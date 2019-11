6 giải pháp xây dựng, phát triển thị trường thực phẩm an toàn

Với 2 thông điệp: “Tôi hành động vì an toàn thực phẩm” và “Xây dựng cộng đồng hành động vì an toàn thực phẩm”, Lễ công bố Chương trình “Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương” năm 2019 do Bộ Công Thương tổ chức đã diễn ra tối 30/11 tại Hà Nội.



Đây là năm thứ 2 liên tiếp Chương trình được tổ chức tập trung nhiều hoạt động hướng đến doanh nghiệp (DN) sản xuất, kinh doanh thực phẩm và cộng đồng người tiêu dùng. Chương trình thu hút được sự hưởng ứng của 150.000 đoàn viên Công đoàn Công Thương và hàng ngàn tình nguyện viên. Các tỉnh thành phố trên cả nước đã hưởng ứng Chương trình với nhiều hoạt động phong phú.

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương năm 2019, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, Bộ Công Thương là 1 trong 3 cơ quan được Chính phủ giao triển khai công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP). Thời gian qua, Bộ đã quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm xây dựng, phát triển thị trường thực phẩm an toàn.

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải

Đặc biệt, Bộ Công Thương đã hỗ trợ cho các DN sản xuất, kinh doanh thực phẩm khẳng định thương hiệu; tư vấn xây dựng mô hình chuỗi cửa hàng, cơ sở kinh doanh bảo đảm ATTP; áp dụng các phương thức quản lý tiên tiến bảo đảm chất lượng, an toàn và truy xuất được nguồn gốc xuất xứ; tư vấn hỗ trợ các địa phương và DN xây dựng mô hình thí điểm chợ bảo đảm ATTP. Bộ tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến công, khoa học công nghệ để hỗ trợ các DN có sản phẩm an toàn vào hệ thống phân phối.

Song song với đó, Bộ Công Thương còn phối hợp với các bộ ngành kiểm soát và ngăn chặn việc sản xuất kinh doanh hàng thực phẩm giả, kém chất lượng, nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Công tác thông tin tuyên truyền đã được tăng cường nhằm nâng cao nhận thức của các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Chương trình “Hành động vì an toàn thực phẩm” ngành Công Thương trong những năm qua là một điểm sáng trong công tác truyền thông về ATTP của Bộ Công Thương.

6 giải pháp quyết liệt

Lãnh đạo Bộ Công Thương cũng cho biết, trong thời gian tới, Bộ Công Thương theo chức năng quản lý nhà nước được phân công, tiếp tục xác định công tác quản lý ATTP là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, Bộ Công Thương sẽ quyết liệt triển khai đồng bộ với nhóm 6 giải pháp góp phần xây dựng, phát triển thị trường thực phẩm an toàn.

Lãnh đạo Bộ Công Thương cùng các cơ quan liên quan tham quan và trải nghiệm các gian hàng trưng bày giới thiệu thực phẩm an toàn.

Cụ thể, tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến công tác ATTP; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý, gắn trách nhiệm của người đứng đầu theo từng địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Tiếp tục hỗ trợ các địa phương xây dựng mô hình thí điểm chợ ATTP và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng mô hình các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn.

Bộ Công Thương chủ động phối hợp với các Bộ, ngành các cơ quan đoàn thể chính trị- xã hội về tuyên truyền, vận động, giám sát bảo đảm ATTP; đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông nhằm nâng cao ý thức cộng đồng sẵn sàng hành động vì ATTP; thuyết phục nhân dân cam kết không tiếp tay cho hành vi vi phạm ATTP.

Cùng với các Bộ, ngành liên quan, Bộ Công Thương cũng sẽ xây dựng mạng quản lý trực tuyến về ATTP nhằm cung cấp các thông tin đầy đủ, nhanh chóng nhằm thúc đẩy hơn nữa hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm an toàn.

Tại buổi lễ, Lãnh đạo Bộ Công Thương cùng đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội ngành hàng; cộng đồng doanh nghiệp nhấn nút thực hiện nghi thức “Xây dựng cộng đồng hành động vì an toàn thực phẩm”; trao biểu trưng “Tôi hành động vì an toàn thực phẩm” cho các đơn vị và cá nhân tiêu biểu./.