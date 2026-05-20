Ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh bị bắt vì ma túy

Đêm 19 và rạng sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – PC04) triệt phá thành công một đường dây ma túy quy mô lớn trên địa bàn thành phố.

Đây là kết quả thực hiện cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn”, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Ca sĩ Long Nhật (trái) và Sơn Ngọc Minh

Theo Công an TP.HCM, qua công tác điều tra vụ án ma tuý phát hiện trên địa bàn Thành phố trong Quý 1/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện ngoài các đối tượng đã bị xử lý, còn nhiều đối tượng liên quan cần phải điều tra truy xét, mở rộng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm bóc gỡ toàn bộ đường dây theo tinh thần “không chỉ đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu và xử lý đến người sử dụng ma túy”.

Kết quả bước đầu, lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý 74 đối tượng. Trong đó, 71 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam; 3 trường hợp còn lại bị xử lý hành chính theo quy định.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị xử lý hình sự có một số người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và có ảnh hưởng trên mạng xã hội, gồm ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh. Cả hai bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Long Nhật khai trước cơ quan công an

Công an TP.HCM khẳng định việc xử lý nghiêm các đối tượng thể hiện quyết tâm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy; mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm theo quy định.