3 cầu qua sông Hồng có nguy cơ chậm tiến độ, Hà Nội đẩy nhanh giải phóng mặt bằng

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, các dự án cầu vượt sông Hồng, đã có 4/7 dự án hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, gồm cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở, cầu Vân Phúc và cầu Ngọc Hồi.

Tuy nhiên, 3 dự án còn lại gồm cầu Trần Hưng Đạo, Tứ Liên và Thượng Cát vẫn đang trong quá trình triển khai, có nguy cơ chậm tiến độ.

Dự án cầu Trần Hưng Đạo đang thành hình

Tại dự án cầu Trần Hưng Đạo, tổng diện tích phải giải phóng mặt bằng trên địa bàn 5 phường gồm: Hồng Hà, Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Long Biên, Bồ Đề khoảng 30,96ha, tuy nhiên đến nay, mặt bằng tại nhiều khu vực vẫn chưa được bàn giao đầy đủ. Ngoài ra, trên địa bàn phường Hai Bà Trưng dù đã bàn giao toàn bộ 2,77ha nhưng nhà thầu chưa thể triển khai thi công do vướng các công trình và vật kiến trúc.

Hay như tại dự án cầu Tứ Liên, hiện chủ đầu tư đã tiếp nhận mặt bằng được 42,108ha trên tổng số 62,51ha đất phải thu hồi thuộc địa phận các phường gồm: Tây Hồ, Hồng Hà, Bồ Đề và xã Đông Anh. Các hạng mục ảnh hưởng tới “đường găng” tiến độ chưa được bàn giao thuộc phạm vi thi công nút giao Nghi Tàm (phường Hồng Hà). Đặc biệt, phần mặt bằng thuộc địa bàn các phường Hồng Hà và Bồ Đề cần được bàn giao sớm để thi công đường công vụ do hiện nay nhà thầu chủ yếu phải vận chuyển máy móc, vật liệu bằng đường thủy do không có đường tiếp cận.

Cầu Trần Hưng Đạo có nguy cơ chậm tiến độ.

Tại cuộc họp của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội với các sở ngành, xã phường liên quan, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông khẳng định, công tác giải phóng mặt bằng là khâu then chốt, khó nhất nhưng có ý nghĩa quyết định đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư. Vì vậy, yêu cầu đặt ra hiện nay là phải có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó các địa phương đặc biệt coi trọng công tác dân vận, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận với các chủ trương lớn của thành phố.

Ông Đông yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục rà soát từng dự án, xác định rõ từng khó khăn, vướng mắc cụ thể để tập trung tháo gỡ. Trong đó, cần bảo đảm công khai, minh bạch trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thực hiện tốt nguyên tắc “tái định cư đi trước một bước”, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống trước khi thu hồi đất.

Ông Nguyễn Trọng Đông cũng đề nghị các tổ công tác liên ngành cần tiếp tục bám sát địa bàn, trực tiếp hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho các xã, phường; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành để bảo đảm thông tin thông suốt, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu, những địa phương để chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan, thành phố sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu. Các đơn vị phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tiến độ đề ra...