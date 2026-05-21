  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Liên hợp quốc thông qua nghị quyết ủng hộ phán quyết lịch sử về biến đổi khí hậu

Thứ Năm, 17:10, 21/05/2026
VOV.VN - Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết ủng hộ phán quyết mang tính bước ngoặt của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), trong đó khẳng định các quốc gia có nghĩa vụ pháp lý trong việc ngăn chặn cuộc khủng hoảng khí hậu trở nên nghiêm trọng hơn.

Trong cuộc bỏ phiếu ngày 20/5, có 141 quốc gia thành viên Liên hợp quốc bỏ phiếu thuận, 8 nước phản đối và 28 nước bỏ phiếu trắng.

Phán quyết của ICJ trước đó nhận định biến đổi khí hậu là “mối đe dọa mang tính sống còn” đối với nhân loại, đồng thời nhấn mạnh các quốc gia phải có trách nhiệm hành động để bảo vệ môi trường và các thế hệ tương lai.

Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết ủng hộ phán quyết lịch sử về biến đổi khí hậu. Ảnh minh họa: Reuters

Bộ trưởng Biến đổi khí hậu Vanuatu Ralph Regenvanu – đại diện quốc gia khởi xướng vụ việc mô tả cuộc bỏ phiếu là chiến thắng dành cho “những cộng đồng đang ở tuyến đầu của khủng hoảng khí hậu”.

“Hôm nay, cộng đồng quốc tế đã khẳng định rằng biến đổi khí hậu không chỉ là thách thức chính trị hay kinh tế, mà còn là vấn đề pháp lý, công lý và quyền con người”, ông Regenvanu tuyên bố. Theo ông, đối với những quốc gia dễ bị tổn thương như Vanuatu, nghị quyết này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì khẳng định không quốc gia nào được đứng ngoài trách nhiệm bảo vệ con người, các thế hệ tương lai và hành tinh.

Phán quyết được đưa ra hồi tháng 7/2025 tại trụ sở ICJ ở La Hay, Hà Lan và là một trong những vụ việc lớn nhất từng được tòa án này xem xét. 15 thẩm phán của ICJ đã nghiên cứu hàng chục nghìn trang tài liệu và tiến hành hai tuần tranh luận trước khi đưa ra kết luận.

Vụ việc được đưa ra Tòa án Công lý Quốc tế theo đề nghị của Đại hội đồng Liên hợp quốc sau khi nghị quyết do Vanuatu khởi xướng được thông qua vào tháng 3/2023. 

Ông Wesley Morgan, chuyên gia thuộc tổ chức phi lợi nhuận Hội đồng Khí hậu của Australia, cho rằng cuộc bỏ phiếu ngày 20/5 đã khẳng định nghĩa vụ pháp lý của các quốc gia trong ứng phó biến đổi khí hậu.

“Trong thời gian quá dài, các cường quốc nhiên liệu hóa thạch xem hành động khí hậu chỉ là lựa chọn chính trị. Giờ đây, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã xác nhận đây là nghĩa vụ pháp lý mang tính ràng buộc”, ông Morgan nhận định.

Giang Bùi/VOV.VN
Miền Bắc Ấn Độ chật vật đối phó với nắng nóng kỷ lục
VOV.VN - Các bang miền Bắc Ấn Độ đang trải qua một đơt nắng nóng gay gắt kéo dài với nhiệt độ đã vượt ngưỡng 48 độ C. Nắng nóng kỷ lục khiến cuộc sống và công việc của người dân Ấn Độ đảo lộn, nhiều trường hợp phải nhập viện vì say nắng, kiệt sức.

Các nhà khoa học dự báo khí hậu năm 2026 "nghiêm trọng" và "khốc liệt"
VOV.VN - Theo các mô hình dự báo, năm 2026 sự nóng lên toàn cầu không còn là nguy cơ xa vời, đã trở thành hiện thực thể hiện qua các đợt nắng nóng kéo dài và thiên tai ngày càng dữ dội.

Anh có thể trải qua mùa hè nóng nhất trong lịch sử vì biến đổi khí hậu
VOV.VN - Biến đổi khí hậu đang làm thay đổi hình thái thời tiết của Anh, khi các dữ liệu sơ bộ cho thấy mùa hè năm nay có thể là mùa hè nóng nhất được ghi nhận tại quốc gia này.

Kỷ lục thời tiết cực đoan gióng lên hồi chuông về biến đổi khí hậu
VOV.VN - Từ mùa này sang mùa khác, từ năm này qua năm khác, những hiện tượng thời tiết từng hiếm gặp nay đang xuất hiện ngày càng thường xuyên.

ICJ ban hành ý kiến tư vấn về nghĩa vụ của quốc gia liên quan đến biến đổi khí hậu
VOV.VN - Ý kiến tư vấn của ICJ được toàn thể 15 thẩm phán của Toà thông qua bằng đồng thuận.

