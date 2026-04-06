中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

3 cầu qua sông Hồng có nguy cơ chậm tiến độ, Hà Nội đẩy nhanh giải phóng mặt bằng

Thứ Hai, 14:43, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên quan đến 3 cầu qua sông Hồng có nguy cơ chậm tiến độ, Lãnh đạo Hà Nội cho biết, những địa phương để chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan, thành phố sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, các dự án cầu vượt sông Hồng, đã có 4/7 dự án hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, gồm cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở, cầu Vân Phúc và cầu Ngọc Hồi.

Tuy nhiên, 3 dự án còn lại gồm cầu Trần Hưng Đạo, Tứ Liên và Thượng Cát vẫn đang trong quá trình triển khai, có nguy cơ chậm tiến độ.  

Dự án cầu Trần Hưng Đạo đang thành hình

Tại dự án cầu Trần Hưng Đạo, tổng diện tích phải giải phóng mặt bằng trên địa bàn 5 phường gồm: Hồng Hà, Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Long Biên, Bồ Đề khoảng 30,96ha, tuy nhiên đến nay, mặt bằng tại nhiều khu vực vẫn chưa được bàn giao đầy đủ. Ngoài ra, trên địa bàn phường Hai Bà Trưng dù đã bàn giao toàn bộ 2,77ha nhưng nhà thầu chưa thể triển khai thi công do vướng các công trình và vật kiến trúc.

Hay như tại dự án cầu Tứ Liên, hiện chủ đầu tư đã tiếp nhận mặt bằng được 42,108ha trên tổng số 62,51ha đất phải thu hồi thuộc địa phận các phường gồm: Tây Hồ, Hồng Hà, Bồ Đề và xã Đông Anh. Các hạng mục ảnh hưởng tới “đường găng” tiến độ chưa được bàn giao thuộc phạm vi thi công nút giao Nghi Tàm (phường Hồng Hà). Đặc biệt, phần mặt bằng thuộc địa bàn các phường Hồng Hà và Bồ Đề cần được bàn giao sớm để thi công đường công vụ do hiện nay nhà thầu chủ yếu phải vận chuyển máy móc, vật liệu bằng đường thủy do không có đường tiếp cận.

Cầu Trần Hưng Đạo có nguy cơ chậm tiến độ.  

Tại cuộc họp của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội với các sở ngành, xã phường liên quan, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông khẳng định, công tác giải phóng mặt bằng là khâu then chốt, khó nhất nhưng có ý nghĩa quyết định đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư. Vì vậy, yêu cầu đặt ra hiện nay là phải có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó các địa phương đặc biệt coi trọng công tác dân vận, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận với các chủ trương lớn của thành phố.

Ông Đông yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục rà soát từng dự án, xác định rõ từng khó khăn, vướng mắc cụ thể để tập trung tháo gỡ. Trong đó, cần bảo đảm công khai, minh bạch trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thực hiện tốt nguyên tắc “tái định cư đi trước một bước”, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống trước khi thu hồi đất.

Ông Nguyễn Trọng Đông cũng đề nghị các tổ công tác liên ngành cần tiếp tục bám sát địa bàn, trực tiếp hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho các xã, phường; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành để bảo đảm thông tin thông suốt, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu, những địa phương để chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan, thành phố sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu. Các đơn vị phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tiến độ đề ra...

 

Ngọc Hoà/VOV.VN
Tag: cầu vượt sông Hồng tiến độ cầu Hà Nội giải phóng mặt bằng cầu Trần Hưng Đạo dự án cầu Tứ Liên giải phóng mặt bằng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mở không gian phát triển cho Thủ đô: Cử tri kỳ vọng những cây cầu, hầm vượt sông Hồng mới
Mở không gian phát triển cho Thủ đô: Cử tri kỳ vọng những cây cầu, hầm vượt sông Hồng mới

VOV.VN - Mạng lưới giao thông kết nối hai bờ sông Hồng từ lâu đã là bài toán nan giải đối với sự phát triển của Hà Nội.Các cây cầu hiện hữu như Nhật Tân, Chương Dương, Thanh Trì, Vĩnh Tuy… dù đã nỗ lực "gồng gánh", nhưng tình trạng quá tải, ùn tắc vẫn thường xuyên xảy ra, đặc biệt là vào giờ cao điểm.

Mở không gian phát triển cho Thủ đô: Cử tri kỳ vọng những cây cầu, hầm vượt sông Hồng mới

Mở không gian phát triển cho Thủ đô: Cử tri kỳ vọng những cây cầu, hầm vượt sông Hồng mới

VOV.VN - Mạng lưới giao thông kết nối hai bờ sông Hồng từ lâu đã là bài toán nan giải đối với sự phát triển của Hà Nội.Các cây cầu hiện hữu như Nhật Tân, Chương Dương, Thanh Trì, Vĩnh Tuy… dù đã nỗ lực "gồng gánh", nhưng tình trạng quá tải, ùn tắc vẫn thường xuyên xảy ra, đặc biệt là vào giờ cao điểm.

Thần tốc thi công cầu Thượng Cát, Hà Nội để kịp vượt lũ sông Hồng
Thần tốc thi công cầu Thượng Cát, Hà Nội để kịp vượt lũ sông Hồng

VOV.VN - Những ngày giữa tháng 3, trên công trường dự án cầu Thượng Cát, không khí thi công diễn ra khẩn trương với những mũi hàn đỏ lửa, công nhân làm việc liên tục để đẩy nhanh tiến độ. Các nhà thầu đang nỗ lực hoàn thành bệ trụ trước ngày 30/6 nhằm vượt lũ, tạo tiền đề để hợp long cầu dự kiến vào ngày 20/9.

Thần tốc thi công cầu Thượng Cát, Hà Nội để kịp vượt lũ sông Hồng

Thần tốc thi công cầu Thượng Cát, Hà Nội để kịp vượt lũ sông Hồng

VOV.VN - Những ngày giữa tháng 3, trên công trường dự án cầu Thượng Cát, không khí thi công diễn ra khẩn trương với những mũi hàn đỏ lửa, công nhân làm việc liên tục để đẩy nhanh tiến độ. Các nhà thầu đang nỗ lực hoàn thành bệ trụ trước ngày 30/6 nhằm vượt lũ, tạo tiền đề để hợp long cầu dự kiến vào ngày 20/9.

Tuyến đường di sản dọc sông Hồng gần 10.000 tỷ đồng đang triển khai đến đâu?
Tuyến đường di sản dọc sông Hồng gần 10.000 tỷ đồng đang triển khai đến đâu?

VOV.VN - Dự án tuyến đường kết nối di sản dọc sông Hồng đi qua 13 xã của tỉnh Hưng Yên với tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng đang được hình thành.

Tuyến đường di sản dọc sông Hồng gần 10.000 tỷ đồng đang triển khai đến đâu?

Tuyến đường di sản dọc sông Hồng gần 10.000 tỷ đồng đang triển khai đến đâu?

VOV.VN - Dự án tuyến đường kết nối di sản dọc sông Hồng đi qua 13 xã của tỉnh Hưng Yên với tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng đang được hình thành.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp