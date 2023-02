Ấn Độ cấm hơn 200 ứng dụng cá cược và cho vay trực tuyến của Trung Quốc

Nhóm thanh niên làm giả số lượng lớn CCCD để kiếm tiền từ trò chơi trực tuyến

VOV.VN - Qua mạng xã hội Facebook, C biết đến việc đăng ký tài khoản trò chơi đánh bạc online trên một số website để nhận khuyến mại ban đầu từ các nhà cái. Do đó, C đã rủ đồng bọn làm CCCD giải để lập tài khoản ảo.