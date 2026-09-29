499 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026

Bộ Công Thương chiều 29/6 tổ chức họp, giới thiệu và cung cấp thông tin về Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026. Trên cơ sở kết quả xét chọn ngày 29/8/2026, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2136/QĐ-BCT công nhận 499 sản phẩm của 227 DN đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026.

Kết quả kỳ xét chọn lần thứ 10 tiếp tục cho thấy, cộng đồng DN Việt Nam ngày càng quan tâm hơn tới xây dựng, phát triển và quản trị thương hiệu; đầu tư cho chất lượng sản phẩm, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thứ trưởng Bộ Công Thương - ông Lương Hoàng Thái khẳng định, thương hiệu quốc gia là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ

Các DN có sản phẩm được công nhận năm 2026 hoạt động trong nhiều ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế như công nghệ số, viễn thông, tài chính - ngân hàng, hàng không, logistics, cơ khí chế tạo, điện - điện tử, vật liệu xây dựng, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dệt may, dược phẩm, hàng tiêu dùng và các lĩnh vực dịch vụ.

Việc công nhận sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam không phải là một giải thưởng. Thông qua Hệ thống tiêu chí của Chương trình, Nhà nước lựa chọn các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong, qua đó hình thành lực lượng DN tiêu biểu có khả năng lan tỏa các giá trị của Thương hiệu quốc gia Việt Nam trong cộng đồng DN và trên thị trường trong nước, quốc tế.

Thay mặt Bộ Công Thương và Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương - ông Lương Hoàng Thái khẳng định, THQG là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ.

Sau 23 năm triển khai với sự phối hợp của các Bộ, ngành, địa phương và sự hưởng ứng của cộng đồng DN cả nước. Kiên định ba giá trị “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong”, Chương trình đã góp phần khơi dậy khát vọng xây dựng những thương hiệu mạnh, đưa trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo Việt Nam đến với thị trường quốc tế.

“Theo Brand Finance, năm 2026 giá trị THQG Việt Nam đạt 462,279 tỷ USD, tăng 45,14% so với năm 2020, xếp thứ 32/193 quốc gia được xếp hạng. Giai đoạn 2020 - 2026, tỷ lệ DN có sản phẩm đạt THQG trong Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam tăng từ 42% lên 50%. Riêng trong Top 10 năm 2026, có 5 DN có sản phẩm đạt THQG, chiếm khoảng 69,1% tổng giá trị của nhóm. Đây là những kết quả đáng tự hào, cho thấy tiềm lực và sự trưởng thành của thương hiệu Việt”, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái khẳng định.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cũng cho biết, thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và hiệp hội hỗ trợ DN sau công nhận, chú trọng quản trị và bảo vệ thương hiệu, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, gắn xúc tiến thương mại với mở rộng thị trường.

“Các DN có sản phẩm đạt THQG tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, tăng cường liên kết và chia sẻ kinh nghiệm. Với bản lĩnh và tinh thần sáng tạo của doanh nhân Việt Nam, Bộ Công Thương tin tưởng các DN sẽ tiếp tục khẳng định vị thế bằng chất lượng sản phẩm, uy tín kinh doanh và trách nhiệm với xã hội”, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái nhấn mạnh.

Bộ Công Thương thông tin về Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026

Ba giá trị cốt lõi của Chương trình Thương hiệu Quốc gia

Chương trình THQG Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2003, là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ, do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng DN triển khai thực hiện.

Mục tiêu của Chương trình là xây dựng và phát triển THQG Việt Nam thông qua các thương hiệu sản phẩm, thương hiệu DN có năng lực cạnh tranh cao; qua đó góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của hàng hóa, dịch vụ và doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy ngoại thương và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ba giá trị cốt lõi “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong” được xác định là những giá trị xuyên suốt của Chương trình và cũng là định hướng để cộng đồng DN không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực quản trị, trình độ công nghệ, đổi mới sáng tạo và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Lễ Công bố sản phẩm đạt THQG Việt Nam lần thứ 10/2026 sẽ được tổ chức ngày 16/10/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với quy mô khoảng 1.500 đại biểu và khách mời. Chủ đề của Lễ công bố năm nay là “Dòng chảy Thương hiệu Việt”, với hình tượng “dòng chảy” được lựa chọn để khái quát hành trình hình thành và phát triển liên tục của thương hiệu Việt Nam, khởi nguồn từ bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc, trí tuệ và khát vọng của con người Việt Nam.

Chương trình được bồi đắp qua chất lượng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và năng lực tiên phong của cộng đồng doanh nghiệp; từ đó hội tụ thành sức mạnh của THQG Việt Nam và vươn ra thị trường quốc tế.