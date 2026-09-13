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10 dự án Khởi nghiệp Xanh khu vực miền Trung - Tây Nguyên vào chung kết

Chủ Nhật, 15:54, 13/09/2026
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VOV.VN - Sau hai ngày tranh tài, 10 trong số 25 dự án tại vòng bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 12 - năm 2026 khu vực Miền Trung - Tây Nguyên đã giành quyền vào vòng chung kết toàn quốc, gồm 4 dự án Bảng A và 6 dự án Bảng B.

Trong 4 dự án Bảng A, có 2 dự án của tỉnh Đắk Lắk. Gia Lai và Lâm Đồng, mỗi tỉnh có 1 dự án. Các dự án này hướng tới sản xuất thực phẩm xanh giàu dinh dưỡng, thực phẩm thay thế bằng nguồn nông lâm sản địa phương; 1 dự án xử lý vỏ sầu riêng thành các sản phẩm đa giá trị.

10 du an khoi nghiep xanh khu vuc mien trung - tay nguyen vao chung ket hinh anh 1
10 dự án Khởi nghiệp Xanh khu vực miền Trung – Tây Nguyên vào chung kết.

Trong 6 dự án Bảng B, có 3 dự án của thành phố Đà Nẵng, 2 dự án của tỉnh Khánh Hoà và 1 dự án của Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh hướng tới giải quyết các vấn đề ở địa phương - tạo sản phẩm có giá trị, một số dự án chú trọng công nghệ mới để nâng tầm các thế mạnh của địa phương, như rang cà phê thông minh không phát thải, nâng tầm dược liệu Xáo tam phân và xây dựng nền tảng số cho giao dịch cà phê.

10 du an khoi nghiep xanh khu vuc mien trung - tay nguyen vao chung ket hinh anh 2
Nhiều đội thi đã có cách tiếp cận mới với nguồn tài nguyên địa phương, chuyển từ khai thác các hệ thống canh tác sang tận dụng phụ phẩm, phế phẩm để tạo giá trị mới.

Nhận xét về các dự án tại vòng bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh khu vực Miền Trung -Tây Nguyên năm nay, Ban giám khảo cho biết, nhiều đội thi đã có cách tiếp cận mới với nguồn tài nguyên địa phương, chuyển từ khai thác các hệ thống canh tác sang tận dụng phụ phẩm, phế phẩm để tạo giá trị mới.

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, cố vấn chương trình đánh giá, các dự án còn cho thấy khả năng kết nối, bổ trợ lẫn nhau trong chuỗi giá trị, đồng thời từng bước ứng dụng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số theo tinh thần các nghị quyết mới.

Hương Lý/VOV Tây Nguyên
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