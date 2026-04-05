Chiến sự Trung Đông: Xung đột tiếp tục leo thang, các bên tập kích nhau dữ dội

Chủ Nhật, 05:43, 05/04/2026
VOV.VN - Ngày 4/4/, các bên tham chiến tại Trung Đông tiếp tục tấn công nhau dữ dội. Iran phóng nhiều loạt tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ Israel cùng các căn cứ của Mỹ trong khu vực, nhưng đồng thời phải hứng chịu thêm nhiều đòn không kích ác liệt từ phía đối phương.

Truyền thông Israel cho biết, đến tối 4/4, Iran đã phóng 8 đợt tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ Israel. Mỗi cuộc tấn công gồm từ một đến vài quả tên lửa và hầu hết đã bị hệ thống phòng không Israel bắn hạ, hoặc rơi vào không vực đất trống. Tuy nhiên, trong đòn tập kích hồi sáng qua, tên lửa mang đạn chùm của Iran đã gây thiệt hại tại khu vực gần trụ sở của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ở Tel Aviv, miền Trung Israel. Báo cáo tổng thể về thương vong do các cuộc tấn công của Iran gây ra, chưa được công bố.

chien su trung Dong xung dot tiep tuc leo thang, cac ben tap kich nhau du doi hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Ngoài các cuộc tập kích tên lửa của Iran, báo chí Israel cũng xác nhận lực lượng Houthi ở Yemen và phong trào Hezbollah ở Lebanon, đã bắn tên lửa và rocket về phía lãnh thổ Israel. Trong đó, Houthi phóng một tên lửa đạn đạo duy nhất nhằm vào khu vực Tel Aviv hồi tối qua. Quả đạn rơi vào khu vực đất trống và không gây thiệt hại về người.

Ở chiều ngược lại, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo không quân Israel đã ném bom nhiều mục tiêu của chính quyền Iran trong ngày 4/4, trong đó có các nhà máy hóa chất ở phía Nam Iran. IDF khẳng định đòn tập kích khiến toàn bộ hoạt động tại trung tâm điều chế hóa chất chiến lược của Iran bị đình trệ, gây thiệt hại tài chính lên tới hàng tỷ USD.

Về tương lai chiến sự, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tối 4/4 tuyên bố nước này sẽ tiếp tục tấn công Iran một cách mạnh mẽ. Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Israel khẳng định quân đội Israel đang chờ tín hiệu từ chính quyền Mỹ để tấn công các cơ sở năng lượng của Iran. Khẳng định được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran chỉ còn 48h để mở lại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu quan trọng của thế giới, nếu không sẽ phải đối mặt với “địa ngục”.

chien su trung Dong xung dot tiep tuc leo thang, cac ben tap kich nhau du doi hinh anh 2
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters)

Về năng lực quân sự của Iran, Trung tá “Tet”, sỹ quan đứng đầu nhóm nghiên cứu của lực lượng tình báo Không quân Israel về tên lửa và máy bay không người Iran, hôm qua ước tính Tehran vẫn sở hữu hơn 1.000 tên lửa đạn đạo tầm xa có thể vươn tới lãnh thổ Israel. Trước đó, tại thời điểm đầu xung đột, quân đội Israel nhận định Iran có khoảng 2.500 tên lửa đạn đạo. Trong hơn 1 tháng qua, Iran đã phóng khoảng 500 tên lửa về phía Israel, cùng hàng trăm quả khác nhằm vào các quốc gia Trung Đông có đặt căn cứ Mỹ.

Về phản ứng của người dân khu vực với cuộc xung đột, hôm qua, hàng chục nghìn người Iraq ở thủ đô Baghdad cùng nhiều địa phương trên khắp đất nước, đã xuống đường biểu tình lên án cuộc chiến của Mỹ và Israel chống Iran. Tại Baghdad, người biểu tình tập trung ở quảng trường Tahrir, vẫy cờ Iraq và hô các khẩu hiệu phản đối Mỹ-Israel.

cac_tau_cho_dau_di_qua_eo_bien_hormuz_._reuters.jpg

Iran cho phép tàu chở “hàng thiết yếu” qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Theo hãng thông tấn nhà nước Tasnim, chính quyền Iran thông báo sẽ cho phép các tàu chở “hàng thiết yếu” được đi qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược vốn đang chịu tình trạng ách tắc nghiêm trọng do xung đột khu vực.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tin liên quan

Iran săn lùng máy bay Mỹ bằng hệ thống phòng không mới
Iran săn lùng máy bay Mỹ bằng hệ thống phòng không mới

VOV.VN - Một chỉ huy quân sự cấp cao của Iran cho biết lực lượng nước này đang “săn lùng” máy bay Mỹ bằng các phương thức và trang bị mới, trong bối cảnh hai máy bay quân sự Mỹ bị bắn hạ chỉ trong cùng một ngày.

Iran săn lùng máy bay Mỹ bằng hệ thống phòng không mới

Iran săn lùng máy bay Mỹ bằng hệ thống phòng không mới

VOV.VN - Một chỉ huy quân sự cấp cao của Iran cho biết lực lượng nước này đang “săn lùng” máy bay Mỹ bằng các phương thức và trang bị mới, trong bối cảnh hai máy bay quân sự Mỹ bị bắn hạ chỉ trong cùng một ngày.

Mỹ liên tiếp mất máy bay, xung đột với Iran leo thang ngoài kiểm soát
Mỹ liên tiếp mất máy bay, xung đột với Iran leo thang ngoài kiểm soát

VOV.VN - Chỉ trong vòng 24 giờ, hai máy bay quân sự Mỹ liên tiếp gặp nạn, trong đó có một tiêm kích bị bắn rơi ngay trên không phận Iran, kéo theo chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn đầy rủi ro. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Mỹ tuyên bố vẫn duy trì đàm phán, nhưng Iran lại từ chối đề xuất ngừng bắn.

Mỹ liên tiếp mất máy bay, xung đột với Iran leo thang ngoài kiểm soát

Mỹ liên tiếp mất máy bay, xung đột với Iran leo thang ngoài kiểm soát

VOV.VN - Chỉ trong vòng 24 giờ, hai máy bay quân sự Mỹ liên tiếp gặp nạn, trong đó có một tiêm kích bị bắn rơi ngay trên không phận Iran, kéo theo chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn đầy rủi ro. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Mỹ tuyên bố vẫn duy trì đàm phán, nhưng Iran lại từ chối đề xuất ngừng bắn.

Người dân Iran bàng hoàng sau khi cây cầu lớn nhất nước bị đánh sập
Người dân Iran bàng hoàng sau khi cây cầu lớn nhất nước bị đánh sập

VOV.VN - Số người thiệt mạng đã tăng lên 13 người sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào cầu B1, một cây cầu trị giá 400 triệu USD ở tỉnh Alborz phía bắc Iran. Đây được coi là tuyến đường huyết mạch nối liền thủ đô Tehran với thành phố Karaj, thành phố lớn thứ tư của nước này.

Người dân Iran bàng hoàng sau khi cây cầu lớn nhất nước bị đánh sập

Người dân Iran bàng hoàng sau khi cây cầu lớn nhất nước bị đánh sập

VOV.VN - Số người thiệt mạng đã tăng lên 13 người sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào cầu B1, một cây cầu trị giá 400 triệu USD ở tỉnh Alborz phía bắc Iran. Đây được coi là tuyến đường huyết mạch nối liền thủ đô Tehran với thành phố Karaj, thành phố lớn thứ tư của nước này.

