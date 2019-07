6 tháng đầu năm 2019: Giải ngân vốn nước ngoài, vốn ODA quá chậm

Ngày 4/7, tại cuộc họp thường kỳ tháng 6 trực tuyến giữa Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên Chính phủ cùng các địa phương đã tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2019 và thảo luận các giải pháp tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm.



Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại phiên họp cho thấy, tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm ước đạt 6,76%, tuy thấp hơn mức tăng của 6 tháng đầu năm 2018 nhưng cao hơn mức tăng của 6 tháng các năm từ 2011-2017, trong bối cảnh 70% các nền kinh tế trên thế giới, trong đó hầu hết các nền kinh tế phát triển đều rơi vào tình trạng tăng trưởng chậm lại.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2019 giảm 0,09% so với tháng trước và CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2019 tăng 2,64% so với bình quân cùng kỳ năm 2018. Lạm phát cơ bản tháng 6/2019 tăng 0,16% so với tháng trước. Giải ngân vốn FDI 6 tháng đầu năm ước đạt 9,1 tỷ USD, tăng gần 8% so với cùng kỳ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố ngày 4/7. Ảnh: VGP

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, lượng khách quốc tế đến nước ta đều tăng. Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, đến ngày 2/7, xuất khẩu đạt 122,4 tỷ USD, nhập khẩu 120,8 tỷ USD, xuất siêu 1,6 tỷ USD. Tăng trưởng tín dụng đạt 7,08%, thu NSNN đạt trên 52% dự toán.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, cả nước có gần 67.000 DN được thành lập mới, tăng 3,8% về số DN và tăng 32,5% về số vốn đăng ký. Có 21.617 DN quay trở lại hoạt động, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm 2019 duy trì tăng trưởng khá ở mức 9,13%, đóng góp 3,06 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định là điểm sáng đóng góp chính cho tăng trưởng kinh tế với mức tăng 11,18%, tuy thấp hơn mức tăng của cùng kỳ năm 2018 nhưng cao hơn so với mức tăng 6 tháng đầu năm của các năm 2012-2017, đóng góp 2,38 điểm phần trăm. Ngành công nghiệp khai khoáng tăng 1,78%, đóng góp 0,12 điểm phần trăm. Ngành xây dựng 6 tháng đầu năm 2019 duy trì mức tăng trưởng khá với tốc độ 7,85%, đóng góp 0,48 điểm phần trăm.

Ngành nông nghiệp cơ bản gặp khó khăn do dịch tả lợn châu Phi lây lan trên diện rộng, nên chỉ tăng 1,3%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 3,07% của 6 tháng năm 2018, đóng góp 0,17 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế.

Điểm sáng của khu vực nông nghiệp là ngành thủy sản tăng trưởng khá ở mức 6,45% do nhu cầu thị trường tiêu thụ tăng cao và là mức tăng trưởng cao nhất của 6 tháng đầu năm trong 9 năm trở lại đây. Xuất khẩu rau củ quả lần đầu tiên đạt mức hàng tỷ USD phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu, bù đắp thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi gây ra.

Khu vực dịch vụ 6 tháng đầu năm 2019 tăng 6,69%, tuy thấp hơn mức tăng 6,89% của 6 tháng đầu năm 2017 và năm 2018 nhưng cao hơn các năm 2012-2016. Lĩnh vực bán buôn và bán lẻ tăng 8,09% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp lớn nhất vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế (0,86 điểm phần trăm); hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 7,9%, đóng góp 0,37 điểm phần trăm; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 6,48%, đóng góp 0,3 điểm phần trăm; hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 4,43%, đóng góp 0,27 điểm phần trăm; ngành vận tải, kho bãi tăng 7,89%, đóng góp 0,26 điểm phần trăm.

Theo đánh giá của Bộ KH&ĐT, điểm cần lưu tâm trong 6 tháng qua của nền kinh tế là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, giải ngân vốn nước ngoài, vốn ODA quá chậm. Tốc độ tăng GDP 6 tháng đầu năm đạt 6,76% là rất tích cực so với tăng trưởng chung của thế giới và khu vực, tuy nhiên chưa đạt mục tiêu kịch bản cao đã đề ra.

Tình hình sản xuất một số ngành còn khó khăn nhất là với các DN nhỏ và vừa. Cải cách hành chính, kiểm tra chuyên ngành còn nhiều bất cập cùng nhiều vấn đề khác còn tồn tại ở nhiều lĩnh vực và các địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương phát biểu về các vấn đề lớn, đang có khó khăn, vướng mắc cần Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ, gồm vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật, về cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh ở cấp cơ sở, những vấn đề về phân cấp, phân quyền cho địa phương, cơ sở và giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2019.

Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm còn rất nặng nề, do đó các tư lệnh ngành, đại diện các địa phương sẽ cùng thảo luận những khó khăn, vướng mắc để tìm ra các giải pháp cho 6 tháng cuối năm 2019, phấn đấu đạt kết quả cao toàn diện cho năm 2019./.