3 dự án Bách Đạt An cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng

Thứ Tư, 21:08, 08/04/2026
VOV.VN - Liên quan vụ mua bán đất nền tại các dự án bất động sản ở Khu đô thị Điện Nam – Điện Ngọc, thành phố Đà Nẵng (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ) do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư, đến nay công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành.

Sau khi cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, 3 dự án do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư đã nộp hồ sơ giao đất. Hiện các dự án đang chờ cập nhật vào hệ thống 751 do Bộ Tài chính quản lý. Đây là hệ thống tổng hợp danh mục các dự án, khu đất được áp dụng cơ chế tháo gỡ theo Nghị quyết 170 của Quốc hội và Kết luận 77 của Bộ Chính trị về Đề án “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố” để thực hiện các bước tiếp theo.

3 du an bach Dat an co ban hoan thanh giai phong mat bang hinh anh 1
Bản đồ công bố quy hoạch đầu tư dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư

Thời gian qua, tình trạng đơn thư khiếu kiện liên quan các dự án này khá nhiều. UBND thành phố Đà Nẵng đã thành lập tổ công tác do ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm tổ trưởng, vừa tuyên truyền, vừa chỉ đạo các địa phương hỗ trợ nhà đầu tư. Đến nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của 3 dự án cơ bản đã hoàn thành. Phân kỳ 1 đã xong, phân kỳ 2 chỉ còn vài trường hợp chưa giải quyết. Nhà đầu tư đã nộp hồ sơ để thực hiện giao đất đối với phân kỳ 1.

Theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ, các dự án này trước đây không qua đấu thầu, giao đất không qua đấu giá. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã hai lần tham mưu UBND thành phố báo cáo Bộ Tài chính để cập nhật các dự án vào hệ thống 751, trong đó có 3 dự án này. Sau khi được cập nhật và Chính phủ ban hành danh mục bổ sung trên hệ thống 751 đối với các dự án áp dụng theo Nghị quyết 170 và Kết luận 77, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ thực hiện giao đất và xác định giá đất theo quy định.

3 du an bach Dat an co ban hoan thanh giai phong mat bang hinh anh 2
Dự án Khu đô thị Hera Complex Riverside, 1 trong 3 dự án do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại Khu đô thị Điện Nam – Điện Ngọc

Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết, trong thời gian chờ, các cơ quan chức năng vẫn giữ hồ sơ thu hồi đất, giao đất của các dự án, chưa trả lại cho nhà đầu tư.

“Vừa qua, một số hộ dân làm việc với chúng tôi và đề nghị có thể thực hiện song song hay không. Về nội dung này, Bộ Tài chính đề nghị không làm song song mà phải chờ cập nhật chung vào hệ thống để áp dụng các biện pháp theo tinh thần Nghị quyết 170 và Kết luận 77. Trên cơ sở đó, các hồ sơ, thủ tục pháp lý có liên quan sẽ được hoàn tất để hỗ trợ triển khai dự án, vì vậy cần chờ một khoảng thời gian nhất định. Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính đang theo dõi việc cập nhật trên hệ thống 751, đồng thời thường xuyên làm việc với Bộ Tài chính,  khi có vướng mắc sẽ chủ động tháo gỡ” - ông Nguyễn Trường Sơn thông tin.

Long Phi/VOV-Miền Trung
Tag: Bách Đạt An Đà Nẵng giải phóng mặt bằng
