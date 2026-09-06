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Ra mắt tuyến du lịch chậm bằng tàu hỏa qua Lào, Trung Quốc và Việt Nam

Chủ Nhật, 08:01, 06/09/2026
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VOV.VN - Du lịch chậm trên tuyến đường sắt đang trở thành giải pháp giúp giảm phát thải carbon. Một hành trình tàu hỏa liên tuyến 14 ngày qua Lào, Trung Quốc và Việt Nam mới được ra mắt, mang đến cho du khách những trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên sâu sắc tại các điểm đến.

Các tuyến du lịch đường sắt khắp châu Á đang được nhiều hãng lữ hành khai thác, như một phần trong chiến lược tập trung vào du lịch chậm và ít phát thải carbon, thay vì sử dụng nhiều chặng bay ngắn trong cùng một chuyến đi. Những hành trình được thiết kế để mang đến nhịp độ du lịch chậm rãi hơn, đồng thời khuyến khích du khách tương tác sâu sắc hơn với cộng đồng và văn hóa địa phương.

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Loại tàu chở khách (phải) tuyến đường sắt cao tốc Lào - Trung Quốc

Đáng chú ý là hành trình du lịch đường sắt 14 ngày mang tên "The Great Train Journey" kết nối Lào, Trung Quốc và Việt Nam, do công ty du lịch DTH Travel tổ chức trên tuyến đường sắt cao tốc hiện đại từ Lào đến tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, trước khi nhập cảnh qua Lào Cai bằng đường bộ để đưa du khách trải nghiệm tại Việt Nam.

Ngoài 2 chuyến bay đến và đi, hành trình du lịch đường sắt này sử dụng tàu cao tốc EMU hiện đại với không gian rộng rãi và các cửa sổ ngắm cảnh, gồm 4 chuyến tàu hỏa từ khoảng 1 giờ đến 4,5 giờ; cộng thêm một chuyến tàu xuyên biên giới khoảng 8 giờ, từ miền bắc Lào đến Côn Minh (Trung Quốc).

"Thay vì chạy đua từ địa điểm nổi tiếng này đến địa điểm nổi tiếng khác, hành trình du lịch đường sắt trân trọng niềm vui kết nối các điểm đến với nhịp độ chậm rãi hơn. Từ khu bảo tồn rừng Namkat và những thửa ruộng bậc thang bao quanh Sa Pa đến những con phố cổ kính của Luang Prabang, thành phố Hà Nội sôi động và vẻ đẹp vượt thời gian của vịnh Hạ Long, mỗi điểm dừng chân đều viết nên một chương mới trong hành trình, nơi những khoảnh khắc trên đường đi cũng đáng giá không kém chính điểm đến", đại diện DTH Travel cho biết.

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Một khu phố tại Luang Prabang (Lào) với những ngôi nhà theo lối truyền thống

Bắt đầu từ cố đô Luang Prabang của Lào, du khách tham quan các khu vực di sản bằng xe tuk-tuk, tìm hiểu đời sống bản địa tại thác nước Kuang Si và di chuyển bằng thuyền trên sông Mekong. Tiếp đó, du khách trải nghiệm tuyến đường sắt cao tốc hiện đại của Lào để di chuyển đến Oudomxay, lưu trú tại khu bảo tồn thiên nhiên Namkat và tìm hiểu văn hóa ẩm thực của người Khơ Mú.

Chuyến tàu liên quốc gia tiếp tục đưa hành khách qua cửa khẩu Boten và Mohan để vào tỉnh Vân Nam thuộc Trung Quốc. Tại đây, lộ trình bao gồm các hoạt động tìm hiểu địa chất tại Rừng đá Thạch Lâm, tham quan hang đá Long Môn và hồ Điền Trì tại Côn Minh.

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Nhà ga Mohan trên tuyến đường sắt Lào - Trung Quốc

Từ Côn Minh, du khách đi tàu hỏa đến Hà Khẩu để làm thủ tục nhập cảnh vào Lào Cai, Việt Nam. Hành trình vẫn tiếp tục mở ra theo những cách mới, với khoảng 5 ngày tại các điểm đến phía Bắc. Du khách đến vùng cao Sa Pa với những thửa ruộng bậc thang trải dài và sự tĩnh lặng của núi rừng, dành thời gian đi bộ giữa những khung cảnh ngoạn mục, tìm hiểu những ngôi làng Dao Đỏ gần đó trước khi trở về để tận hưởng một buổi tắm thảo dược truyền thống.

Nhịp điệu chuyến đi sẽ thay đổi khi du khách đến Hà Nội, nơi xe máy len lỏi qua khu phố cổ, quán cà phê vỉa hè, những di tích nằm khuất sau những con hẻm nhỏ và những căn bếp gia đình đã duy trì văn hóa ẩm thực qua nhiều thế hệ. Hà Nội tràn đầy năng lượng nhưng không gây cảm giác choáng ngợp, nơi này vẫn phù hợp cho những du khách muốn thong thả dạo chơi giữa các tuyến phố. 

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Khách quốc tế tham quan tại Hà Nội

Hành trình du lịch qua Lào, Trung Quốc và Việt Nam sẽ kết thúc với chuyến thăm vịnh Hạ Long trên du thuyền ngủ đêm. Khi màn đêm buông xuống, vùng vịnh hoàn toàn khác ban ngày, với những khối đá vôi khổng lồ đứng sừng sững trong im lặng. Những du thuyền sang trọng nhẹ nhàng lướt qua vùng nước tĩnh lặng, mang theo những bữa tối tinh tế, boong tàu dưới ánh trăng và bình minh trên những dãy núi đá vôi.

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Ra mắt loạt sản phẩm du lịch mới trên các tuyến đường sắt Hà Nội

VOV.VN - Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội phối hợp Sở Du lịch Hà Nội nghiên cứu, xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch đường sắt với thương hiệu riêng, hứa hẹn trở thành sản phẩm chủ lực trong Bộ 80 trải nghiệm đặc sắc mùa lễ hội lịch sử, góp phần thu hút mạnh mẽ khách du lịch đến với Thủ đô.

Hải Nam/VOV.VN
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