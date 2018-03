10 tỉnh, thành phố dẫn đầu PCI 2017

Quảng Ninh lần đầu tiên vươn lên vị trí dẫn đầu với điểm số 70,7 trên thang điểm 100, nơi khởi nguồn của nhiều sáng kiến cải cách táo bạo và hiệu quả. (Ảnh: quangninh.gov.vn) Đà Nẵng (70,1 điểm) xếp vị trí thứ 2. (Ảnh: Viet Travel) Đồng Tháp (68,8 điểm) là một trong 3 tỉnh duy trì được thứ hạng cao trong bảng xếp hạng. (Ảnh: KT) Ở vị trí thứ 4, Long An (66,7 điểm) vẫn giữ được sự tiến bộ vượt bậc trong năm qua. (Ảnh: KT) Bến Tre (66,7 điểm) vẫn duy trì top 5 địa phương có chất lượng điều hành nhà nước tốt nhất. (Ảnh: KT) Vĩnh Long (66,1 điểm) đứng thứ 6. (Ảnh: KT) Vị trí thứ 7 thuộc về Quảng Nam (65,4 điểm). (Ảnh: KT) Tuy bị tụt hạng so với những năm trước, nhưng năm 2017 TP HCM (65,2 điểm) vẫn đứng thứ 8. (Ảnh: KT) Với thứ hạng 9, Hải Phòng (65,2 điểm) đã có sự thăng hạng đáng kể trong bảng xếp hạng PCI 2017 nhờ quyết tâm cải cách, nâng cao năng lực cạnh tranh. (Ảnh: Báo Du lịch) Đứng thứ 10 là Cần Thơ (65,1 điểm), tăng 1 bậc so với năm 2016. (Ảnh: Thanh Niên)./.

Quảng Ninh lần đầu tiên vươn lên vị trí dẫn đầu với điểm số 70,7 trên thang điểm 100, nơi khởi nguồn của nhiều sáng kiến cải cách táo bạo và hiệu quả. (Ảnh: quangninh.gov.vn) Đà Nẵng (70,1 điểm) xếp vị trí thứ 2. (Ảnh: Viet Travel) Đồng Tháp (68,8 điểm) là một trong 3 tỉnh duy trì được thứ hạng cao trong bảng xếp hạng. (Ảnh: KT) Ở vị trí thứ 4, Long An (66,7 điểm) vẫn giữ được sự tiến bộ vượt bậc trong năm qua. (Ảnh: KT) Bến Tre (66,7 điểm) vẫn duy trì top 5 địa phương có chất lượng điều hành nhà nước tốt nhất. (Ảnh: KT) Vĩnh Long (66,1 điểm) đứng thứ 6. (Ảnh: KT) Vị trí thứ 7 thuộc về Quảng Nam (65,4 điểm). (Ảnh: KT) Tuy bị tụt hạng so với những năm trước, nhưng năm 2017 TP HCM (65,2 điểm) vẫn đứng thứ 8. (Ảnh: KT) Với thứ hạng 9, Hải Phòng (65,2 điểm) đã có sự thăng hạng đáng kể trong bảng xếp hạng PCI 2017 nhờ quyết tâm cải cách, nâng cao năng lực cạnh tranh. (Ảnh: Báo Du lịch) Đứng thứ 10 là Cần Thơ (65,1 điểm), tăng 1 bậc so với năm 2016. (Ảnh: Thanh Niên)./.