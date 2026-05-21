Không ai ngoài cuộc khi bị AI thế chỗ, câu chuyện tự loại bỏ mình
VOV.VN - AI do con người tạo ra, nuôi dưỡng và đến lượt nó, AI buộc con người ta tự loại bỏ mình. Có lẽ chỉ còn sản phẩm của tự nhiên là AI chưa chạm tới được. Hoặc, sản phẩm ẩn chứa kỹ năng, cảm xúc cá nhân, những kiệt tác... thì AI có chạm vào nhưng chưa tới. Câu chuyện từ những gia đình có người mất việc vì AI.
- Nói tự loại bỏ mình thì hơi nặng, nhưng thằng bé nhà tôi từ tháng sau nghỉ việc vì chỗ làm của nó bị AI thay thế ông à.
- Đứa lớn nhà tôi về nhà từ đầu tháng trước, không phải để chăm con nhỏ đâu, mà nó cũng bị mất việc vì AI đó. Con bé nhà bà tổ phó cũng vậy.
- Ừ, sao các doanh nghiệp bây giờ thích dùng AI thế nhỉ? Tôi nói thật, rồi chính giới chủ sẽ đến ngày nhận ra đó là cách tự loại bỏ mình.
- Họ bỏ tiền ra thì thích dùng ai là quyền của họ. Ai loại bỏ họ được?
- Thì tiền loại bỏ họ chứ ai! Tôi vừa nghe đài nói là ông lớn công nghệ Google đang muốn thu phí sử dụng chatbot AI Gemini, trước hết sẽ giới hạn thời gian sử dụng miễn phí đối với những người dùng quá nhiều.
Nhiều thứ AI chưa chạm tới được
- Sau này tính phí thì có tốn kém không?
- Không rõ, chỉ biết rằng để vận hành chatbot, công cụ tạo ảnh và video yêu cầu máy tính mạnh và tốn nhiều điện năng. Với hàng triệu người dùng các dịch vụ AI mỗi ngày thì Google phải chi rất nhiều tiền, không thể miễn phí mãi được.
- Ờ, nếu tính phí mà dùng AI đắt hơn dùng người thì giới chủ doanh nghiệp lại phải tuyển người làm thôi. Chả biết ông thấy sao, chứ tôi thấy nhiều cái AI còn không bằng lao động phổ thông.
- Vâng, nhất là người lao động giỏi. Vậy mà đợt này ở công ty của con tôi thợ bàn tay vàng cũng phải nghỉ việc.
- Có chuyện đó à? Thế thì đúng là họ đang tự loại bỏ mình thật./.