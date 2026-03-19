Thời của camera AI: Không chuyển đổi là không thực tâm xây dựng nếp sống mới

- Hôm nay tôi muốn nói chuyện này với ông, rằng nếu ông thực tâm xây dựng nếp sống mới thì nên ủng hộ Hà Nội dùng camera AI để phạt vi phạm giao thông và trật tự đô thị. Việc này cần làm nghiêm và nhanh chóng mở rộng ra ở mọi nơi, mọi lúc.

- Muốn thế Hà Nội cần những người ủng hộ như ông. Thời số hóa này không khó như xưa, vấn đề là đã làm rồi là không được buông bỏ. Sự ủng hộ của ông và của tôi cũng vậy, để thực tâm xây dựng nếp sống mới cần hỏi ý kiến các bà ấy nữa.

- Sao ông lôi các bà ấy vào đây? Nhà ông thế nào tôi không biết, nhưng tôi đã quyết là cả nhà răm rắp tuân theo!

Đã quyết là phải răm rắp tuân theo

- Nhà ông đơn giản. Ông chỉ cần tìm chỗ gửi mấy cái xe máy ở phòng ngoài rồi bảo bà ấy kê ghế vào đó cho khách uống trà đá hút thuốc lào là xong. Nhà tôi là tạp hóa khó xử hơn, đang bày la liệt ngoài vỉa hè như thế mà dọn vào nhà lấy đâu ra chỗ bày biện cho khách chọn mua? Rồi xe cộ họ để ở đâu?

Đang chiếm dụng vỉa hè nay mang vào nhà khó bày biện cho khách chọn mua...

... và còn hàng rong nữa

Thời số hóa phải chuyển đổi

- Ừ, khó thật, camera AI nó không tha ai đâu! Có lẽ ông phải chuyển đổi thôi, không thể lấn chiếm vỉa hè mãi được...

- Ai muốn thế?! Là vì cuộc sống đưa đẩy, trời sinh voi trời sinh cỏ ấy mà, do tự nhiên thôi.

- Ừ, nhưng bây giờ voi đông quá, trời không sinh cỏ kịp. Không chuyển đổi là không thực tâm xây dựng nếp sống mới.

- Nếu không chuyển đổi được thì sao?

- Thì nhượng mặt tiền cho người khác thôi, chứ ông hỏi sao thì… tôi hỏi sao?