  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Alibaba thiết lập hệ sinh thái mua sắm AI trên Taobao

Thứ Ba, 15:31, 12/05/2026
VOV.VN - Ngày 11/5, Alibaba – tập đoàn thương mại điện tử, công nghệ và bán lẻ của Trung Quốc đã ra thông báo về việc tích hợp ứng dụng đa ngôn ngữ Qwen với nền tảng thương mại điện tử Taobao, cho phép người dùng hoàn tất toàn bộ quá trình mua sắm thông qua tương tác dưới sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI).


Theo truyền thông Trung Quốc, Alibaba là công ty đầu tiên trong ngành thiết lập chuỗi mua sắm AI hoàn chỉnh. Động thái này cũng đánh dấu sự tích hợp sâu rộng đầu tiên trên toàn cầu giữa một nền tảng thương mại điện tử quy mô lớn và một ứng dụng đa ngôn ngữ hàng đầu, tạo ra trải nghiệm mua sắm AI khép kín bao gồm đề xuất sản phẩm, đặt hàng, giao hàng và dịch vụ hậu mãi.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 11/5, Alibaba cho biết, người dùng hiện có thể mở ứng dụng Qwen do Alibaba phát triển và hoàn tất việc lựa chọn sản phẩm, so sánh và đặt các mặt hàng có sẵn trên Taobao thông qua AI đàm thoại.

Trên ứng dụng Taobao, người dùng có thể truy cập “Trợ lý mua sắm AI Qwen” cung cấp các chức năng bao gồm thử đồ ảo, tính toán giảm giá tự động và dịch vụ theo dõi giá thấp được hỗ trợ bởi AI.

Với sự tích hợp đầy đủ, Qwen hiện có thể truy cập vào danh mục hơn 4 tỷ sản phẩm của Taobao và Tmall, cùng dữ liệu về các kịch bản mua sắm thực tế được tích lũy hơn 20 năm qua.

Ảnh minh họa. (Alibaba cung cấp)

Tuyên bố cho biết, việc tích hợp Qwen và Taobao được thiết kế để giúp việc mua sắm trực tuyến dễ dàng hơn trong một số tình huống phổ biến, như khi người dùng biết mình muốn gì nhưng lại gặp quá nhiều bộ lọc, khi họ chỉ nhớ một phần tính năng của sản phẩm, hoặc khi họ cần một bộ sản phẩm cho một kịch bản cụ thể. Trong trường hợp này, trợ lý AI có thể thu hẹp các lựa chọn, sửa các yêu cầu không phù hợp và đưa ra các đề xuất tổng thể.

Động thái mới nhất của Alibaba tiếp nối những nỗ lực trước đó nhằm kết nối Qwen với các tình huống dịch vụ người tiêu dùng thực tế trong toàn bộ hệ sinh thái của mình. Ngày 15/1, Alibaba thông báo, ứng dụng Qwen đã được kết nối với Taobao Flash Sale, Alipay, Fliggy và Amap, mở ra các dịch vụ dựa trên AI như đặt đồ ăn, mua sắm, đặt vé máy bay và đặt phòng khách sạn cho tất cả người dùng dùng thử.

Bước phát triển này diễn ra trong bối cảnh các ông lớn internet Trung Quốc đang chạy đua để thương mại hóa khả năng của AI giữa sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong thị trường AI đang phát triển nhanh chóng.

Theo truyền thông Trung Quốc, một sự thay đổi lớn trong lĩnh vực ứng dụng AI của Trung Quốc năm 2026 là các công ty ngày càng tìm kiếm các kịch bản triển khai thực tế và định hình lại câu chuyện thương mại của mình xoay quanh những kịch bản này. Việc đầu tư mạnh vào sức mạnh tính toán và nhân tài cũng khiến việc thương mại hóa trở nên cấp thiết hơn đối với doanh nghiệp.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Alibaba công bố sản phẩm kính thông minh tích hợp AI tự phát triển đầu tiên
VOV.VN - Trong ngày khai mạc Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo thế giới 2025 diễn ra ngày 26/7) tại Thượng Hải (Trung Quốc), tập đoàn công nghệ Alibaba đã chính thức công bố sản phẩm kính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên do hãng tự nghiên cứu và phát triển, dưới hình thức một sản phẩm hoàn chỉnh.

Alibaba ra mắt mô hình AI mã nguồn mở có thể phân tích cảm xúc con người qua video
VOV.VN - Tập đoàn Alibaba của Trung Quốc vừa ra mắt mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mới, được cho là có khả năng nhận diện cảm xúc con người thông qua video, với tham vọng vượt qua mô hình mới nhất của OpenAI.

Chủ tịch Alibaba: AI không thể thay thế hoạt động thể thao của con người thực
VOV.VN - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Alibaba Thái Sùng Tín cho rằng, giá trị cốt lõi của thể dục thể thao nằm ở con người cho nên trí tuệ nhân tạo (AI) không bao giờ có thể thay thế hoạt động thể thao của con người thực.

