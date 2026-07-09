Khẩu quyết chó tránh đầu trâu tránh đuôi và chuyện hết khôn dồn ra dại

- Đúng là hết khôn dồn ra dại. Câu răn dạy đó của các cụ như là khẩu quyết. Tôi nhớ có lần nghe tivi thấy một đại biểu Quốc hội nói rằng, đường sá ở ta hay ách tắc là vì ai cũng khôn cả. Lúc đó tôi nghĩ, dại mới tắc chứ khôn thì tắc thế nào? Nhưng bây giờ thì tôi thấy ông ấy nói phải. Chính vì ai cũng khôn cả mà hết khôn dồn ra dại...

Ai cũng để xe như thế này thì... dồn người khác đi lối nào?

- Hôm nay ông lý luận kiểu dân gian đấy à?

- Dân gian có nhiều cái đúng ông à, bởi họ chiêm nghiệm từ đời này truyền qua đời khác. Hồi ông và tôi đi học lái xe được dạy bao nhiêu khẩu quyết đường dài nhỉ... là gì ấy nhỉ? À, có câu này: chó tránh đầu, trâu tránh đít. Ông thấy đúng không nào?! Vào lúc ấy mà khăng khăng luật với lệ thì trâu chó nào hiểu?

Xe như thế này thì tránh đầu hay tránh đuôi?

- À, à, tôi hiểu rồi. Nhưng tôi không nói chuyện trâu chuyện chó, mà nói ngay chuyện ôtô, xe máy. Sao ông không nói là tới chỗ giao cắt gặp xe máy thì tránh về phía đuôi vì xe máy không có số lùi? Còn gặp ôtô thì...

Tất cả do ý thức của người tham gia giao thông

Ôtô, xe máy hay xe gì cũng vậy, tất cả do ý thức của người điều khiển phương tiện

- Thì tránh đâu nào? Ôtô có số lùi đấy, nhưng luật nào bắt buộc họ cài số lùi để tránh ông? Mà ôtô hay xe máy cũng chỉ là phương tiện di chuyển thôi, vấn đề là người điều khiển ôtô, xe máy có thực sự là...

- Là khôn?

- Ừ, họ khôn cả mà! Có điều, như môi trường khí hậu vậy, ai cũng thấy đang thải ít hơn người khác. Tôi thật, không quyết tâm cắt giảm khí thải thì cái ngày dồn ra dại không còn xa lắm đâu./.