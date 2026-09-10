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Giá vé hợp lý nên khách đi bus nhiều hơn, việc nhỏ mà không nhỏ

Thứ Năm, 14:24, 10/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhờ điều chỉnh giá vé hợp lý nên lượng khách đi bus ở Hà Nội nhiều hơn, mới thấy có những việc nhỏ nhưng tác động không hề nhỏ. Hà Nội nên xử lý tình trạng lấn chiếm điểm đón trả khách của bus.

- Dạo này thấy hai bác đi bus thường xuyên hơn, được miễn phí nên đi bus vừa tiết kiệm vừa mang lại lợi ích chung cho thành phố. 

- Ý nghĩa không lớn lao như chú nói đâu! Là do gần đây những tuyến mà tôi và ông nhà tôi vẫn đi chuyển sang bus điện, thấy dễ chịu hơn trước.

- Và đông hơn có phải không ạ?

- Đông nhưng thoải mái hơn. Chú biết tại sao không? Tại vì cái dòng giá vé dán trên cửa kính kia kìa. Mở cửa 3 ngàn, mỗi km di chuyển 450 đồng. Các cháu sinh viên quẹt thẻ cả lúc lên xe và lúc xuống xe. Giá cả hợp lý nên ai cũng thoải mái, dễ chịu…

gia ve hop ly nen khach di bus nhieu hon, viec nho ma khong nho hinh anh 1
Giá vé hợp lý nên nhiều người đi bus hơn

- Vâng, trước kia các tuyến bus dài ngắn khác nhau có giá vé đổ đồng từ 8 ngàn đến 13 ngàn đồng là chưa thuận. Nhiều người chỉ đi chặng ngắn vài điểm đỗ cũng phải trả tiền như người đi hàng chục km.

- Còn nữa, thái độ của lái xe bus và nhân viên phục vụ cũng thân thiện hơn.

- Có lẽ do họ có thu nhập khá hơn. Trước kia giá vé đổ đồng nên ít khách, giờ thu hợp lý theo chiều dài từng chặng di chuyển nên khách đông hơn. Con số 3 ngàn đồng và 450 đồng tưởng là nhỏ nhưng tổng thu không nhỏ đâu ạ.

- Chú nói phải, việc thành phố nên làm sắp tới là xử lý tình trạng lấn chiếm điểm dừng đón trả khách của bus, vì số người đi bus sẽ ngày càng nhiều hơn.

gia ve hop ly nen khach di bus nhieu hon, viec nho ma khong nho hinh anh 2
Hà Nội.nên xử lý tình trạng lấn chiếm điểm đón trả khách của bus

- Dạ, cũng như giá vé bus, việc này tưởng nhỏ mà không nhỏ đâu bác à./.

Mic/VOV.VN
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