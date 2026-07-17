Thôi đành ăn chắc mặc bền, chứ thời cuộc chả biết đằng nào mà lần!

- Lần này tôi quyết nghe lời các cụ dặn, phải ăn chắc mặc bền, không đánh đu với thời cuộc nữa vì chả biết đằng nào mà lần…

- Ông nói rõ ràng ra, chứ lấp lửng thế tôi cũng chả biết đằng nào mà lần!

- Thì đang nói bà ngắt lời tôi. Ý tôi là nhà ta góp lại còn chút vàng nào bán hết đi, nếu cần sẽ vay thêm để mua căn chung cư của lão Lánh ở bên cạnh. Không nói nhiều nữa, thời cuộc khó đoán nhà mình toàn đu đỉnh à.

Thời cuộc khó đoán, nhiều nhà mua vàng lúc giá cao đang sốt ruột

- Vàng ông chê tôi mua lúc giá cao, giờ giá đang hạ ông lại bảo lại bán đi? Vậy mua căn chung cư ấy có lợi gì? Chung cư cũ, xây gần bốn chục năm rồi, sao nhà ta không bán đi mua chỗ mới?

Nhiều nhà cân nhắc khi mua chung cư cũ vì có rất nhiều chung cư mới

Thấy một mà chưa thấy hai

- Bà nói không sai, nhưng bà thấy một mà chưa thấy hai. Tôi đã sai khi nghe bà rủ rê mua vàng. Giờ không đánh đu với thời cuộc được, bởi Mỹ và Iran vừa thỏa thuận ngừng bắn lại dùng vũ khí nện nhau, bà thấy chưa, biết đằng nào mà lần?

- Ờ, đành rằng mua vàng là tôi rủ ông. Nhưng chuyện bán vàng mua chung cư thì ông nói sao?

Mua chung cư có nhiều lựa chọn

- Thứ nhất là theo luật sẽ bỏ quy định sở hữu chung cư có thời hạn, nên giá chung cư sẽ ổn định đúng mức. Thứ hai là chung cư này tuy cũ, nhưng nếu phải xây dựng lại thì vị trí nhà ta và nhà lão Lánh sẽ được đền bù từ 1,5 đến 2 lần diện tích. Làm như vậy con cháu sẽ được nhờ.

- Ông nói cũng phải, tôi từ xưa tới nay vẫn biết là ông ăn chắc mặc bền mà!