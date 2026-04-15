Phường trung tâm Đà Nẵng đặt mục tiêu “3 không”, giảm 90% tội phạm ma túy năm 2026

Thông tin được đưa ra tại hội nghị triển khai xây dựng “Phường Hải Châu không ma túy” diễn ra vào sáng nay 15/4. Phường Hải Châu đặt mục tiêu, ngay trong năm 2026 không để hình thành điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; giảm 90% số người phạm tội, người sử dụng và tái sử dụng ma túy; 100% hành vi sử dụng ma túy được phát hiện, quản lý; 90% đến 100% tổ dân phố không có tội phạm ma túy; 100% tổ dân phố, trường học nói không với ma túy.

Các đơn vị ký kết Quy chế phối hợp xây dựng "Phường Hải Châu không ma túy"

Phường Hải Châu phấn đấu từ năm 2027 duy trì các tiêu chí “3 không” gồm: không có người nghiện cư trú, không có tội phạm lẩn trốn và không có điểm tổ chức, sử dụng ma túy. Để đạt mục tiêu, phường này triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp, lấy phòng ngừa là chính, trong đó mô hình “3 giảm, 3 giác” được xác định là xuyên suốt. Cụ thể, “3 giảm” gồm giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy; “3 giác” là nâng cao cảnh giác, phát giác và tố giác tội phạm, xây dựng mạng lưới giám sát cộng đồng và cơ chế bảo vệ người tố giác.

Ông Nguyễn Văn Duy, Chủ tịch UBND phường Hải Châu quán triệt, triển khai công tác xây dựng "Phường Hải Châu không ma túy"

Lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt, phối hợp các ngành, đoàn thể tập trung triệt xóa các đường dây, điểm lẻ ma túy; kiểm soát hoạt động mua bán, vận chuyển qua mạng xã hội, dịch vụ giao hàng; đảm bảo 100% vụ việc được phát hiện phải khởi tố, xử lý theo quy định. Song song đó, địa phương tăng cường tuyên truyền đến 100% hộ dân; thiết lập đường dây nóng, hòm thư tố giác tội phạm; quản lý chặt người nghiện, người sử dụng ma túy; tổ chức cai nghiện tại cộng đồng, hỗ trợ vay vốn, giới thiệu việc làm, giúp người sau cai nghiện tái hòa nhập.

Lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng và phường Hải Châu tham dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng yêu cầu phường Hải Châu siết chặt quản lý địa bàn, giao trách nhiệm trực tiếp đến từng cán bộ theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, không để sót lọt, không để phát sinh điểm nóng ma túy. Đồng thời, đẩy mạnh kiểm tra, test ma túy định kỳ, đột xuất tại các khu nhà trọ, cơ sở kinh doanh; thiết lập cơ chế tiếp nhận, xử lý nhanh tin báo qua camera, đường dây nóng, bảo đảm an toàn cho người tố giác.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị

Theo ông Nguyễn Hữu Hợp, lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt nhưng phải dựa vào nhân dân, phát huy mô hình “5 kèm 1” để quản lý, hỗ trợ người nghiện, người sau cai nghiện tái hòa nhập, tạo sinh kế bền vững, hướng tới xử lý dứt điểm ma túy trên địa bàn.

“Đề nghị cấp ủy, chính quyền từ phường đến từng khu phố, tổ dân phố, từng chi bộ ở cơ sở nâng cao nhận thức về mục tiêu xây dựng phường Hải Châu sạch ma túy trong năm 2026. Phân công, gắn vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đến từng khu dân cư, tổ dân phố để quyết tâm thực hiện; lấy chỉ tiêu tổ dân phố không ma túy làm tiêu chí đánh giá thi đua tập thể, cá nhân theo từng quý và cuối năm” - Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết.