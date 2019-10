10 tỷ phú bỏ học nổi tiếng nhất hành tinh

1. Nhà thiết kế thời trang Ralph Lauren đã bỏ học tại Baruch College -The City College of New York.

Nhà thiết kế 79 tuổi đã thành lập công ty thời trang cùng tên của mình bằng cách bán cà vạt để trong ngăn kéo trong khi làm việc trong một văn phòng tại Tòa nhà Empire State, theo trang web của công ty .

Được Forbes gọi là "người đàn ông làm cho thời trang Mỹ trở nên tuyệt vời", Lauren hiện có tài sản ròng trị giá 5,8 tỷ USD - và ông ta chỉ hoàn thành 2 năm đại học.



2. Đồng sáng lập WhatsApp và cựu CEO Jan Koum đã bỏ học tại Đại học bang San Jose.

Koum làm việc tại Yahoo trong 9 năm trước khi thành lập WhatsApp, Business Insider đã báo cáo trước đó vào tháng 5/2017.

Lập trình viên máy tính 43 tuổi có tài sản ròng trị giá 10 tỷ USD (Forbes ước tính).

3. Mark Zuckerberg rời Harvard sau năm thứ hai để tập trung vào Facebook.

Zuckerberg đã thành lập mạng xã hội để giúp các sinh viên tìm hiểu tên của những người trong lớp của họ (Business Insider đã đăng tin trước đây) và anh bỏ học ngay sau đó.

Doanh nhân 35 tuổi này có tài sản ròng hiện tại là 66 tỷ USD, Forbes ước tính.

4. Giám đốc điều hành Las Vegas Sands, Sheldon Adelson đã bỏ học tại City College of New York.

Adelson lần đầu tiên trở nên giàu có sau khi thành lập một công ty có tên COMDEX chuyên tổ chức các triển lãm thương mại tập trung vào công nghệ, Business Insider đã báo cáo trước đó vào tháng 5 năm 2019. Năm 1995, Adelson và các đối tác của mình đã bán nó cùng với các chương trình nhỏ hơn khác cho SoftBank với giá 862 triệu USD.

Người đàn ông 86 tuổi này có tài sản ròng trị giá 33,1 tỷ USD, theo ước tính của Forbes .

5. Người sáng lập CNN Ted Turner rời Đại học Brown trước khi tốt nghiệp... nhưng không phải bằng sự lựa chọn.

Turner đã bị trục xuất khỏi Brown vì cho phép bạn gái sống cùng anh ta trong phòng ký túc xá, Business Insider cho biết. Mặc dù có kết thúc khá đáng quên với thời gian của Turner khi còn là sinh viên ở đó nhưng trường đại học vẫn cấp cho anh tấm bằng danh dự nhiều năm sau đó.



Người đàn ông 80 tuổi này có tài sản ròng trị giá 2,2 tỷ USD, theo ước tính của Forbes.

6. Ty Warner, người tạo ra Beanie Babies, đã bỏ học tại Kalamazoo College vào năm 1962 vì ông không đủ khả năng chi trả, theo Chicago Tribune.

Theo ông HuffPost, Warner tiếp tục bán bách khoa toàn thư, làm nhân viên phục vụ và bán thú nhồi bông cho công ty đồ chơi Dakin hiện không còn tồn tại trước khi thành lập Ty Inc. và tạo ra Beanie Baby. Forbes báo cáo rằng Warner cũng sở hữu một số khách sạn, bao gồm Four Seasons ở New York.



Ông đã nhận tội về tội danh trốn thuế năm 2017 vì che giấu thu nhập trong một ngân hàng Thụy Sĩ, theo HuffPost. Người đàn ông 74 tuổi này hiện có tài sản ròng trị giá 2,6 tỷ USD, theo ước tính của Forbes.

7. Đồng sáng lập DreamWorks Animation - David Geffen đã từng nói dối về việc tốt nghiệp UCLA để giữ một công việc trong phòng văn thư của cơ quan tài năng không còn tồn tại ở William Morris.

Geffen sau đó thừa nhận công khai rằng ông thực sự đã bỏ học tại Đại học Texas ở Austin, theo Forbes . Ông làm việc như một nhân viên tài năng tại William Morris trước khi thành lập DreamWorks.

Người đàn ông 76 tuổi này hiện đang là người giàu nhất Hollywood và Forbes ước tính giá trị tài sản ròng của ông là khoảng 8.4 tỷ USD.

8. Michael Dell đã bỏ học tại Đại học Texas ở Austin để bán máy tính.





Khi còn là sinh viên, Dell đã dành thời gian rảnh rỗi để nâng cấp PC và bán chúng từ phòng ký túc xá của mình, Business Insider đã báo cáo trước đó vào tháng 11 năm 2018. Ông đã kiếm được 180.000 USD trong tháng đầu tiên kinh doanh vào mùa hè sau năm thứ nhất và không bao giờ đi học lại sau đó.

Người đàn ông 54 tuổi này có giá trị ròng hiện tại là 30,6 tỷ USD, theo ước tính của Forbes.

9. Người sáng lập Oracle, Ell Ellison, đã bỏ học tại hai trường đại học khác nhau.

Ellison đăng ký vào Đại học Illinois tại Urbana-Champaign sau khi học trung học nhưng đã bỏ học trong năm thứ hai sau khi mẹ nuôi qua đời, Business Insider đã trước đó đưa tin. Sau đó, anh hoàn thành một học kỳ tại Đại học Chicago.

Người đàn ông 75 tuổi này có tài sản ròng trị giá 63 tỷ USD, theo Forbes .

10. Bill Gates rời Harvard sau hai năm để thành lập Microsoft.

Năm 2010, Harvard Crimson gọi Gates là "người bỏ học thành công nhất của Harvard". Anh rời trường Ivy League trong năm thứ hai vào năm 1975.

Người đàn ông 63 tuổi này trị giá 102 tỷ USD, theo Forbes./.