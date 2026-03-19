Thời của camera AI: Không chuyển đổi là không thực tâm xây dựng nếp sống mới

Thứ Năm, 08:02, 19/03/2026
VOV.VN - Thực tâm xây dựng nếp sống mới chứ không phải do camera AI giám sát, nhiều gia đình trước đây chiếm dụng vỉa hè với lý do mưu sinh nay đã và đang chuyển đổi để ủng hộ quyết tâm của thành phố Hà Nội. Chuyện này không phải ngày một ngày hai, nhưng chắc chắn làm được khi lòng dân ủng hộ.

- Hôm nay tôi muốn nói chuyện này với ông, rằng nếu ông thực tâm xây dựng nếp sống mới thì nên ủng hộ Hà Nội dùng camera AI để phạt vi phạm giao thông và trật tự đô thị. Việc này cần làm nghiêm và nhanh chóng mở rộng ra ở mọi nơi, mọi lúc.

- Muốn thế Hà Nội cần những người ủng hộ như ông. Thời số hóa này không khó như xưa, vấn đề là đã làm rồi là không được buông bỏ. Sự ủng hộ của ông và của tôi cũng vậy, để thực tâm xây dựng nếp sống mới cần hỏi ý kiến các bà ấy nữa.

- Sao ông lôi các bà ấy vào đây? Nhà ông thế nào tôi không biết, nhưng tôi đã quyết là cả nhà răm rắp tuân theo!

thoi cua camera ai khong chuyen doi la khong thuc tam xay dung nep song moi hinh anh 1
Đã quyết là phải răm rắp tuân theo

- Nhà ông đơn giản. Ông chỉ cần tìm chỗ gửi mấy cái xe máy ở phòng ngoài rồi bảo bà ấy kê ghế vào đó cho khách uống trà đá hút thuốc lào là xong. Nhà tôi là tạp hóa khó xử hơn, đang bày la liệt ngoài vỉa hè như thế mà dọn vào nhà lấy đâu ra chỗ bày biện cho khách chọn mua? Rồi xe cộ họ để ở đâu?

thoi cua camera ai khong chuyen doi la khong thuc tam xay dung nep song moi hinh anh 2
Đang chiếm dụng vỉa hè nay mang vào nhà khó bày biện cho khách chọn mua...
thoi cua camera ai khong chuyen doi la khong thuc tam xay dung nep song moi hinh anh 3
... và còn hàng rong nữa

Thời số hóa phải chuyển đổi 

- Ừ, khó thật, camera AI nó không tha ai đâu! Có lẽ ông phải chuyển đổi thôi, không thể lấn chiếm vỉa hè mãi được...  

- Ai muốn thế?! Là vì cuộc sống đưa đẩy, trời sinh voi trời sinh cỏ ấy mà, do tự nhiên thôi.

- Ừ, nhưng bây giờ voi đông quá, trời không sinh cỏ kịp. Không chuyển đổi là không thực tâm xây dựng nếp sống mới.

- Nếu không chuyển đổi được thì sao?

- Thì nhượng mặt tiền cho người khác thôi, chứ ông hỏi sao thì… tôi hỏi sao?

Mic/VOV.VN
Tag: nếp sống mới; camera AI; vỉa hè; hà nội
Không để vỉa hè, lòng đường ở Vũng Tàu bị tái lấn chiếm

VOV.VN - Sáng nay 24/8, 17 phường, xã trên địa bàn TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đồng loạt ra quân xử lý hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Cử tri Đà Nẵng bức xúc về nạn lấn chiếm vỉa hè, thiếu bãi đỗ xe

VOV.VN - Thiếu bãi đỗ xe, xe đậu đỗ trên đường, trong kiệt hẻm; vỉa hè bị lấn chiếm để kinh doanh và đỗ xe máy tràn lan, ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Đây là những vấn đề được cử tri phản ánh tại Chương trình “HĐND với cử tri” lần thứ 6 do Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng tổ chức sáng tổ chức sáng nay (1/11).

Để tái diễn lấn chiếm vỉa hè, trưởng công an phường sẽ "không hoàn thành nhiệm vụ"

VOV.VN - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh sẽ đánh giá "không hoàn thành nhiệm vụ" đối với trưởng công an phường, xã nếu nhắc nhở đến lần thứ 3 mà địa bàn vẫn để tái diễn vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

