Từ showbiz đến giới trẻ: Ma túy đang biến tướng theo cách khó nhận biết

Ngày 20/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã thi hành lệnh bắt ca sĩ Long Nhật (Đinh Long Nhật, sinh năm 1967) và diễn viên Sơn Ngọc Minh (sinh năm 1990) cùng nhiều người khác để điều tra hành vi liên quan ma túy.

Tại cơ quan điều tra, ca sĩ Long Nhật khai đã sử dụng ma túy từ dịp Tết 2026. Loại ma túy nam ca sĩ sử dụng là Methamphetamine (ma túy đá). Long Nhật khai sử dụng ma túy cùng quản lý và một người thợ sửa nhà. Nguồn ma túy được mua từ tài xế lái xe.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên nghệ sĩ vướng vòng lao lý vì ma túy. Trước đó, ngày 10/5, từ tin báo của người dân, Công an đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng) kiểm tra khu vực bãi tắm thuộc thôn 2, Cát Bà và đưa 6 người nghi sử dụng ma túy về trụ sở làm việc.

Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy cả 6 người đều dương tính với ma túy. Trong số này có Miu Lê (Lê Ánh Nhật, 35 tuổi, trú TP.HCM), Trần Đức Phong (35 tuổi, trú Hà Nội), Vũ Tài Nam (24 tuổi, trú Bắc Ninh) và Vũ Khương An (31 tuổi, trú TP.HCM, mang hai quốc tịch Việt Nam và Canada). Các đối tượng được xác định dương tính với Methamphetamine, Ketamine và MDMA.

Thông tin trên nhanh chóng gây chú ý bởi Methamphetamine hiện được xem là một trong những loại ma túy tổng hợp nguy hiểm nhất hiện nay.

Ca sĩ Long Nhật (trái) và Sơn Ngọc Minh tại cơ quan công an.

Methamphetamine - ma túy đá, chất kích thích khiến người dùng tưởng mình mạnh hơn

TS.BS Trần Thị Hồng Thu, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương, cho biết Methamphetamine là loại ma túy tổng hợp mới, trong giới sử dụng thường được gọi bằng nhiều tên như "hàng đá", "pha lê", "chấm đá".

Chất này thường có dạng tinh thể giống đá, gần giống hạt muối hoặc bột ngọt, đôi khi tồn tại dưới dạng cục, bột hoặc viên nén màu vàng, nâu với giá thành rất cao. Theo bác sĩ Thu, đây là một trong những chất gây tổn thương thần kinh mạnh nhất hiện nay.

Khi sử dụng, người dùng thường cảm thấy cực kỳ tỉnh táo, hưng phấn, nhiều năng lượng, giảm buồn ngủ và có cảm giác bản thân mạnh mẽ hơn bình thường. Chính cảm giác này khiến nhiều người trẻ lầm tưởng rằng họ đang “kiểm soát tốt”, thậm chí học tập và làm việc hiệu quả hơn. Nhưng thực chất, Methamphetamine đang kích thích não giải phóng dopamine một cách bất thường, khiến hệ thần kinh bị ép hoạt động quá mức.

Việc sử dụng kéo dài có thể gây suy giảm trí nhớ, mất ngủ mạn tính, rối loạn cảm xúc, hoang tưởng, ảo giác và loạn thần kéo dài, kể cả sau khi ngừng sử dụng. Ngoài các tổn thương thần kinh, Methamphetamine còn gây nhiều hệ lụy thể chất như nghiến răng, khô miệng, chán ăn, suy dinh dưỡng, sâu răng, lão hóa sớm do co mạch kéo dài.

Methamphetamine là loại ma túy tổng hợp mới, trong giới sử dụng thường được gọi bằng nhiều tên như "hàng đá", "pha lê", "chấm đá" (Ảnh minh họa).

Ma túy dễ lọt vào Việt Nam, xét nghiệm lại khó và hình thức ngày càng biến tướng

Ở góc độ chống độc và xét nghiệm, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, điều khiến ông lo ngại hơn cả là ma túy đang ngày càng biến tướng và len lỏi sâu vào đời sống giải trí cũng như giới trẻ.

