中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tạo nếp sống mới thay đổi thói quen của số đông khó như treo đèn lên đón gió

Thứ Năm, 09:49, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tạo dựng nếp sống mới khó như treo đèn lên đón gió, vì nó tác động làm thay đổi thói quen của số đông. Ai cũng thấy người khác chưa thay đổi thì bản thân mình chưa cần đổi thay.

- Hôm qua ông treo đèn lên đón gió có thấy gì thay đổi không mà từ sáng tới giờ ông nói nhiều chuyện khiến tôi chưa hiểu ông muốn nói gì. Nào là quán cà phê bên đường thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản cũng một giá, quán phở bò bên này nếu chuyển khoản phải cộng thêm tiền thuế. Nào là cái xe bán tải của thằng lớn nhà ông khó vào nội đô. Rồi chuyện ông tổ phó hôm vừa rồi thuê xe đạp điện đi uống vài cốc bia về cũng bị nhắc nhở dọa phạt…

Uống bia về đi bộ không còn vỉa hè

- Dọa gì đâu? Hôm đó tôi thấy anh công an phường bảo ông tổ phó rằng hôm nào bác uống bia thì nên gọi xe đưa về hoặc khỏe chân thì đi bộ. Ông tổ phó cự lại rằng làm gì còn vỉa hè mà đi bộ? Bị tái chiếm rồi, các anh như thế là không hoàn thành nhiệm vụ! Anh công an phường cười trừ nói, các bác không giúp một tay thì nhiệm vụ này chúng cháu khó hoàn thành thật.

Vì sao vỉa hè không còn?

Vỉa hè không còn vì ai cũng có thể lấn chiếm...
... và chờ chực chiếm.

- Ông nói vậy tôi biết vậy, còn những chuyện kia thì liên quan gì?

- Nói thế nào nhỉ? Tiền mặt hay chuyển khoản, xe con hay xe bán tải, vỉa hè có bị tái chiếm không?... Thì… nói gọn lại là thành phố đang xây dựng nếp sống mới. Mà chuyện này không phải nói là làm ngay được. Giống như vừa rồi ông giúp tổ dân phố treo đèn lồng lên cao cũng phải tìm cách che chắn chứ để mặc mưa gió bão bùng mà được à?

- Ừ, ông nói phải. Xây dựng nếp sống mới như treo đèn lên đón gió. Chúng ta phải quyết tâm và đồng lòng mới có được kết quả như mong đợi./.

Mic/VOV.VN
Tag: Treo đèn lên đón gió; nếp sống mới; thay đổi
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đường dành riêng cho xe đạp và người đi bộ ở Hà Nội - Góc nhìn của chuyên gia

VOV.VN - Đầu năm 2024, TP Hà Nội triển khai tuyến đường dành riêng cho xe đạp chạy dọc theo ven sông Tô Lịch với mục tiêu thúc đẩy người dân sử dụng phương tiện xanh, bảo vệ môi trường... Tuy nhiên, từ khi đi vào khai thác, dự án không phát huy được hiệu quả như kỳ vọng.

Tài xế Lexus gây tai nạn ở Trung Kính âm tính với nồng độ cồn và ma túy

VOV.VN - Theo kết quả kiểm tra ban đầu, tài xế điều khiển xe Lexus đi ngược chiều gây tai nạn liên hoàn với nhiều ô tô xe máy ở đường Trung Kính (Hà Nội) âm tính với ma túy và nồng độ cồn.

Chung cư cũ trong quy hoạch 100 năm: Tái thiết để bứt phá không gian đô thị

VOV.VN - Trong quy hoạch 100 năm, Hà Nội định hướng cải tạo, tái thiết chung cư cũ theo cách làm đồng bộ, thay vì xử lý manh mún từng dự án. Đây không chỉ là giải pháp thay thế các công trình xuống cấp mà còn là bước đi quan trọng nhằm giảm tải nội đô và nâng cao chất lượng sống người dân.

