Đà Nẵng xử lý gần 2.000 dự án vướng mắc, thu bổ sung hơn 1.400 tỷ đồng

Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã tháo gỡ được khoảng 2.000 trên tổng số hơn 2.000 dự án, đạt tỷ lệ trên 97%. Tổng số thu bổ sung từ việc xử lý các dự án đạt hơn 1.400 tỷ đồng, tương đương khoảng 64% nghĩa vụ theo các kết luận thanh tra.

TP Đà Nẵng đã tháo gỡ 1.981 dự án, cơ sở nhà đất vướng mắc theo các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án

Cùng với đó, thành phố Đà Nẵng rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, điều chỉnh giấy chứng nhận xuống còn 1 đến 2 ngày khi nhà đầu tư có nhu cầu; đồng thời rà soát, tháo gỡ cho hàng trăm trường hợp liên quan đến chuyển nhượng, sử dụng đất và gia hạn tiến độ để các dự án sớm triển khai trở lại. Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết, những kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu. Hiện thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục rà soát các trường hợp tương tự ngoài phạm vi Nghị quyết 170 nhằm xử lý triệt để các tồn tại.

TP Đà Nẵng thành lập 3 tổ công tác liên ngành, xử lý các vướng mắc về giá đất, nghĩa vụ tài chính và thời hạn sử dụng đất.

“Thành phố đã rà soát 122 trường hợp nhà đầu tư thứ cấp nhận chuyển nhượng từ các nhà đầu tư ban đầu để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đưa đất vào sử dụng; nhiều dự án, công trình trên địa bàn đã được triển khai trở lại. Đồng thời, đã kiểm tra tiến độ sử dụng đất đối với 655/669 trường hợp; qua đó tham mưu UBND thành phố gia hạn tiến độ sử dụng đất, yêu cầu cam kết lộ trình đưa đất vào sử dụng theo Kết luận 77 và Nghị quyết 170”, ông Nguyễn Trường Sơn thông tin.