa phía sau. Taylor Swift từng dành nhiều năm để viết về tình yêu, những cuộc chia tay và hành trình trưởng thành qua âm nhạc. Khán giả đã chứng kiến cô đi qua nhiều mối quan hệ, nhiều giai đoạn thăng trầm, để rồi hôm nay, cái tên của nữ ca sĩ lại xuất hiện bên cạnh hai chữ "đám cưới" với nhiều lời chúc phúc.

Có lẽ vì vậy, công chúng không chỉ tò mò về chiếc váy cưới, danh sách khách mời hay địa điểm tổ chức. Họ muốn chứng kiến một cột mốc mới trong cuộc sống của nghệ sĩ mà mình đã đồng hành suốt gần hai thập kỷ.

vi sao tin don dam cuoi cua taylor swift khien ca the gioi cho doi hinh anh 3
Taylor Swift và Travis Kelce được xem là một trong những cặp đôi có sức ảnh hưởng lớn nhất hiện nay trong làng giải trí và thể thao Mỹ.

Dẫu vậy, cần nhấn mạnh rằng đến thời điểm hiện tại, mọi thông tin về hôn lễ vẫn xuất phát từ các nguồn tin và truyền thông quốc tế. Taylor Swift và Travis Kelce chưa đưa ra xác nhận chính thức về thời gian, địa điểm hay kế hoạch tổ chức đám cưới.

Nhưng dù hôn lễ có diễn ra đúng như những gì đang được đồn đoán hay không, sức nóng của câu chuyện đã phản ánh vị thế đặc biệt của Taylor Swift trong văn hóa đại chúng. Không nhiều nghệ sĩ có thể khiến cả thế giới dõi theo chỉ từ những công tác chuẩn bị còn chưa được xác thực. Và đó có lẽ mới là lý do lớn nhất khiến truyền thông gọi đây là "hôn lễ thế kỷ".

 

Hải Hà/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Taylor Swift khép lại "Toy Story 5" bằng ca khúc khiến khán giả không nỡ rời rạp
Taylor Swift khép lại "Toy Story 5" bằng ca khúc khiến khán giả không nỡ rời rạp

VOV.VN - Không chỉ mang đến một câu chuyện giàu cảm xúc, “Toy Story 5” còn để lại dư âm đẹp bằng ca khúc cuối phim “I Knew It, I Knew You” do Taylor Swift thể hiện. Màn trở lại với màu sắc đồng quê quen thuộc của nữ ca sĩ được xem là mảnh ghép hoàn hảo, khiến nhiều khán giả nán lại đến những dòng credit cuối cùng.

Taylor Swift khép lại "Toy Story 5" bằng ca khúc khiến khán giả không nỡ rời rạp

Taylor Swift khép lại "Toy Story 5" bằng ca khúc khiến khán giả không nỡ rời rạp

VOV.VN - Không chỉ mang đến một câu chuyện giàu cảm xúc, “Toy Story 5” còn để lại dư âm đẹp bằng ca khúc cuối phim “I Knew It, I Knew You” do Taylor Swift thể hiện. Màn trở lại với màu sắc đồng quê quen thuộc của nữ ca sĩ được xem là mảnh ghép hoàn hảo, khiến nhiều khán giả nán lại đến những dòng credit cuối cùng.

Taylor Swift tuổi 36: Khi tình yêu và đỉnh cao sự nghiệp cùng gọi tên
Taylor Swift tuổi 36: Khi tình yêu và đỉnh cao sự nghiệp cùng gọi tên

VOV.VN - Ở tuổi 36, Taylor Swift đang sống trong giai đoạn rực rỡ hiếm có: tình yêu viên mãn, sự nghiệp chạm đỉnh lịch sử và quyền tự do âm nhạc trọn vẹn. Trước thềm đám cưới, nữ ca sĩ bước vào chương mới với sự mãn nguyện mà chính cô từng không dám mơ tới.

Taylor Swift tuổi 36: Khi tình yêu và đỉnh cao sự nghiệp cùng gọi tên

Taylor Swift tuổi 36: Khi tình yêu và đỉnh cao sự nghiệp cùng gọi tên

VOV.VN - Ở tuổi 36, Taylor Swift đang sống trong giai đoạn rực rỡ hiếm có: tình yêu viên mãn, sự nghiệp chạm đỉnh lịch sử và quyền tự do âm nhạc trọn vẹn. Trước thềm đám cưới, nữ ca sĩ bước vào chương mới với sự mãn nguyện mà chính cô từng không dám mơ tới.

Taylor Swift lột xác với “The Life of a Showgirl”: Tươi vui, bùng nổ và đậm chất pop
Taylor Swift lột xác với “The Life of a Showgirl”: Tươi vui, bùng nổ và đậm chất pop

VOV.VN - Ngày 3/10 tới, Taylor Swift sẽ chính thức phát hành “The Life of a Showgirl” - album phòng thu thứ 12, đánh dấu màn “chuyển hướng 180 độ” so với không khí sâu lắng, u buồn của album “The Tortured Poets Department” trước đó.

Taylor Swift lột xác với “The Life of a Showgirl”: Tươi vui, bùng nổ và đậm chất pop

Taylor Swift lột xác với “The Life of a Showgirl”: Tươi vui, bùng nổ và đậm chất pop

VOV.VN - Ngày 3/10 tới, Taylor Swift sẽ chính thức phát hành “The Life of a Showgirl” - album phòng thu thứ 12, đánh dấu màn “chuyển hướng 180 độ” so với không khí sâu lắng, u buồn của album “The Tortured Poets Department” trước đó.

Taylor Swift mua lại quyền âm nhạc, album cũ tăng gấp đôi lượt phát trên Spotify
Taylor Swift mua lại quyền âm nhạc, album cũ tăng gấp đôi lượt phát trên Spotify

VOV.VN - Taylor Swift mới đây thông báo cô đã giành lại quyền sở hữu sáu album đầu tay của mình trong một thỏa thuận quan trọng. Ngay lập tức, lượt stream các album từ thời kỳ hợp tác với Big Machine trên Spotify đã tăng mạnh, đặc biệt là các album gốc mà trước đây thuộc quyền sở hữu của công ty.

Taylor Swift mua lại quyền âm nhạc, album cũ tăng gấp đôi lượt phát trên Spotify

Taylor Swift mua lại quyền âm nhạc, album cũ tăng gấp đôi lượt phát trên Spotify

VOV.VN - Taylor Swift mới đây thông báo cô đã giành lại quyền sở hữu sáu album đầu tay của mình trong một thỏa thuận quan trọng. Ngay lập tức, lượt stream các album từ thời kỳ hợp tác với Big Machine trên Spotify đã tăng mạnh, đặc biệt là các album gốc mà trước đây thuộc quyền sở hữu của công ty.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt