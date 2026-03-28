700 doanh nhân dự Hội nghị xúc tiến Đầu tư năm 2026 tại tỉnh Gia Lai

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Thanh Nghị - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương và ông Hồ Quốc Dũng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng trên 700 doanh nhân trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương (giữa) và ông Hồ Quốc Dũng - Phó Thủ tướng Chính phủ (ngoài cùng bên phải) thăm quan các gian hàng thương mại đặc trưng của tỉnh Gia Lai.

Ông Phạm Anh Tuấn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương là vùng đất đang hội đủ “thiên thời – địa lợi – nhân hòa”, với diện tích hơn 21.500 km2 (lớn thứ hai cả nước) và dân số 3,5 triệu người.

Để bứt phá, Gia Lai tập trung vào 5 trụ cột tăng trưởng chính, bao gồm:

Công nghiệp: Chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo và đặc biệt là công nghiệp bán dẫn, AI;

Du lịch: Trở thành ngành kinh tế mũi nhọn dựa trên di sản văn hóa và sinh thái;

Nông nghiệp: Công nghệ cao, lâm nghiệp bền vững, hình thành các “cứ điểm nông - công nghiệp”; Logistics: Phát triển dịch vụ cảng và hạ tầng kết nối cửa khẩu - biển; Đô thị: Phát triển đô thị hiện đại gắn với hạ tầng dịch vụ và bất động sản.

Các đại biểu cùng cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự hội nghị.

Để hiện thực hoá các mục tiêu tăng trưởng, Gia Lai cam kết cải thiện môi trường đầu tư, thực hiện cuộc cách mạng về thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết từ 242 ngày xuống còn 60 ngày; dự án trong khu kinh tế từ 145 ngày xuống chỉ còn 38 ngày.

Ông Phạm Anh Tuấn mong muốn, tại hội nghị xúc tiến đầu tư lần này, lãnh đạo tỉnh và cộng động doanh nghiệp cùng chia sẻ tầm nhìn, kết nối cơ hội và cùng nhau hiện thực hoá các ý tưởng phát triển thành những dự án cụ thể, hiệu quả, thực chất và bền vững.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị.

“Gia Lai xác định phương châm phát triển là khai thác tối đa tiềm năng, phát huy lợi thế, đột phá hạ tầng, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, phát triển nhanh, thực chất và bền vững. Tỉnh Gia Lai cam kết mạnh mẽ với cộng đồng doanh nghiệp, cam kết xây dựng chính quyền liêm chính, kỷ cương, hành động quyết liệt, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, đồng hành và kiến tạo.

Tỉnh cam kết bảo vệ đầy đủ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư, đảm bảo tính ổn định, nhất quán trong chính sách, tôn trọng cam kết đã được xác lập và tạo dựng môi trường hợp tác tin cậy lâu dài cùng phát triển" - ông Phạm Anh Tuấn khẳng định.

Đại diện đoàn khách quốc tế tham dự hội nghị.