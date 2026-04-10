ADB dự báo tích cực về tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Thứ Sáu, 11:20, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo, Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng GDP 7,2% trong năm 2026 và 7% trong năm 2027, bất chấp rủi ro bên ngoài gia tăng trong bối cảnh bất ổn toàn cầu.

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) hôm nay (10/4) đã đưa ra cảnh báo rằng đà tăng trưởng của các nền kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ bị chậm lại trong năm 2026 do ảnh hưởng từ cuộc xung đột tại Trung Đông, gây gián đoạn nghiêm trọng tới thị trường năng lượng và thương mại toàn cầu.

ADB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam có thể đạt 7,2% trong năm 2026 và 7% trong năm 2027, bất chấp rủi ro bên ngoài gia tăng trong bối cảnh bất ổn toàn cầu.

adb du bao tich cuc ve tang truong kinh te viet nam hinh anh 1
Ảnh minh họa

ADB đã xây dựng các kịch bản dự báo dựa trên thời gian kéo dài của xung đột ở Trung Đông. Trong kịch bản cơ sở với dự kiến giá dầu sẽ dần bình ổn và trở về ngưỡng trước xung đột vào cuối năm, tăng trưởng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương dự kiến sẽ giảm tốc từ mức 5,4% của năm 2025 xuống còn 5,1% trong năm 2026. Tuy nhiên, nếu các hành động quân sự kéo dài đến hết quý 3/2026, tốc độ tăng trưởng có thể chỉ còn đạt 4,7%.

Nếu chiến sự kéo dài tới một năm, tăng trưởng của khu vực có thể mất khoảng 1,3 điểm phần trăm trong giai đoạn 2026-2027. Đi kèm với đó là áp lực lạm phát tăng mạnh.

Chuyên gia Kinh tế trưởng ADB tại Việt Nam, ông Nguyễn Bá Hùng cho biết các dự báo này được xây dựng theo kịch bản tình hình xung đột ở Trung Đông sớm ổn định, song vẫn đối mặt với mức độ bất định rất cao.

Tại Việt Nam, động lực tăng trưởng năm 2026 đến từ việc thúc đẩy hoạt động đầu tư công và thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng. Mặc dù đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và xuất khẩu vẫn là động lực chính của tăng trưởng, các yếu tố bất lợi từ bên ngoài - bao gồm xung đột tại Trung Đông và các chính sách thuế quan của Mỹ - có thể ảnh hưởng đến dòng vốn đầu tư và hoạt động xuất khẩu. Lạm phát  dự báo tăng lên 4,0% trong năm 2026 sau đó giảm xuống 3,8% vào năm 2027.

Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam, ông Shantanu Chakraborty, đánh giá Chính phủ Việt Nam đã phản ứng nhanh chóng trước tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng do xung đột tại Trung Đông gây ra. Các biện pháp tài khóa có thời hạn, bao gồm giảm thuế, sử dụng quỹ bình ổn, kết hợp với điều hành giá linh hoạt và tăng cường phối hợp đảm bảo nguồn cung, đã góp phần kiềm chế áp lực lạm phát trong ngắn hạn và hỗ trợ tăng trưởng.

Trần Ngọc/VOV.VN
