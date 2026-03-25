37 dự án, với tổng vốn đăng ký trên 61.000 tỷ đồng sẽ được triển khai ở Thanh Hóa

Thứ Tư, 11:12, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra vào này 29/3 tới đây, tỉnh Thanh Hóa dự kiến sẽ trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết thỏa thuận, bản ghi nhớ đầu tư cho 37 dự án, với tổng vốn đăng ký trên 61.000 tỷ đồng.


Thanh Hóa đã chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết thỏa thuận, bản ghi nhớ đầu tư cho 37 dự án, với tổng vốn đăng ký trên 61 nghìn tỷ đồng. Trong đó, có 27 dự án dự kiến trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026, với tổng vốn đăng ký trên 28.000 tỷ đồng...

Bên cạnh các cơ chế, chính sách ưu đãi đặc biệt lớn, khi đầu tư vào Thanh Hóa các nhà đầu tư sẽ được tạo điều kiện thuân lợi trong hỗ trợ thực hiện thủ tục, mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật...

Hạ tầng cảng biển được kết nối thuận lợi với cảng hàng không và các tuyến đường bộ Bắc Nam

Thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, đến thời điểm này, địa phương đã hoàn thiện đầu tư hạ tầng 11 khu công nghiệp, sẵn sàng đón các nhà đầu tư thứ cấp; 8 khu công nghiệp đang thực hiện giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh có 49 cụm công nghiệp do doanh nghiệp làm chủ đầu tư đang thực hiện xây dựng hạ tầng với tổng diện tích khoảng 1.700ha, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 12.851 tỷ đồng.

Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, cùng với hạ tầng khu/cụm công nghiệp, tỉnh Thanh Hóa đã đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến trọng điểm, kết nối vùng, khu vực và quốc tế.

Thanh Hóa chú trọng phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh

"Tỉnh Thanh Hóa tập trung xác định nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng, trong đó ưu tiên hạ tầng đường bộ, mục tiêu là kết nối vùng đồng bô, hiện đại phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng. Từ 2020 đến nay Thanh Hóa bố trí trên 9.000 tỷ đồng để đầu tư, kết nối theo hướng đông tây, kết nối các nút giao cao tốc. Bên cạnh đó để phát triển các khu công nghiệp, khu du lịch dịch vụ để gắn với khai thác các tuyến kết nối với cao tốc" - ông Liêm chia sẻ.

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026 dự kiến được tổ chức quy mô cấp tỉnh vào ngày 29/3 tại FLC SamSon, với sự tham gia của khoảng 800 đại biểu trong nước và quốc tế.

Thanh Hóa khí thế tất bật những ngày sản xuất đầu năm

VOV.VN - Những ngày đầu xuân, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa đã sôi động trở lại. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp đồng loạt ra quân với khí thế khẩn trương, quyết tâm hoàn thành các đơn hàng ngay từ những tháng đầu năm, tạo đà tăng trưởng cho cả năm 2026.

Sỹ Đức/VOV1
Tag: thanh hóa dự án xúc tiến đầu tư doanh nghiệp tăng trưởng kinh tế thu hút vốn đầu tư thu hút doanh nghiệp
Thanh Hóa đề xuất mở rộng gần 100km cao tốc Bắc-Nam qua địa bàn tỉnh lên 6 làn xe
VOV.VN - UBND tỉnh Thanh Hoá đề xuất đầu tư mở rộng gần 100km cao tốc Bắc – Nam phía Đông lên 6 làn xe, bổ sung làn dừng khẩn cấp và hệ thống chiếu sáng nhằm giảm quá tải, nâng cao an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng.

Thanh Hóa thu ngân sách năm 2025 cao nhất từ trước đến nay
VOV.VN - Khép lại năm 2025 trong bối cảnh thế giới và khu vực biến động phức tạp, Thanh Hóa khẳng định bản lĩnh điều hành vững vàng của cả hệ thống chính trị. Điểm sáng nổi bật là thu ngân sách nhà nước cao nhất từ trước tới nay, phản ánh sức bật mạnh mẽ của cực tăng trưởng Bắc Trung Bộ.

Làng nghề đúc đồng ở Thanh Hóa đỏ lửa làm hàng cho Tết Nguyên đán
VOV.VN - Những ngày này, làng đúc đồng Trà Đông, xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa rực lửa, người thợ cần mẫn tạo khuôn, đổ đồng, chạy đua với thời gian để kịp "mùa vụ" lớn nhất năm, đồng thời gìn giữ mạch chảy di sản của làng nghề xứ Thanh.

