Chiến sự Trung Đông: Xung đột tiếp tục leo thang, các bên tập kích nhau dữ dội

Truyền thông Israel cho biết, đến tối 4/4, Iran đã phóng 8 đợt tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ Israel. Mỗi cuộc tấn công gồm từ một đến vài quả tên lửa và hầu hết đã bị hệ thống phòng không Israel bắn hạ, hoặc rơi vào không vực đất trống. Tuy nhiên, trong đòn tập kích hồi sáng qua, tên lửa mang đạn chùm của Iran đã gây thiệt hại tại khu vực gần trụ sở của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ở Tel Aviv, miền Trung Israel. Báo cáo tổng thể về thương vong do các cuộc tấn công của Iran gây ra, chưa được công bố.

Ngoài các cuộc tập kích tên lửa của Iran, báo chí Israel cũng xác nhận lực lượng Houthi ở Yemen và phong trào Hezbollah ở Lebanon, đã bắn tên lửa và rocket về phía lãnh thổ Israel. Trong đó, Houthi phóng một tên lửa đạn đạo duy nhất nhằm vào khu vực Tel Aviv hồi tối qua. Quả đạn rơi vào khu vực đất trống và không gây thiệt hại về người.

Ở chiều ngược lại, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo không quân Israel đã ném bom nhiều mục tiêu của chính quyền Iran trong ngày 4/4, trong đó có các nhà máy hóa chất ở phía Nam Iran. IDF khẳng định đòn tập kích khiến toàn bộ hoạt động tại trung tâm điều chế hóa chất chiến lược của Iran bị đình trệ, gây thiệt hại tài chính lên tới hàng tỷ USD.

Về tương lai chiến sự, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tối 4/4 tuyên bố nước này sẽ tiếp tục tấn công Iran một cách mạnh mẽ. Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Israel khẳng định quân đội Israel đang chờ tín hiệu từ chính quyền Mỹ để tấn công các cơ sở năng lượng của Iran. Khẳng định được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran chỉ còn 48h để mở lại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu quan trọng của thế giới, nếu không sẽ phải đối mặt với “địa ngục”.

Về năng lực quân sự của Iran, Trung tá “Tet”, sỹ quan đứng đầu nhóm nghiên cứu của lực lượng tình báo Không quân Israel về tên lửa và máy bay không người Iran, hôm qua ước tính Tehran vẫn sở hữu hơn 1.000 tên lửa đạn đạo tầm xa có thể vươn tới lãnh thổ Israel. Trước đó, tại thời điểm đầu xung đột, quân đội Israel nhận định Iran có khoảng 2.500 tên lửa đạn đạo. Trong hơn 1 tháng qua, Iran đã phóng khoảng 500 tên lửa về phía Israel, cùng hàng trăm quả khác nhằm vào các quốc gia Trung Đông có đặt căn cứ Mỹ.

Về phản ứng của người dân khu vực với cuộc xung đột, hôm qua, hàng chục nghìn người Iraq ở thủ đô Baghdad cùng nhiều địa phương trên khắp đất nước, đã xuống đường biểu tình lên án cuộc chiến của Mỹ và Israel chống Iran. Tại Baghdad, người biểu tình tập trung ở quảng trường Tahrir, vẫy cờ Iraq và hô các khẩu hiệu phản đối Mỹ-Israel.