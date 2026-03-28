700 doanh nhân dự Hội nghị xúc tiến Đầu tư năm 2026 tại tỉnh Gia Lai

Thứ Bảy, 14:27, 28/03/2026
VOV.VN - Ngày 28/3, tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”. 

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Thanh Nghị - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương và ông Hồ Quốc Dũng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng trên 700 doanh nhân  trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương (giữa) và ông Hồ Quốc Dũng - Phó Thủ tướng Chính phủ (ngoài cùng bên phải) thăm quan các gian hàng thương mại đặc trưng của tỉnh Gia Lai.

Ông Phạm Anh Tuấn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương  là vùng đất đang hội đủ “thiên thời – địa lợi – nhân hòa”, với  diện tích hơn 21.500 km2 (lớn thứ hai cả nước) và dân số 3,5 triệu người.

Để bứt phá, Gia Lai tập trung vào 5 trụ cột tăng trưởng chính, bao gồm:

Công nghiệp: Chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo và đặc biệt là công nghiệp bán dẫn, AI;

Du lịch: Trở thành ngành kinh tế mũi nhọn dựa trên di sản văn hóa và sinh thái;

Nông nghiệp: Công nghệ cao, lâm nghiệp bền vững, hình thành các “cứ điểm nông - công nghiệp”; Logistics: Phát triển dịch vụ cảng và hạ tầng kết nối cửa khẩu - biển; Đô thị: Phát triển đô thị hiện đại gắn với hạ tầng dịch vụ và bất động sản.

Các đại biểu cùng cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự hội nghị.

Để hiện thực hoá các mục tiêu tăng trưởng, Gia Lai cam kết cải thiện môi trường đầu tư, thực hiện cuộc cách mạng về thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết từ 242 ngày xuống còn 60 ngày; dự án trong khu kinh tế từ 145 ngày xuống chỉ còn 38 ngày.

Ông Phạm Anh Tuấn mong muốn, tại hội nghị xúc tiến đầu tư lần này, lãnh đạo tỉnh và cộng động doanh nghiệp cùng chia sẻ tầm nhìn, kết nối cơ hội và cùng nhau hiện thực hoá các ý tưởng phát triển thành những dự án cụ thể, hiệu quả, thực chất và bền vững.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị.

“Gia Lai xác định phương châm phát triển là khai thác tối đa tiềm năng, phát huy lợi thế, đột phá hạ tầng, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, phát triển nhanh, thực chất và bền vững. Tỉnh Gia Lai cam kết mạnh mẽ với cộng đồng doanh nghiệp, cam kết xây dựng chính quyền liêm chính, kỷ cương, hành động quyết liệt, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, đồng hành và kiến tạo.

Tỉnh cam kết bảo vệ đầy đủ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư, đảm bảo tính ổn định, nhất quán trong chính sách, tôn trọng cam kết đã được xác lập và tạo dựng môi trường hợp tác tin cậy lâu dài cùng phát triển" - ông Phạm Anh Tuấn khẳng định.

Đại diện đoàn khách quốc tế tham dự hội nghị.
Nguyễn Thảo-Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên     
Doanh nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên kiến nghị tới Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam

VOV.VN - Ngày 17/8, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Vòng đối thoại cụm Nam Trung Bộ và Tây Nguyên của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025.

Giá hạt điều tăng nhưng nông dân Gia Lai chưa hưởng lợi vì mất mùa

VOV.VN - Thời điểm này, nhiều địa phương ở tỉnh Gia Lai đang bước vào cao điểm thu hoạch điều niên vụ 2026. Dù giá hạt điều tươi tăng mạnh, đạt khoảng 34–36 triệu đồng/tấn, cao hơn đáng kể so với năm ngoái, nhưng niềm vui của người trồng điều không trọn vẹn khi sản lượng sụt giảm sâu, kéo theo thu nhập giảm đáng kể.

Giá nhiên liệu tăng, người dân Đắk Lắk chịu áp lực chi phí đi lại

VOV.VN - Biến động từ tình hình xung đột tại Trung Đông khiến giá xăng dầu trong nước liên tục tăng trong những ngày gần đây. Tại tỉnh Đắk Lắk, giá nhiên liệu tăng kéo theo chi phí đi lại của người dân tăng cao, đồng thời gây thêm khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải.

