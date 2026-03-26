Tạo nếp sống mới thay đổi thói quen của số đông khó như treo đèn lên đón gió

- Hôm qua ông treo đèn lên đón gió có thấy gì thay đổi không mà từ sáng tới giờ ông nói nhiều chuyện khiến tôi chưa hiểu ông muốn nói gì. Nào là quán cà phê bên đường thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản cũng một giá, quán phở bò bên này nếu chuyển khoản phải cộng thêm tiền thuế. Nào là cái xe bán tải của thằng lớn nhà ông khó vào nội đô. Rồi chuyện ông tổ phó hôm vừa rồi thuê xe đạp điện đi uống vài cốc bia về cũng bị nhắc nhở dọa phạt…

Uống bia về đi bộ không còn vỉa hè

- Dọa gì đâu? Hôm đó tôi thấy anh công an phường bảo ông tổ phó rằng hôm nào bác uống bia thì nên gọi xe đưa về hoặc khỏe chân thì đi bộ. Ông tổ phó cự lại rằng làm gì còn vỉa hè mà đi bộ? Bị tái chiếm rồi, các anh như thế là không hoàn thành nhiệm vụ! Anh công an phường cười trừ nói, các bác không giúp một tay thì nhiệm vụ này chúng cháu khó hoàn thành thật.

Vì sao vỉa hè không còn?

Vỉa hè không còn vì ai cũng có thể lấn chiếm...

... và chờ chực chiếm.

- Ông nói vậy tôi biết vậy, còn những chuyện kia thì liên quan gì?

- Nói thế nào nhỉ? Tiền mặt hay chuyển khoản, xe con hay xe bán tải, vỉa hè có bị tái chiếm không?... Thì… nói gọn lại là thành phố đang xây dựng nếp sống mới. Mà chuyện này không phải nói là làm ngay được. Giống như vừa rồi ông giúp tổ dân phố treo đèn lồng lên cao cũng phải tìm cách che chắn chứ để mặc mưa gió bão bùng mà được à?

- Ừ, ông nói phải. Xây dựng nếp sống mới như treo đèn lên đón gió. Chúng ta phải quyết tâm và đồng lòng mới có được kết quả như mong đợi./.