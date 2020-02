9 ngành nghề bị tác động tiêu cực bởi dịch virus corona

Công ty chứng khoán SSI vừa công bố báo cáo tác động của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) gây ra, trong đó, 9 ngành nghề của Việt Nam sẽ bị tác động tiêu cực trong ngắn hạn.



Theo báo cáo, 9 ngành có thể chịu tác động tiêu cực từ dịch virus corona là may mặc, bán lẻ, thủy sản, bia, dầu khí, chứng khoán, cảng biển và vận chuyển, dịch vụ sân bay, hàng không.

Báo cáo phân tích, dịch bệnh sẽ không tác động trực tiếp đến nhu cầu các sản phẩm may mặc, vì hầu hết các công ty may mặc của Việt Nam không xuất khẩu sang Trung Quốc. Song, do GDP của Trung Quốc tăng trưởng chậm lại nhiều khả năng sẽ gây tác động tiêu cực đến tiêu dùng trong dài hạn.

Dệt may là một trong 9 ngành nghề bị ảnh hưởng bởi dịch virus corona.

Điểm đáng lưu ý, Trung Quốc là thị trường cung cấp vải nguyên liệu lớn nhất cho Việt Nam. Do đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực khi nhiều nhà máy dệt tại Trung Quốc đóng cửa trong tháng 1 và tháng 2.



Ngành bán lẻ sẽ bị tác động trực tiếp bởi lượt khách mua sắm tại các cửa hàng sẽ giảm do phải hạn chế đến những nơi công cộng nhằm tránh khả năng lây nhiễm virus corona.



Việc người tiêu dùng hạn chế di chuyển đến những nơi công cộng sẽ khiến nhu cầu tiêu dùng bia giảm xuống và ngành này sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch virus corona.



Với nhóm ngành thủy sản, hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ giảm sút. Ngoài ra, các nhóm ngành cảng biển và vận chuyển, dịch vụ sân bay, hàng không sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực từ sự cố dịch bệnh, khi mà hành khách từ Trung Quốc chiếm khoảng 40% tổng số lượt khách tới Việt Nam trong năm 2019.



Bên cạnh đó, các hoạt động vận chuyển hàng hóa liên quan đến Trung Quốc cũng sẽ giảm do nhu cầu từ tiêu dùng của Trung Quốc thấp hơn và hoạt động sản xuất bị hạn chế.



Với các doanh nghiệp trong ngành dầu khí, dự báo giá dầu có thể tiếp tục giảm do nhà đầu tư lo ngại về nhu cầu dầu mỏ sẽ yếu đi tại Trung Quốc, nơi mà nền kinh tế chịu ảnh hưởng bởi dịch virus corona.



Cuối cùng là nhóm chứng khoán, báo cáo phân tích chỉ ra tâm lý thị trường sẽ bị ảnh hưởng xấu trong ngắn hạn, nhưng khi dịch bệnh được kiểm soát, thị trường sẽ ngay lập tức phục hồi mạnh mẽ như đã từng xảy ra trong quá khứ./.