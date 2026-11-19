- Ông hôm nay làm sao mà như là "cầm tinh con giả vờ" thế? Gọi tôi đi cafe mà từ lúc tôi tới thấy ông cứ vuốt điện thoại chả nói năng gì…

- Ấy chết, xin lỗi nhé! Ông gọi đồ đi! Tôi mải luyện thêm kỹ năng dùng AI, sắp xong rồi, chờ chút ta nói chuyện.

- Ờ, cái này mệt ra phết đấy. Hồi đó tôi bảo ông nghỉ dạy đi, ông nghe tôi thì bây giờ đỡ phải chạy đua với bọn trẻ con.

- Biết rồi, khổ lắm…

- Là do ông thích khổ chứ ai bắt?

- Biết rồi… nhưng phải theo thôi, vì làm thầy không được để học trò… qua mặt.

- Nói thẳng ra là sợ trẻ con lừa dối, đúng không? Già như cái ông “điếu cày” gì đó lừa dối mình đã đành, chứ ai lại để trẻ con lừa dối nhỉ?!

Ai lừa dối?

- Đang chuyện này ông nhảy sang chuyện khác. Nói thật, cái ông “điếu cày” ấy “tuổi gì” mà lừa dối được khách hàng? Là do chính quyền “ngó lơ” khiến dân tình “tin nhầm” ông à.

Đô thị hóa nhanh mà buông lỏng quản lý sẽ còn nhiều người bị lừa dối bởi nhu cầu an cư

- Đúng vậy. Giá mà hồi ấy cơ quan chức năng giỏi dùng AI như bây giờ có lẽ hàng vạn dân không ôm nhầm những cái xác nhà vô thừa nhận…

- Nói như ông văn nghệ quá! Nói thẳng ra là khỏi cần AI họ vẫn biết hết đấy, nhưng họ “giả vờ” không biết thôi.

- Ý ông là họ “cầm tinh con giả vờ”?

Có những người quản lý biết nhưng giả vờ không biết

- Có lẽ thế. Mà số ấy đang có xu hướng tăng lên chứ không giảm như mong đợi…

- Vâng, như chỗ tôi và ông ngồi cafe đây, dạo này lực lượng chức năng hình như cũng “giả vờ” không biết là lấn chiếm vỉa hè, ông nhỉ./.