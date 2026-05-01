Hà Nội sáng đẹp vì thêm nhiều tuyến bus điện, tiếp tục xử lý rác thành điện

Thứ Sáu, 06:35, 01/05/2026
VOV.VN - Những ngày chuyển mùa này, Hà Nội sáng đẹp thêm bởi người dân vui mừng thấy diện mạo đô thị dần dần trở lại trật tự nền nếp. Câu chuyện của nhiều người tự tin, hứng khởi hơn.

- Nếu nói mong ước tới ngày Hà Nội sáng đẹp thêm, Thủ đô ta không có thứ gì loại thải, bỏ đi, thì có thể ông cho là viển vông, nhưng gần đây tôi đã thấy những tín hiệu đáng để hình dung ra tương lai sáng đẹp ấy.

- Ý ông là gì? Nói cụ thể ra đi!

- À, con tôi vừa từ Trung Giã về cho tôi xem clip về việc khởi công dự án mở rộng nhà máy điện rác Sóc Sơn, vui quá ông à…

Mở rộng nhà máy điện rác là sẽ đến ngày trong ngõ xóm ở Hà Nội không thấy biển cấm như thế này nữa...
... ngoài đường phố cũng sẽ không còn thói quen tiện tay là vất rác bừa bãi...

- Tưởng chuyện gì mới, chứ điện rác thì có ở nhiều nơi rồi, chả riêng thủ đô ta. Tháng trước cháu tôi từ Hưng Yên ra chơi cho biết ở tỉnh này vừa đầu tư khoảng 4000 tỷ đồng xây nhà máy điện rác.

Vì sao Hà Nội tự tin vào nếp sống văn minh?

- Hưng Yên mới làm, chứ điện rác Sóc Sơn – Hà Nội đã có lâu rồi, giờ tiếp tục mở rộng. Hôm qua tôi nghe đài mới biết là nhà máy điện rác Sóc Sơn từ khi đi vào hoạt động đến nay đã xử lý gần 5 triệu tấn rác thải, phát điện gần 2 tỷ kWh. Hiện tại mỗi ngày nhà máy tiếp nhận và xử lý khoảng 5000 tấn rác, chiếm gần 70% lượng rác thải phát sinh hằng ngày. Tới đây khi hoàn thành mở rộng nhà máy có lẽ thủ đô ta không còn thứ gì loại thải, bỏ đi, thật đấy ông ơi!

... khi rác bán được sẽ không bị vất bừa bãi như thế này nữa.
Bus điện sạch đẹp khiến nhiều người ưa dùng.

- Ừ, ông nói làm tôi cũng thấy sáng đẹp rồi. Cộng hưởng vào đó là gần đây nhiều tuyến bus trong thành phố chuyển sang chạy điện. Tôi đọc báo được biết cái ngày tất cả bus ở Thủ đô ta chạy điện không còn xa nữa.

- Vâng, tôi cũng biết như ông./.

 

Mic/VOV.VN
Tag: Hà Nội; sáng đẹp; điện rác
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiều người ở Hà Nội chọn du lịch nội đô
VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài là dịp để người dân Hà Nội tận hưởng kỳ nghỉ theo cách riêng. Thay vì những chuyến đi xa, nhiều gia đình chọn các điểm đến ngay trong lòng Thủ đô như bảo tàng, công viên để vừa thư giãn, vừa tiết kiệm thời gian và chi phí di chuyển giữa thời điểm giá nhiên liệu tăng cao.

Cờ đỏ sao vàng phấp phới mọi nẻo đường Cần Thơ
VOV.VN - Những ngày này, đi dọc các tuyến đường trên địa bàn TP. Cần Thơ, xen lẫn giữa những băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động là hàng ngàn lá cờ Tổ quốc, tạo nên khung cảnh rực rỡ, tươi vui.

CSGT Hà Nội ứng trực 100% quân số, không để ùn tắc kéo dài tại các cửa ngõ
VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, dự báo lưu lượng phương tiện tại các cửa ngõ Thủ đô và các nút giao trọng điểm sẽ tăng đột biến.

