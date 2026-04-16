Một miếng giữa làng hơn một sàng xó bếp, lối sống này không phải ở đâu cũng được

Thứ Năm, 06:20, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một miếng giữa làng hơn một sàng xó bếp, dân Hà Nội tứ chiếng, du nhập văn hóa, lối sống thôn làng nơi nơi. Song, đã đến lúc không thể vin vào đó để chấp nhận tình trạng ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè. Trong tháng vệ sinh an toàn thực phẩm này càng thấy cần phải chấn chỉnh lối sống nhếch nhác ấy.

- Các cụ có nói rằng một miếng giữa làng hơn một sàng xó bếp đấy, nhưng lối sống ấy bây giờ ở giữa thủ đô thì tôi thấy là... thiếu văn minh. Từ ngày chấn chỉnh lại vỉa hè chưa có thống kê chính thức nhưng tôi tin là tình trạng ngộ độc thức ăn đường phố giảm đáng kể.

- Tôi cũng nghĩ như ông. Nhưng nói thật, dân tình thích lê la vỉa hè một mặt do chính quyền buông lỏng quản lý, mặt khác cũng là do tâm lý một miếng giữa làng...

Dân tình lê la vỉa hè có nguyên nhân do buông lỏng quản lý
Không rõ vỉa hè là của ai
Có đèn led to có thể do được "bật đèn" cho bán đêm, nhưng còn nắng đã đẩy xe ra "trấn" chỗ ​​​

Còn nguyên nhân nào nữa?

- Không hẳn thế đâu, suy nghĩ ấy xưa rồi! Tôi hỏi ông, ở tổ dân phố này mấy nhà đủ điều kiện mở điều hòa nhiệt độ suốt ngày đêm? Năm nay nóng sớm, nhà nhà dắt díu nhau ra ngoài hóng mát, nên tôi đã thấy tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè bán đồ ăn, nước giải khát. Muốn giữ thành quả cần mạnh tay, chứ buông lần này thì có lẽ… không bao giờ làm được nữa.

- Không tái lấn chiếm được đâu, bởi để xảy ra điều đó thì có nhiều người không hoàn thành nhiệm vụ.

Thực trạng này cho thấy không dễ... hoàn thành nhiệm vụ

- Mong là vậy. Nghe nói trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm lần này ngành chức năng rất mạnh tay với dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Nơi nào có sự kiện, lễ hội được quan tâm đặc biệt.

- Vâng, mỗi đơn vị, ngành chức năng và chính quyền làm tốt chức trách trong việc này thì dân được nhờ.

- Lúc nãy ông nói gì ấy nhỉ, à, một miếng giữa làng. Vậy lát nữa tôi và ông đề đạt ý kiến với ông tổ trưởng, rằng tháng đầu hè này tổ mình kiên quyết không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Chúng ta chung sức làm được điều đó mới hay, mới đáng được biểu dương giữa làng ông ạ./.

 

 

Mic/VOV.VN
Tag: Một miếng giữa làng; lối sống; an toàn thực phẩm
VOV.VN - Hà Nội thiếu bãi đỗ xe trầm trọng, trong khi lượng phương tiện ngày một tăng khiến nhiều lòng đường, vỉa hè dành cho người đi bộ và phương tiện lưu thông bị chiếm dụng thành bãi đỗ và nơi trông giữ xe trái phép.

VOV.VN - Không nên chiếm dụng vỉa hè, lề đường, lòng ngõ nhỏ để sử dụng riêng. Mong rằng chính quyền tới đây làm nghiêm chuyện này để nhân dân không ngại đi bộ và sử dụng phương tiện công cộng.

VOV.VN - TP.HCM giao các địa phương đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về sử dụng lòng lề đường vỉa hè không đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn phụ trách.

