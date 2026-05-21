Trong cuộc bỏ phiếu ngày 20/5, có 141 quốc gia thành viên Liên hợp quốc bỏ phiếu thuận, 8 nước phản đối và 28 nước bỏ phiếu trắng.

Phán quyết của ICJ trước đó nhận định biến đổi khí hậu là “mối đe dọa mang tính sống còn” đối với nhân loại, đồng thời nhấn mạnh các quốc gia phải có trách nhiệm hành động để bảo vệ môi trường và các thế hệ tương lai.

Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết ủng hộ phán quyết lịch sử về biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng Biến đổi khí hậu Vanuatu Ralph Regenvanu – đại diện quốc gia khởi xướng vụ việc mô tả cuộc bỏ phiếu là chiến thắng dành cho “những cộng đồng đang ở tuyến đầu của khủng hoảng khí hậu”.

“Hôm nay, cộng đồng quốc tế đã khẳng định rằng biến đổi khí hậu không chỉ là thách thức chính trị hay kinh tế, mà còn là vấn đề pháp lý, công lý và quyền con người”, ông Regenvanu tuyên bố. Theo ông, đối với những quốc gia dễ bị tổn thương như Vanuatu, nghị quyết này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì khẳng định không quốc gia nào được đứng ngoài trách nhiệm bảo vệ con người, các thế hệ tương lai và hành tinh.

Phán quyết được đưa ra hồi tháng 7/2025 tại trụ sở ICJ ở La Hay, Hà Lan và là một trong những vụ việc lớn nhất từng được tòa án này xem xét. 15 thẩm phán của ICJ đã nghiên cứu hàng chục nghìn trang tài liệu và tiến hành hai tuần tranh luận trước khi đưa ra kết luận.

Vụ việc được đưa ra Tòa án Công lý Quốc tế theo đề nghị của Đại hội đồng Liên hợp quốc sau khi nghị quyết do Vanuatu khởi xướng được thông qua vào tháng 3/2023.

Ông Wesley Morgan, chuyên gia thuộc tổ chức phi lợi nhuận Hội đồng Khí hậu của Australia, cho rằng cuộc bỏ phiếu ngày 20/5 đã khẳng định nghĩa vụ pháp lý của các quốc gia trong ứng phó biến đổi khí hậu.

“Trong thời gian quá dài, các cường quốc nhiên liệu hóa thạch xem hành động khí hậu chỉ là lựa chọn chính trị. Giờ đây, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã xác nhận đây là nghĩa vụ pháp lý mang tính ràng buộc”, ông Morgan nhận định.