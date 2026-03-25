37 dự án, với tổng vốn đăng ký trên 61.000 tỷ đồng sẽ được triển khai ở Thanh Hóa



Thanh Hóa đã chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết thỏa thuận, bản ghi nhớ đầu tư cho 37 dự án, với tổng vốn đăng ký trên 61 nghìn tỷ đồng. Trong đó, có 27 dự án dự kiến trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026, với tổng vốn đăng ký trên 28.000 tỷ đồng...

Bên cạnh các cơ chế, chính sách ưu đãi đặc biệt lớn, khi đầu tư vào Thanh Hóa các nhà đầu tư sẽ được tạo điều kiện thuân lợi trong hỗ trợ thực hiện thủ tục, mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật...

Hạ tầng cảng biển được kết nối thuận lợi với cảng hàng không và các tuyến đường bộ Bắc Nam

Thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, đến thời điểm này, địa phương đã hoàn thiện đầu tư hạ tầng 11 khu công nghiệp, sẵn sàng đón các nhà đầu tư thứ cấp; 8 khu công nghiệp đang thực hiện giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh có 49 cụm công nghiệp do doanh nghiệp làm chủ đầu tư đang thực hiện xây dựng hạ tầng với tổng diện tích khoảng 1.700ha, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 12.851 tỷ đồng.

Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, cùng với hạ tầng khu/cụm công nghiệp, tỉnh Thanh Hóa đã đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến trọng điểm, kết nối vùng, khu vực và quốc tế.

Thanh Hóa chú trọng phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh

"Tỉnh Thanh Hóa tập trung xác định nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng, trong đó ưu tiên hạ tầng đường bộ, mục tiêu là kết nối vùng đồng bô, hiện đại phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng. Từ 2020 đến nay Thanh Hóa bố trí trên 9.000 tỷ đồng để đầu tư, kết nối theo hướng đông tây, kết nối các nút giao cao tốc. Bên cạnh đó để phát triển các khu công nghiệp, khu du lịch dịch vụ để gắn với khai thác các tuyến kết nối với cao tốc" - ông Liêm chia sẻ.

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026 dự kiến được tổ chức quy mô cấp tỉnh vào ngày 29/3 tại FLC SamSon, với sự tham gia của khoảng 800 đại biểu trong nước và quốc tế.