Nếu khoảng 20 năm trước, heroin là loại ma túy phổ biến tại Việt Nam, hiện nay đã xuất hiện hàng chục nhóm ma túy tổng hợp khác nhau. Các chất này tồn tại dưới nhiều dạng như viên nén, tinh thể giống đá bào, chất lỏng, tinh dầu, bánh kẹo hay thuốc lá điện tử. Cách sử dụng cũng biến đổi liên tục như tiêm chích, hút, hít khói, hít bột trực tiếp, dán lên lưỡi, pha vào đồ uống, trộn trong bánh kẹo hoặc bỏng ngô.

"Theo ghi nhận tại Trung tâm Chống độc, phần lớn người sử dụng hiện không chỉ dùng một loại ma túy mà thường phối hợp nhiều chất cùng lúc. Điều này làm tăng nguy cơ ngộ độc cấp, tổn thương thần kinh và rối loạn tâm thần nặng nề hơn", bác sĩ Nguyên cho biết.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: LL).

Tuy nhiên, dù ma túy ngày càng biến tướng về hình thức và cách sử dụng, các phương pháp xét nghiệm hiện nay vẫn có thể xác định chính xác các chất ma túy trong cơ thể. Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Việt Nam hiện hoàn toàn có đủ phương tiện để phát hiện ma túy.

Theo ông, nếu nghi ngờ kết quả test nhanh, các mẫu xét nghiệm có thể được gửi tới những đơn vị chuyên sâu như Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an hay Viện Pháp y, Bộ Y tế. Tại đây, các chuyên gia sử dụng hệ thống sắc ký khí, sắc ký lỏng cùng các thiết bị hiện đại để phân tích mẫu bệnh phẩm với độ chính xác cao.

"Một thông tin quan trọng nữa là việc xét nghiệm ma túy ở các phòng xét nghiệm hiện đại như trên có thể xét nghiệm các mẫu khác của cơ thể và biết được người đó đã từng dùng ma túy trong thời gian dài trước đây, có thể nhiều tháng tới hàng năm. Như vậy là có thể biết được tiền sử đã từng dùng ma túy", bác sĩ Nguyên cho hay.

Tuy nhiên, xét nghiệm phát hiện ma túy cũng có khó khăn ảnh hưởng ngay đến công tác phòng chống ma túy. Nếu không xét nghiệm được, không thể phát hiện hay phòng chống được. Bên cạnh các test nhanh chỉ xét nghiệm được vài chất ma túy phổ biến, rất ít so với hàng trăm, hàng nghìn chất ma túy đang tồn tại, nên phải trông chờ vào các phòng xét nghiệm độc chất chuyên sâu.

Theo bác sĩ Nguyên, điểm nghẽn ở đây là muốn xét nghiệm ma túy chuyên sâu thì phòng xét nghiệm đã được cấp phép phải có chất chuẩn ma túy (là các chất đã được xác định là ma túy để làm đối chứng khi xét nghiệm). Các phòng xét nghiệm chuyên sâu phải mua các chất chuẩn này về để phục vụ công tác xét nghiệm ma túy.

Song, quy định hiện tại khiến các phòng xét nghiệm này không thể mua các hóa chất này về phục vụ xét nghiệm ma túy. Dẫn tới nghịch lý là các loại ma túy thì cứ tự nhiên du nhập rất nhiều vào Việt Nam rất dễ dàng, trong khi việc xét nghiệm ma túy để phục vụ khám chữa bệnh, phòng chống ma túy lại hạn chế, khó khăn. Hệ quả là nhiều trường hợp sử dụng ma túy không được phát hiện hoặc xử lý kịp thời.

Ba chất cấm mà nhóm ca sĩ Miu Lê sử dụng nguy hiểm như thế nào? VOV.VN - Ca sĩ Miu Lê cùng nhiều người bị phát hiện dương tính với Methamphetamine (ma túy đá), Ketamine và MDMA (thuốc lắc) tại Hải Phòng. Theo chuyên gia, các chất này không phá hủy cơ thể ngay lập tức mà âm thầm làm suy giảm giấc ngủ, cảm xúc, khả năng học tập, nhân cách và các mối quan hệ xã hội.