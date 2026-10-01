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May quá, tối qua bọn trẻ không đua xe

Thứ Năm, 10:59, 01/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bọn trẻ không đua xe là may rồi, cho dù thua bóng đá. Và câu chuyện của 2 ông bạn già không dừng ở bóng đá, không chỉ là bóng đá. Trong rủi có may, trong cũ có mới, trong già có trẻ... Đó chính là cuộc sống.

- Đúng là tối qua bọn trẻ không đua xe. Nhưng mà, tôi hiếm thấy ai như ông, đội bóng đá của ta thua thì ông lại bảo là may mắn…

- Chả thế thì sao? Bọn trẻ không đua xe rõ ràng là may mắn! Chứ mới đây thôi, chiến thắng của các bạn trẻ dẫn tới hậu quả ách tắc đường và tai nạn ở các đô thị lớn như thế nào thì ai cũng biết rồi.

may qua, toi qua bon tre khong dua xe hinh anh 1
Các bạn trẻ ở Hà Nội "ăn mừng" đội bóng mới đây giành chiến thắng...
may qua, toi qua bon tre khong dua xe hinh anh 2
... không gây tai nạn đáng tiếc nhưng ách tắc giao thông và đêm khuya ồn ã

- Tôi biết, tôi biết! Có điều, thời nay chúng nó với khác thời trẻ của tôi và ông rất nhiều. Hồi ấy tôi đạp xích lô chở hàng chợ, ông đi xe đạp thường tuột xích… lấy đâu xe máy mà đua? Đó là hồi lớn rồi, chứ lúc còn nhỏ đi học thì kiếm được lá cờ mà vẫy cũng khó… Còn nhớ trận Thể Công đá với Thiên Tân trên sân Hàng Đẫy, tôi và ông nhờ bà cụ hàng nước kiếm cho 2 lá cờ nhỏ hơn trang vở, vênh mặt lên vẫy trên đường, nhưng vào sân là chìm nghỉm…

may qua, toi qua bon tre khong dua xe hinh anh 3
Thời xích lô, xe đạp lấy gì mà đua xe?

- Ông nhắc lại hồi đó thấy vui thật, có ai cần đua xe hay hò hét như gây rối trật tự công cộng đâu nhỉ? Một gói bỏng ngô là tự hào vì chiến thắng rồi.

- Ừ, nhưng bao giờ cho đến ngày xưa… À thôi, nói chuyện ngày nay đi! Hôm nào vợ chồng tôi rủ vợ chồng ông bay vào Huế rồi đi tàu hỏa ra Phong Nha Kẻ Bàng. Mấy chục năm nay không đi tàu hỏa, nay thấy giới thiệu toa du lịch hấp dẫn ra phết. Ghi nhớ về chốt lịch nhé!

- Vâng, đi du lịch bằng tàu hỏa cũng là một cách trở lại với ngày xưa đấy, ông à./.

 

Mic/VOV.VN
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