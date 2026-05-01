Hà Nội sáng đẹp vì thêm nhiều tuyến bus điện, tiếp tục xử lý rác thành điện

- Nếu nói mong ước tới ngày Hà Nội sáng đẹp thêm, Thủ đô ta không có thứ gì loại thải, bỏ đi, thì có thể ông cho là viển vông, nhưng gần đây tôi đã thấy những tín hiệu đáng để hình dung ra tương lai sáng đẹp ấy.

- Ý ông là gì? Nói cụ thể ra đi!

- À, con tôi vừa từ Trung Giã về cho tôi xem clip về việc khởi công dự án mở rộng nhà máy điện rác Sóc Sơn, vui quá ông à…

Mở rộng nhà máy điện rác là sẽ đến ngày trong ngõ xóm ở Hà Nội không thấy biển cấm như thế này nữa...

... ngoài đường phố cũng sẽ không còn thói quen tiện tay là vất rác bừa bãi...

- Tưởng chuyện gì mới, chứ điện rác thì có ở nhiều nơi rồi, chả riêng thủ đô ta. Tháng trước cháu tôi từ Hưng Yên ra chơi cho biết ở tỉnh này vừa đầu tư khoảng 4000 tỷ đồng xây nhà máy điện rác.

Vì sao Hà Nội tự tin vào nếp sống văn minh?

- Hưng Yên mới làm, chứ điện rác Sóc Sơn – Hà Nội đã có lâu rồi, giờ tiếp tục mở rộng. Hôm qua tôi nghe đài mới biết là nhà máy điện rác Sóc Sơn từ khi đi vào hoạt động đến nay đã xử lý gần 5 triệu tấn rác thải, phát điện gần 2 tỷ kWh. Hiện tại mỗi ngày nhà máy tiếp nhận và xử lý khoảng 5000 tấn rác, chiếm gần 70% lượng rác thải phát sinh hằng ngày. Tới đây khi hoàn thành mở rộng nhà máy có lẽ thủ đô ta không còn thứ gì loại thải, bỏ đi, thật đấy ông ơi!

... khi rác bán được sẽ không bị vất bừa bãi như thế này nữa.

Bus điện sạch đẹp khiến nhiều người ưa dùng.

- Ừ, ông nói làm tôi cũng thấy sáng đẹp rồi. Cộng hưởng vào đó là gần đây nhiều tuyến bus trong thành phố chuyển sang chạy điện. Tôi đọc báo được biết cái ngày tất cả bus ở Thủ đô ta chạy điện không còn xa nữa.

- Vâng, tôi cũng biết như ông./.