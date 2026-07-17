Thôi đành ăn chắc mặc bền, chứ thời cuộc chả biết đằng nào mà lần!
VOV.VN - Ăn chắc mặc bền là nếp ăn ở được gây dựng từ đời này qua đời khác, được nhắc nhở mỗi khi cuộc sống có nhiều biến động khó lường mà dân tình hay nói với nhau là chả biết đằng nào mà lần. Chuyện cuối tuần ở một gia đình, và cũng không phải là chuyện riêng của gia đình này.
- Lần này tôi quyết nghe lời các cụ dặn, phải ăn chắc mặc bền, không đánh đu với thời cuộc nữa vì chả biết đằng nào mà lần…
- Ông nói rõ ràng ra, chứ lấp lửng thế tôi cũng chả biết đằng nào mà lần!
- Thì đang nói bà ngắt lời tôi. Ý tôi là nhà ta góp lại còn chút vàng nào bán hết đi, nếu cần sẽ vay thêm để mua căn chung cư của lão Lánh ở bên cạnh. Không nói nhiều nữa, thời cuộc khó đoán nhà mình toàn đu đỉnh à.
- Vàng ông chê tôi mua lúc giá cao, giờ giá đang hạ ông lại bảo lại bán đi? Vậy mua căn chung cư ấy có lợi gì? Chung cư cũ, xây gần bốn chục năm rồi, sao nhà ta không bán đi mua chỗ mới?
Thấy một mà chưa thấy hai
- Bà nói không sai, nhưng bà thấy một mà chưa thấy hai. Tôi đã sai khi nghe bà rủ rê mua vàng. Giờ không đánh đu với thời cuộc được, bởi Mỹ và Iran vừa thỏa thuận ngừng bắn lại dùng vũ khí nện nhau, bà thấy chưa, biết đằng nào mà lần?
- Ờ, đành rằng mua vàng là tôi rủ ông. Nhưng chuyện bán vàng mua chung cư thì ông nói sao?
- Thứ nhất là theo luật sẽ bỏ quy định sở hữu chung cư có thời hạn, nên giá chung cư sẽ ổn định đúng mức. Thứ hai là chung cư này tuy cũ, nhưng nếu phải xây dựng lại thì vị trí nhà ta và nhà lão Lánh sẽ được đền bù từ 1,5 đến 2 lần diện tích. Làm như vậy con cháu sẽ được nhờ.
- Ông nói cũng phải, tôi từ xưa tới nay vẫn biết là ông ăn chắc mặc bền mà!