Giá hạt điều tăng nhưng nông dân Gia Lai chưa hưởng lợi vì mất mùa

Thứ Tư, 14:50, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thời điểm này, nhiều địa phương ở tỉnh Gia Lai đang bước vào cao điểm thu hoạch điều niên vụ 2026. Dù giá hạt điều tươi tăng mạnh, đạt khoảng 34–36 triệu đồng/tấn, cao hơn đáng kể so với năm ngoái, nhưng niềm vui của người trồng điều không trọn vẹn khi sản lượng sụt giảm sâu, kéo theo thu nhập giảm đáng kể.

 


Cặm cụi nhặt từng quả điều chín đỏ rụng dưới gốc cây, bà Nguyễn Thị Thánh (70 tuổi, làng Doch Tung, xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai) cho biết, năm nay năng suất của vườn giảm mạnh, chỉ đạt khoảng 1 tấn hạt tươi/1ha. Dù giá hạt điều tươi đang ở mức 34–36 triệu đồng/tấn, cao hơn năm ngoái khoảng 10 triệu đồng/tấn, nhưng sản lượng giảm một nửa.

“Bây giờ đang là giữa vụ, nhưng năm nay cây điều mất mùa. Mọi năm vườn nhà tôi rụng bạt ngàn quả, nhưng năm nay cứ lom khom, mọi năm chỉ cần ngồi lê để nhặt” - bà Thánh chia sẻ.

gia hat dieu tang nhung nong dan gia lai chua huong loi vi mat mua hinh anh 1
Mặc dù giá điều tăng cao, nhưng vì mất mùa nặng, nên thu nhập từ cây điều của nông dân Gia Lai vẫn sụt giảm.

Cùng chung cảnh mất mùa điều ở làng Doch Tung (xã Ia Krái), ông Rah Lan Binh cho biết, nguyên nhân chính là thời tiết bất lợi. Trước Tết Nguyên đán, cây điều ra hoa dày, nhưng các đợt mưa trái mùa khiến quả non rụng hàng loạt. Với 2 ha điều nhà ông, năm nay gia đình chỉ thu khoảng 70 triệu đồng, giảm gần 30 triệu đồng so với năm trước.

Theo ông Rah Lan: "Năm nay cây điều mất mùa chỉ bằng nửa năm ngoái. Nên cho dù giá cao nhưng mà bán đi vẫn được ít tiền hơn năm ngoái. Một số diện tích điều trồng xen với cây cà phê thì sai quả hơn, còn trồng riêng thì thưa quả lắm”.

Theo bà Rơma Byơh, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Doch Tung, xã Ia Krái, Gia Lai, vụ điều này, hầu hết các hộ trong làng đều mất mùa nặng,  ảnh hưởng đáng kể tới kinh tế.

“Kinh tế của bà con phụ thuộc vào cây cà phê và cây điều. Mọi năm, thời điểm này thì rầm rộ lắm, những nhà có vườn nhiều thuê công nhiều. Bây giờ họ không thuê công nữa, tự nhặt xoay quanh là đủ” - bà Rơma Byơh cho biết thêm.

Ia Krái là một trong những xã còn nhiều diện tích trồng điều nhất ở tỉnh Gia Lai, khoảng 2.500 ha. Ông Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch UBND xã Ia Krái, cho biết, mặc dù có những khó khăn mùa vụ do thời tiết bất lợi nhưng điều vẫn là cây phù hợp ở những vùng khó khăn trong xã. Tổ chức sản xuất, thu mua điều cũng bắt đầu có thay đổi, hướng tới phát triển bền vững.

gia hat dieu tang nhung nong dan gia lai chua huong loi vi mat mua hinh anh 2
Đầu vụ, điều ra nhiều hoa, nhưng gặp mưa trái mùa, nên đậu quả ít.

