LE SSERAFIM gây sốt với teaser BOOMPALA lấy cảm hứng từ Macarena

Thứ Năm, 06:00, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - LE SSERAFIM đang gây ra những phản ứng bùng nổ sau khi nhá hàng đoạn teaser “BOOMPALA” một ca khúc chủ đề mới đầy năng lượng, sử dụng đoạn nhạc mẫu từ bản hit toàn cầu “Macarena”.

LE SSERAFIM tạo cơn sốt với đoạn teaser “BOOMPALA” lấy cảm hứng từ “Macarena”. (Clip: Source Music)

LE SSERAFIM đang nhanh chóng tạo nên sự háo hức cho màn comeback của họ sau khi tung ra đoạn teaser video âm nhạc đầu tiên trong ca khúc chủ đề sắp ra mắt “BOOMPALA” vào ngày 22/5.

Ngày 20/5, nhóm LE SSERAFIM chính thức phát hành đoạn teaser “BOOMPALA”, ca khúc chủ đề trong album đầy đủ thứ hai của họ “PUREFLOW pt.1”. Ngay lập tức đoạn teaser thu hút sự chú ý nhờ ý tưởng độc đáo, âm thanh và năng lượng sôi động như một lễ hội.

Đoạn teaser mở đầu bằng cảnh một sa mạc rộng lớn trước khi bất ngờ lồng ghép giai điệu kinh điển của “Macarena”, một trong những bản nhạc dance nổi tiếng nhất mọi thời đại trên toàn cầu. Vài khoảnh khắc sau, tiếng lạc đà vang vọng khắp sa mạc khi những bức tượng khổng lồ tượng trưng cho các thành viên LE SSERAFIM hiện ra đầy ấn tượng từ cát. Hình ảnh siêu thực tiếp tục với những cảnh quay về các tư thế thiền định và những lời tụng niệm nhịp nhàng, tạo nên một bầu không khí bí ẩn nhưng vô cùng năng động, khiến người hâm mộ háo hức chờ đợi ngày phát hành đầy đủ.

le sserafim gay sot voi teaser boompala lay cam hung tu macarena hinh anh 1
Hình ảnh cắt từ đoạn teaser “BOOMPALA”.

Theo các nguồn tin, “BOOMPALA” mang thông điệp rằng: “Nỗi sợ hãi thực ra có thể chỉ là ảo ảnh tùy thuộc vào góc nhìn và thái độ của bạn”.

Bài hát sử dụng đoạn nhạc mẫu từ “Macarena” kết hợp với phong cách sản xuất hiện đại, thời thượng của LE SSERAFIM. Người hâm mộ đặc biệt hưởng ứng mạnh mẽ với phần điệp khúc dễ thuộc và năng lượng sôi động, tập trung vào vũ đạo trong đoạn teaser, nhiều người đã dự đoán đây sẽ là một bản hit lan truyền khác của nhóm.

Sự quen thuộc đầy hoài niệm của “Macarena” kết hợp với âm thanh hiện đại của LE SSERAFIM đã khơi dậy sự quan tâm lớn trên toàn cầu, khi người nghe kỳ vọng vào một ca khúc có khả năng vượt qua cả ranh giới thế hệ và văn hóa.

le sserafim gay sot voi teaser boompala lay cam hung tu macarena hinh anh 2
Nhóm LE SSERAFIM với đầy đủ 5 thành viên.

Nhiều phản ứng trên mạng đã mô tả đoạn teaser như sau: “Sẵn sàng cho lễ hội” và “hoàn hảo cho mùa hè”.

“PUREFLOW phần 1” khám phá nỗi sợ hãi, sự trưởng thành và sự thay đổi, dự kiến ​​phát hành vào ngày 22/5. Theo Source Music, album kể câu chuyện về năm cá nhân học cách đối mặt với nỗi sợ hãi, chấp nhận sự yếu đuối và tiếp tục trưởng thành thay vì chối bỏ cảm xúc của mình.

Sau khi đoạn teaser được công bố, người hâm mộ cũng khen ngợi việc cả năm thành viên: Kim Chaewon, Sakura, Huh Yunjin, Kazuha và Hong Eunchae đều tham gia ghi tên vào phần giới thiệu album, tạo thêm nét cá nhân và chân thực cho dự án.

“BOOMPALA” đang dần trở thành một trong những ca khúc được bàn tán nhiều nhất của K-pop mùa hè này.

Thư Vũ/VOV.VN
