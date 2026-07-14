6 nhóm đối tượng ưu tiên được thuê nhà ở xã hội đầu tư từ ngân sách ở Đà Nẵng

6 nhóm đối tượng ưu tiên thuê nhà ở xã hội gồm: Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc trường hợp được hỗ trợ cải thiện nhà ở; người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng thuộc các đối tượng theo quy định của Luật Nhà ở; hộ gia đình nghèo; cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách thành phố hoặc công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố; hộ gia đình, cá nhân đang thuê nhà ở thuộc tài sản công thuộc diện phải phá dỡ, đáp ứng quy định và hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất, phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở tại các dự án đầu tư công nhưng chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Đà Nẵng hoàn thành 42.700 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2025-2030

Đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng và hộ gia đình nghèo, người đăng ký phải có thường trú liên tục tại thành phố Đà Nẵng đủ 5 năm trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ; chưa được mua, thuê nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố và chưa được bố trí đất theo diện chính sách. Các trường hợp này phải chưa có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố. Trường hợp đã tặng, cho nhà ở, quyền sử dụng đất ở thì chỉ được xem xét khi việc tặng, cho đã thực hiện ít nhất 10 năm; trường hợp đã chuyển nhượng thì thời gian chuyển nhượng phải từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký thuê.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách thành phố hoặc đang công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố, yêu cầu phải có thời gian công tác liên tục tại Đà Nẵng đủ 5 năm trở lên, tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký thuê và chưa được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn. Người đăng ký thuê không có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Đà Nẵng, trừ trường hợp có nhà ở, đất ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách địa điểm làm việc từ 30km trở lên.

Quyết định của UBND thành phố cũng quy định cụ thể điều kiện về thu nhập đối với người được ưu tiên thuê nhà ở. Theo đó, người đứng đơn thuê nhà chưa kết hôn hoặc được xác nhận độc thân có thu nhập bình quân hằng tháng thực nhận không quá 25 triệu đồng. Người chưa kết hôn hoặc được xác nhận độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên, mức thu nhập bình quân hằng tháng thực nhận không quá 35 triệu đồng. Đối với người đã kết hôn, tổng thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận của người đứng đơn và vợ hoặc chồng không quá 50 triệu đồng. Thời hạn hợp đồng thuê nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư xây dựng bằng vốn đầu tư công là 5 năm.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Xây dựng thành phố phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai Quy định này; rà soát, cân đối quỹ nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư xây dựng bằng vốn đầu tư công để xây dựng phương án bố trí thuê theo từng nhóm đối tượng ưu tiên.

Được biết, theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, Thủ tướng Chính phủ giao thành phố Đà Nẵng hoàn thành 42.700 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2025-2030. Ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết: Thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt 113 vị trí khu đất để đầu tư phát triển nhà ở xã hội: “Thành phố Đà Nẵng đã tích lũy số lượng quỹ nhà ở xã hội do nhà nước quản lý cho thuê tương đối lớn, sát với định hướng của Ban chỉ đạo, với gần 12.000 căn hộ. Trong Đề án xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội của Chính phủ giao, về cơ bản thành phố đang trong kế hoạch để đáp ứng theo tiến độ. Chúng tôi đang hướng tới xa hơn so với các nhiệm vụ được giao và đang tiếp tục kêu gọi đầu tư thêm”.