“Hiện nay, ở xã Ia Krái có một tổ nông hội và một hợp tác xã điều liên kết với doanh nghiệp tư vấn kỹ thuật và thu mua sản phẩm sau thu hoạch. Chính vì vậy, sau thu hoạch, bà con bán được giá tương đối cao so với mặt bằng chung. Hướng sắp tới, xã tập trung tuyên truyền bà con chuyển đổi diện tích điều già cỗi, năng suất thấp sang cây điều cao sản, tăng cường hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ dân bằng các mô hình cụ thể”, ông Nguyễn Thanh Phương chia sẻ thêm.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
Tag: mất mùa mất giá nông dân gia lai giá điều giá hạt điều tăng cao giá điều gia lai
Nông dân Gia Lai phấn khởi khi giá hạt tiêu khô đạt mức 160.000 đồng/kg
Nông dân Gia Lai phấn khởi khi giá hạt tiêu khô đạt mức 160.000 đồng/kg

VOV.VN - Niên vụ hồ tiêu 2025 đang bước vào chính vụ, mang đến niềm vui lớn cho người nông dân Gia Lai khi giá hạt tiêu khô đạt mức 160.000 đồng/kg. Đây là thành quả xứng đáng cho những người trồng hồ tiêu, khi có nhiều năm kiên trì canh tác bền vững, vượt qua khủng hoảng của thị trường. 

Nông dân Gia Lai phấn khởi khi giá hạt tiêu khô đạt mức 160.000 đồng/kg

Nông dân Gia Lai phấn khởi khi giá hạt tiêu khô đạt mức 160.000 đồng/kg

VOV.VN - Niên vụ hồ tiêu 2025 đang bước vào chính vụ, mang đến niềm vui lớn cho người nông dân Gia Lai khi giá hạt tiêu khô đạt mức 160.000 đồng/kg. Đây là thành quả xứng đáng cho những người trồng hồ tiêu, khi có nhiều năm kiên trì canh tác bền vững, vượt qua khủng hoảng của thị trường. 

Nông dân Gia Lai bất lực nhìn lúa "chết khát"
Nông dân Gia Lai bất lực nhìn lúa "chết khát"

VOV.VN - Chưa vào cao điểm mùa khô nhưng hàng trăm ha lúa đang trổ bông tại huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai đã khô kiệt. Nhiều khu vực không có công trình thủy lợi, không còn nguồn nước, nông dân phải cắt lúa làm thức ăn cho bò.

Nông dân Gia Lai bất lực nhìn lúa "chết khát"

Nông dân Gia Lai bất lực nhìn lúa "chết khát"

VOV.VN - Chưa vào cao điểm mùa khô nhưng hàng trăm ha lúa đang trổ bông tại huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai đã khô kiệt. Nhiều khu vực không có công trình thủy lợi, không còn nguồn nước, nông dân phải cắt lúa làm thức ăn cho bò.

Doanh nghiệp điều mắc kẹt giữa giá thô leo thang, đầu ra ách tắc
Doanh nghiệp điều mắc kẹt giữa giá thô leo thang, đầu ra ách tắc

VOV.VN - Đầu năm 2026, giá điều thô chạm mốc 2.000 USD/tấn do tâm lý đầu cơ dù nguồn cung không thiếu. Doanh nghiệp rơi vào thế khó khi chi phí sản xuất đội lên nhưng đầu ra tại các thị trường lớn bị siết chặt. Việc kiểm soát dòng tiền và chuyển hướng xuất khẩu đang là yếu tố sống còn.

Doanh nghiệp điều mắc kẹt giữa giá thô leo thang, đầu ra ách tắc

Doanh nghiệp điều mắc kẹt giữa giá thô leo thang, đầu ra ách tắc

VOV.VN - Đầu năm 2026, giá điều thô chạm mốc 2.000 USD/tấn do tâm lý đầu cơ dù nguồn cung không thiếu. Doanh nghiệp rơi vào thế khó khi chi phí sản xuất đội lên nhưng đầu ra tại các thị trường lớn bị siết chặt. Việc kiểm soát dòng tiền và chuyển hướng xuất khẩu đang là yếu tố sống còn.

